站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:昨天，微信团队发布了关于收回小程序"用户实名信息授权"接口的相关说明，建议小程序开发者尽快调整方案。

微信称，近期根据用户投诉反馈建议，及监管合规指导，结合业务方的使用情况分析，需回收小程序“用户实名信息授权”接口(下文简称接口)，以进一步提升用户使用的安全体验，并计划于 2020 年 05 月 31 日下线本接口。

具体的回收下线计划如下：

1、目前已不再支持小程序申请和接入接口;

2、以往已经接入了本接口的小程序，如无相关业务场景或需求，不再使用本接口：请在即日起的两个月内，停止接口调用。两个月后平台将关闭接口权限，及小程序https：//mp.weixin.qq.com/后台的申请入口。

3、以往已经接入了接口的小程序，但依然有业务场景有相关需求，平台侧建设了替代接口方案——实名信息校验接口，提供给满足一定条件的业务方。请需要对接的小程序开发者，在两个月内接入替代接口。两个月后平台将关闭本接口权限，及小程序https：//mp.weixin.qq.com/后台的申请入口。

此外，微信表示平台还有地址组件、快速填写等推荐接口可配套使用，支持相关需求。