软银将与比亚迪合作生产口罩 每月免费向日本供应3亿个

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 软银最新资讯 > 正文

软银将与比亚迪合作生产口罩 每月免费向日本供应3亿个

2020-04-12 10:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息：据外媒报道，软银集团CEO孙正义表示，与比亚迪达成协议，将从5月份开始每月向日本供应3亿个口罩。

软银 孙正义

2 月 8 日，比亚迪宣布开始生产口罩。比亚迪称，将着手防护物资生产设备的设计和制造，援产口罩和消毒液，以满足当前对防护物资的迫切需求，直至疫情缓解和消除。

3 月 12 日，比亚迪发文称，口罩产线和消毒凝胶产线日产能分别实现了 500 万只和 30 万瓶。

目前，据比亚迪方面表示，其口罩产能已达到每天 1500 万个。

网友热搜:

深圳比亚迪新能源工厂马云是软银董事软银收购uber的股价比亚迪移动办公软件比亚迪汽车图片比亚迪公司比亚迪dm双模电动车软银股权结构日本软银与阿里巴巴日本软银最新十大股东
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM