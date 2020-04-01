B站发布弹幕剧情修改器 动动手指就能扭转剧情

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B站发布弹幕剧情修改器 动动手指就能扭转剧情

2020-04-01 11:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息：注水剧情看不惯，官配CP不够嗑，电影结局让你意难平?这些都不再是问题。今天，B站重磅发布了黑科技产品“量子弹幕剧情修改器”。有了它，从此你不必再为厌恶的电影剧情妥协，只需动动手指，打开位于播放页面右下方的量子弹幕修改按钮，即可进入剧情修改模式。

用户可通过发动弹幕，尽情描绘心中所想。通过发布弹幕指令来改变原有的剧情走向，比如让原本是敌对状态的双方走在一起，打造出史上最魔幻的CP，或者拆散官配CP，让原本甜蜜的一对变为劲敌。

QQ截图20200401110512.jpg

官方介绍，为了让用户能够获得最自由的互动式观影体验，来自小破站茶水间产品研发团队在您和虚拟世界之间放置了一件奇妙的东西，那就是量子纠缠理论。B站用户实时发送的弹幕与B刷电影院的庞大片库构建起一个完整的量子系统。具有纠缠态的用户端和服务器端数据，便可产生瞬间的相互作用。

随着B刷计划和一系列氪金大片的上线发布，哔哩哔哩还将陆续推出世界语弹幕翻译器、B刷电影院、B刷电影榜等多项黑科技产品功能。具体功能如下：

世界语弹幕翻译器：无论英法德意西，还是精灵外星语，系统都能根据电影中角色属性，将用户弹幕实时翻译成对应语言。

B刷电影院：真人up主、电影主创、影评人在线互动，观众甚至能和虚拟角色实现互动。

B刷电影榜：重新定义影史top520，经典还是槽点，弹幕说了算。

对此，网友表示如果不是听到量子纠缠理论，差点就信了。遇事不决，量子力学。解释不通，穿越时空，祝大家愚人节快乐~

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