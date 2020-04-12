软银将与比亚迪合作生产口罩 每月免费向日本供应3亿个

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息：据外媒报道，软银集团CEO孙正义表示，与比亚迪达成协议，将从5月份开始每月向日本供应3亿个口罩。
2 月 8 日，比亚迪宣布开始生产口罩。比亚迪称，将着手防护物资生产设备的设计和制造，援产口罩和消毒液，以满足当前对防护物资的迫切需求，直至疫情缓解和消除。
3 月 12 日，比亚迪发文称，口罩产线和消毒凝胶产线日产能分别实现了 500 万只和 30 万瓶。
目前，据比亚迪方面表示，其口罩产能已达到每天 1500 万个。
站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息：据外媒报道，软银集团CEO孙正义表示，与比亚迪达成协议，将从5月份开始每月向日本供应3亿个口罩。
2 月 8 日，比亚迪宣布开始生产口罩。比亚迪称，将着手防护物资生产设备的设计和制造，援产口罩和消毒液，以满足当前对防护物资的迫切需求，直至疫情缓解和消除。
3 月 12 日，比亚迪发文称，口罩产线和消毒凝胶产线日产能分别实现了 500 万只和 30 万瓶。
目前，据比亚迪方面表示，其口罩产能已达到每天 1500 万个。
软银集团首席执行官孙正义(Masayoshi Son)表示，软银和比亚迪达成协议，为软银设立专用的口罩生产线。每月生产 3 亿只口罩，其中N95 口罩 1 亿只，医用口罩 2 亿只， 5 月开始向日本无利润销售。比亚迪的一位女发言人说，比亚迪的产能已经达到每天 1500 万个口罩，并证实该公司将向软银供应口罩。
软银集团首席执行官孙正义(Masayoshi Son)表示，软银和比亚迪达成协议，为软银设立专用的口罩生产线，并确保每月生产 3 亿只口罩， 5 月开始向日本无利润销售。
昨日，比亚迪发文称，位于深圳龙岗区的比亚迪宝龙工业园，口罩产线和消毒凝胶产线均处于满负荷运转状态，日产能分别实现了 500 万只和 30 万瓶。据介绍，比亚迪仅使用 7 天时间就完成了口罩机生产设备的研发制造。
3月17日据第一财经消息，比亚迪在互动平台上表示，口罩对外销售的产能会根据需求情况进行调整。比亚迪在近日表示，目前其生产的口罩正在以每天 30 万到 50 万片的速度增加，每天5- 10 台左右的新口罩机器能够实现量产，目前已达到每天 500 万只口罩的产能。
在软银宣布撤回对WeWork的 30 亿美元收购要约之后，WeWork开始反击并向法院提起诉讼，指控软银违反协议。WeWork董事会特别委员会日前在一份新闻声明中表示，软银已经从去年签署的合同中获益，其中包括董事会控制条款。该公司要求软银要么完成交易，要么提供现金以弥补因交易失败而造成的损失。
在人工智能技术迅猛发展的当下，人脸识别应用已日趋成熟，但在此次疫情中却也面临了全新挑战——口罩下的人脸该如何完成识别?基于原有的人脸识别算法，佩戴口罩会大大影响人脸识别准确率，如果为了刷脸脱掉口罩，则又会增加感染风险。针对这一实际需求，为了更好的助力复工复产期间的疫情防控，虹软视觉开放平台推出了口罩相关的人脸识别相关算法，包含“口罩佩戴检测算法”和“戴口罩时的人脸识别算法”，全力支持合作伙伴和开发?
软银表示，已经终止了去年与股东达成的 30 亿美元收购WeWork股份的要约，而这可能引发一场法律诉讼。软银在一份声明中表示，鉴于其对股东的责任，它无法继续推进这笔交易。对此，WeWork董事会的一个特别委员会表示，感到失望，正在考虑“所有的法律选择，包括诉讼”，不过将继续致力于与软银达成解决方案。
软银集团股价今日在早盘交易中大跌10%。此前，软银所投资的卫星创业公司OneWeb宣布裁员，进入破产法第 11 章程序，原因是公司受到新冠肺炎疫情的影响一直无法筹集到新资金。
公关公司Joele Frank在周日的一份电子邮件声明中表示，“WeWork董事会特别委员会仍致力于采取一切必要行动，确保软银完成向我们的员工和股东承诺的收购要约。上周，有报道称软银可能放弃 30 亿美元收购WeWork股票的要约。
3 月 23 日，软银集团发布消息宣布未来一年将出售高达4. 5 万亿日元资产，用以回购股票和减少债务。孙正义称：这一计划是软银历史上规模最大的股票回购，反映出我们对业务的坚定信心。
3月23日，今天日本软银集团宣布将出售至多4. 5 万亿日元(约合 410 亿美元)的资产，为至多 2 万亿日元的股票回购提供资金，并减少债务。此次股票回购是本月早些时候宣布的 5000 亿日元回购的补充。在2019年11月，日本软银发布的2019第三季度财报中显示，软银出现高达 65 亿美元(约合人民币453. 5 亿元)的亏损，最主要原因是WeWork及优步等投资标的的估值大幅下跌拖累了软银的整体业绩。
据路透社报道，在近期全球股票纷纷暴跌之后，软件集团正回购高达 48 亿美元的股票，以满足激进基金Elliott提出的要求。
昨日是字节跳动成立 8 周年的日子，字节跳动CEO张一鸣发布全员信，宣布将做出组织升级。其中，张一鸣任命张利东和张楠(Kelly)分别为字节跳动中国董事长和CEO，整体负责字节跳动中国业务的发展。
软银集团日前宣布未来一年软银宣布将出售4. 5 万亿日元(约 410 亿美元)资产用来回购股票和减少债务。据称，这是软银一项史无前例的举措，旨在恢复投资者的信心。
尽管新冠疫情在全球不断蔓延，软银集团CFO后藤芳光(Yoshimitsu Goto)表示，软银将按原计划继续推进4. 5 万亿日元(约合 410 亿美元)的资产出售计划。今年 3 月份，软银宣布将在未来四个季度出售至多价值4. 5 万亿日元(约合 410 亿美元)的资产，以资助一项 2 万亿日元的股票回购计划，并偿还债务和回购债券。
4月2日据彭博社报道称，日本软银集团在30 亿美元要约收购WeWork股权资产的交易截止时间过后，彻底放弃这一交易，尽管这一举措可能导致WeWork对软银毁约行为提出诉讼。消息人士透露，软银目前仍在与WeWork进行讨论，有可能在北京时间4月2日中午12点之前的最后一刻达成协议。
3月24日消息，外媒报道称日本软银集团计划出售价值 140 亿美元的阿里巴巴股份，软银集团还考虑出售对软银移动公司、Sprint Corp的持股。在数天之前，日本软银集团公布了一项货币化计划，将在未来一年筹集至多4. 5 万亿日元(约合 410 亿美元)资金，以充实其资金储备并偿还债务。
3月13日据凤凰网科技报道，日本软银集团宣布，将至多斥资 5000 亿日元(约合 48 亿美元)回购7%的公司股份。此前，维权投资者Elliott Management已积累了近 30 亿美元的软银股份，呼吁软银通过股票回购提升股东价值。软银在一份声明中称，这一股票回购计划将从今年 3 月 16 日持续到 2021 年 3 月 15 日。不过，软银股价并未受到这一消息的提振，在今天早盘交易中最高下跌9.2%。
4月7日消息，软银集团创办人孙正义在接受福布斯采访时表示，他预计愿景基金中的 15 家公司将破产 。美版拼多多Brandless，2020年2月份直接宣告倒闭了，成了孙正义愿景基金首个死亡项目。
3月24日据The Information报道称，有知情人士透露，日本科技企业软银集团近日将完成向滴滴出行旗下自动驾驶部门牵头的 3 亿美元投资。此举意味着双方的合作再次加深，也将进一步加速滴滴在自动驾驶领域的进程。但与此同时，软银另一边正在寻求额外募资 100 亿美元，以支持旗下受新冠肺炎疫情影响的企业。