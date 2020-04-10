华为云服务器宕机 官方：目前故障基本修复

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息：今日，针对“服务器宕机”一事，华为云回应称，目前故障基本修复，部分客户的业务正在配合恢复中。
今日上午9点20分左右，华为云出现宕机，登录、管理后台无法访问，显示“系统繁忙，请稍后重试”
数据显示，截至3月27日，华为云开发者已经增长到 160 万。
站长之家(ChinaZ.com) 4月10日 消息：今日，针对“服务器宕机”一事，华为云回应称，目前故障基本修复，部分客户的业务正在配合恢复中。
今日上午9点20分左右，华为云出现宕机，登录、管理后台无法访问，显示“系统繁忙，请稍后重试”
数据显示，截至3月27日，华为云开发者已经增长到 160 万。
今日上午 9 点 20 分左右，华为云出现宕机，登录、管理后台无法访问，显示“系统繁忙，请稍后重试”11时，针对“服务器宕机”一事，华为云回应称，目前故障基本修复，部分客户的业务正在配合恢复中。
4月10日上午，有部分用户反馈称华为云服务器宕机，而华为官方也在今天上午11时左右回应称“检测到部分主机异常，目前故障基本修复，部分客户的业务正在配合恢复中。”
近年来，以容器为核心的云原生技术经过近年的快速发展，各企业在云原生方面的投资在逐步增长，数字化转型的云原生时代已经来临。国际知名市场咨询机构Gartner在公有云报告中指出，从传统工作负载上云开始，双模IT理论将引导用户在应用架构和运营两个方面逐渐走向云原生。2 020 年 3 月 27 日，华为开发者大会2020(Cloud)正式开启，会上华为云云原生开源负责人、CNCF KubeEdge 和 Volcano项目创始人王泽锋展望了云原生在 2020 年发?
手机打卡·让考勤更有温度疫情还未褪去，复工的人却如潮水般涌入办公大楼。在这特殊时期，考勤成了一大难题，传统的纸质考勤，甚至是目前普及率极高的指纹、人脸考勤都会导致人员聚集产生风险，并且增加不少管理成本，华为云WeLink手机打卡能够很好地避免这些问题，不仅仅是避免人员聚集产生风险，更能提升统计真实性，大幅降低管理成本。健康打卡·让相遇更有安全感复工回来发现大家都成了隐居归来的侠客，身上佩戴的帽子、护目镜
随着科技日新月异的发展，越来越多的人不仅关心自己所使用服务的便捷性，而且更加注重自己的隐私问题。可是处于这个大数据的时代，接触过大数据的人都会很清楚的知道，网络上是没有什么隐私可言的。所以越来越多的人需要自己的手机全力保护自己的隐私问题。华为终端云服务致力于保护用户隐私数据，给用户提供一个更和谐的大数据环境。华为终端云服务是为华为终端用户(手机用户和PC端用户)提供的围绕着数据、出行、应用、娱乐等多种
5G时代已经到来，在全球移动生态不断发展的大背景下，华为终端云服务可以让全球用户深度体验智慧生活，满足用户的高品质的需求，让数字生活更美好。华为消费者业务CEO余承东表示：“随着全场景智慧化战略的全面升级，华为消费者业务将继续加快HMS全场景智慧新生态建设，携手全球合作伙伴和开发者共同为用户创造5G时代更美好的智慧生活体验。”华为终端云服务视用户为重中之重，对用户全面开放，用户可以体验智慧生活带来的美好。不
企业文件作为企业资产的重要组成部分，安全问题绝不容忽视。特别是在目前远程办公成为主流期间，企业信息安全问题较以往受到更大的挑战。如何在保证企业文件安全的同时，兼顾使用体验上的便利呢?这个问题就由华为云WeLink为您解答!华为云WeLink云空间助力企业协作安全方便两不误，在避免企业文件信息泄露的同时，方便企业团队之间的办公协同，安全效率两手抓。文档翻译:7 种文档语言一键转换华为云WeLink云空间拥有翻译功能，支持?
华为云WeLink已经更新了新版本(限安卓端和Windows PC端)，不少好用的新功能上线。这次华为云WeLink新增了“云笔记”、消息转邮件等功能，还完善了移动端管理，让管理员手机上也能管理企业。话不多说，让我们来一探究竟。一、云空间：新增云笔记和收藏功能，方便保存工作灵感1. 云笔记可以创建“文字笔记”或者“手写笔记”，也可以在编辑时进行两个版本笔记的随时切换，不仅如此，你还可以将你的云笔记分享给同事。多彩标注，尽显?
随着云、AI、5G时代的到来，各行各业都在被不断改变。其中，文化娱乐行业被越来多的企业所关注，华为云在云、AI、5G等技术的加持下，将重塑出互联网文娱新形态，提供更多文娱产业创新方案。 2020 年 3 月 17 日- 4 月 30 日，华为云联合众多文娱行业的大咖伙伴开启互联网文娱专属月计划，为更多企业带来华为云的专属政策与福利，推动互联网文娱行业加速创新发展。五场“创新日”在线沙龙，大咖直播亮点抢先看3 月 17 日- 3 月 21 ?
2020年3月26日，华为宣布推出年度影像旗舰P40系列，诠释科技与美学融合的新典范。P40家族不仅包含P40和P40 Pro，还有新成员P40 Pro+，让美好的相遇接二连三，搭载华为终端云服务的华为P40系列为用户带来更美好的数字生活。华为消费者业务CEO余承东表示：“P系列创立之初的理想，就是把美学和摄影带给大众消费者，既是艺术高地，也是科技巅峰。从光学品质优越的徕卡镜头、感光元件，到引领未来的芯片、XD Fusion图像引擎，P40系列以
以5G、人工智能、云计算为代表的“新基建”战略，是近段时间以来中国科技界最为关注的盛事。而事实上，不仅国家正在打造“新基建”体系，每家企业也在面向所见的未来，打造自己的“新基建”。换个角度来看，每家科技企业各自对AI、云计算、物联网等新一代ICT技术贡献自己的研发投入、产业布局、战略判断，最终也将凝结成“新基建”的繁荣生态。对于华为而言， 2019 年最重要的一个工程，显然就是在泛计算产业进行了大量投入与布局?
日前，为有效抗击疫情，提高新冠肺炎病毒前期筛查与检测效率，菲律宾碧瑶综合医院(Baguio General Hospital)正式上线华为云AI影像筛查系统，进行新冠肺炎快速筛查。自 3 月初以来，菲律宾新冠疫情呈爆发趋势。位于菲律宾著名的旅游城市碧瑶市，碧瑶综合医院是菲律宾疫情爆发以来卫生部首批五家定点收治医院之一，也是当地最大的三甲医院，面临着大量的新冠疫情筛查需求。通过华为云AI影像筛查方案，碧瑶综合医院在两天时间内完成了
3 月 27 日，在华为开发者大会2020(Cloud)上，华为宣布“沃土计划2.0”的进一步举措，将在 2020 年投入 2 亿美元推动鲲鹏计算产业发展，并公布面向高校、初创企业、开发人员及合作伙伴的扶持细则。同时，华为携手腾讯游戏启动在鲲鹏领域的全面合作，并与麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所共同宣布基于openEuler的商用版本操作系统正式发布，加速鲲鹏相关技术在各行业的落地和应用，为数字经济提供坚实的底座。
中国公有云市场竞争白热化，以华为云、阿里云、腾讯云等为代表的头部云服务商正成为众多企业上云首选合作伙伴。近日，Frost & Sullivan(以下简称“沙利文”)针对当前中国公有云市场进行全面调查，根据报告显示， 2019 年Q4 中国公有云市场达到224. 3 亿元人民币，同比增长73.3%，市场集中度也进一步提高、而在未来 5 年，得益于政策利好的推动下，以及大数据、区块链、AI、IoT、5G等新技术的发展，中国公有云市场规模将进一步增长?
3 月 19 日，安全领域第三方调研机构数世咨询发布《网络安全态势感知能力指南》，华为云态势感知服务凭借领先的技术和市场优势，进入领导者象限。本报告在业界首次提出能力点阵的概念，从技术创新力与市场执行力两大维度，对国内主流态势感知提供商进行了评估。一、什么是态势感知报告指出，一款专业的态势感知产品，应“具备资产管理、漏洞与威胁检测、配置核查、安全合规、日志管理、威胁情报、沙箱、用户行为分析、网络流量分析
HUAWEI HiCar 是华为提供的人-车-家全场景智慧互联解决方案，HUAWEI HiCar 将移动设备和汽车连接起来，利用汽车和移动设备的强属性以及多设备互联能力，在手机和汽车之间建立管道，把手机的应用和服务延展到汽车，实现手机为核心的全场景体验，给消费者创造智慧出行体验。
最近，华为HDC.Cloud开发者沙龙直播进行得如火如荼，开发者们纷纷表示获益匪浅并且涌跃提问交流。 3 月 28 日14:00，华为云IoT OC Studio首席架构师黄树林也即将给大家分享自助生成 10 万行代码的物联网云服务，大家可以进入华为HDC首页观看直播。这场直播主要有哪些知识点呢，让我们提前来预习一下吧。从上世纪 80 年代起，科技迅猛发展，人类经历了以连接“人”为主体的PC时代和以连接 “应用”为主体的移动互联网时代，现在又跨
华为云WeLink上线全新管理员助手，助您便捷管理。管理员助手本次也更新多项功能，支持手机修改企业信息，进行成员与部门管理，配置企业邮箱，设置管理员权限，新增管理后台登录指导和我的客服快捷入口，方便管理员在手机上就能操作各项管理任务。一、快捷编辑企业信息，随时更新企业信息进入管理员助手，点击企业名称，进入企业信息编辑页面。管理员可以编辑“企业中文名称”、“企业英文名称”、“所属行业”、“行业子类”、“联
近年来，随着云、AI、5G等新兴技术的到来，各行各业也发生了翻天覆地的变化。其中，互联网文娱行业更是引起了众人的关注。在这方面，华为云在云、AI、5G等技术的加持下，重塑互联网文娱新形态。 2020 年 3 月 17 日- 4 月 30 日，华为云将携手众多泛娱乐产业大咖伙伴，共同开启互联网文娱专属月计划，为企业提供更多福利。五场“创新日”在线沙龙，大咖直播亮点抢先看3 月 17 日- 3 月 21 日，华为云将聚焦云游戏、视频创新、企业?
华为安防“神兽”来了名曰「好望」这个名字源于一只镇守屋脊的神兽螭吻chīwěn，传说中的龙生九子之一chīwěn，“形似兽，性好望”千百年来守护家宅平安是百姓冀求丰衣足食、人丁兴旺的象征古有神兽镇宅院，今有好望守四方华为素有做大安防市场的雄心此次推出中文品牌名“好望”剑指[安防分销]市场“好望”神兽，一出世就不同凡响带来了 4 大系列的分销新产品四大系列重磅产品，针对性很强SDC和NVR都给出了杀手级市场指导价而好?