软银将与比亚迪合作生产口罩 每月免费向日本供应3亿个

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息：据外媒报道，软银集团CEO孙正义表示，与比亚迪达成协议，将从5月份开始每月向日本供应3亿个口罩。

2 月 8 日，比亚迪宣布开始生产口罩。比亚迪称，将着手防护物资生产设备的设计和制造，援产口罩和消毒液，以满足当前对防护物资的迫切需求，直至疫情缓解和消除。

3 月 12 日，比亚迪发文称，口罩产线和消毒凝胶产线日产能分别实现了 500 万只和 30 万瓶。

目前，据比亚迪方面表示，其口罩产能已达到每天 1500 万个。