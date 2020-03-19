继谷歌，Mozilla宣布Firefox将取消对FTP协议的支持

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:Mozilla今天宣布计划从Firefox中移除对FTP协议的支持。今后，用户将无法通过FTP协议下载文件，也无法在Firefox浏览器中查看FTP链接/文件夹的内容。

对此，Mozilla软件工程师(Michal Novotny表示，这么做是处出于安全考虑，FTP是一个不安全的协议。另外，部分FTP代码非常旧，不安全，难以维护过去他们发现了很多安全漏洞。

Novotny称，Mozilla计划在今年 6 月Firefox77 发布后停止对FTP协议的支持。用户仍可以通过FTP查看和下载文件，但必须通过“关于：配置”页面中的首选项重新启用 FTP 协议支持。

然而，Novotny表示，Mozilla最终会删除Firefox内部支持 FTP协议的全部代码。该计划将从 2021 年开始，届时用户将没有办法重新启 FTP 协议支持，Firefox将完全停止处理FTP协议内容。

去年 8 月份，谷歌宣布计划取消从Chrome访问和查看FTP链接的功能。默认情况下，Chrome v81 将禁用FTP支持，受新冠病毒影响，所有FTP协议的痕迹都将从今年夏季发布的Chrome82 的Chrome代码库中移除。（zdnet）