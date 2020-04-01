工信部：2019年第四季度下架164款不良手机应用

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:据工信部消息，近日，工业和信息化部印发《关于电信服务质量的通告》( 2020 年第 1 号)，从电信用户申诉举报情况、电信服务监管情况、经营及消费提示等三个方面通告了 2019 年第四季度电信服务有关情况。

电信用户申诉举报情况方面：

报告显示，四季度， 12321 举报受理中心接到不良手机应用有效举报 15585 件次，环比下降23.50%。通过行业自律， 12321 举报受理中心联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的 164 款不良手机应用进行了下架处理。

四季度， 12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心(以下简称 12321 举报受理中心)受理用户关于骚扰电话的举报投诉 166419 件，环比下降3.7%。受理用户关于垃圾短信的举报投诉 102922 件，环比上升5.5%。

四季度， 12321 举报受理中心共接到诈骗电话及短信举报 2 万件次，环比上升1.08%。

电信服务监管情况方面：

四季度，各省、自治区、直辖市通信管理局对携号转网服务中出现问题的电信企业，下达责令整改通知 34 件次、通报批评 39 件次、约谈提醒 94 人次。

四季度，工业和信息化部和各省、自治区、直辖市通信管理局组织基础电信企业月均拦截骚扰电话和垃圾短信超 30 亿次，通报问题突出企业 82 家次，向相关行业管理部门转办问题线索约 4500 余条。“谢绝来电”服务全国用户数超过 800 万。

四季度，工业和信息化部诈骗电话防范系统月均拦截诈骗电话 6300 万余次，通报涉及电信网络诈骗问题突出企业 14 家，督促相关企业切实强化问题整改和责任落实。