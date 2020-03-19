继谷歌，Mozilla宣布Firefox将取消对FTP协议的支持

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > Mozilla最新资讯 > 正文

继谷歌，Mozilla宣布Firefox将取消对FTP协议的支持

2020-03-19 16:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:Mozilla今天宣布计划从Firefox中移除对FTP协议的支持。今后，用户将无法通过FTP协议下载文件，也无法在Firefox浏览器中查看FTP链接/文件夹的内容。

火狐

对此，Mozilla软件工程师(Michal Novotny表示，这么做是处出于安全考虑，FTP是一个不安全的协议。另外，部分FTP代码非常旧，不安全，难以维护过去他们发现了很多安全漏洞。

Novotny称，Mozilla计划在今年 6 月Firefox77 发布后停止对FTP协议的支持。用户仍可以通过FTP查看和下载文件，但必须通过“关于：配置”页面中的首选项重新启用 FTP 协议支持。

image.png

然而，Novotny表示，Mozilla最终会删除Firefox内部支持 FTP协议的全部代码。该计划将从 2021 年开始，届时用户将没有办法重新启 FTP 协议支持，Firefox将完全停止处理FTP协议内容。

去年 8 月份，谷歌宣布计划取消从Chrome访问和查看FTP链接的功能。默认情况下，Chrome v81 将禁用FTP支持，受新冠病毒影响，所有FTP协议的痕迹都将从今年夏季发布的Chrome82 的Chrome代码库中移除。（zdnet

网友热搜:

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Mozilla Firefox 78 将取消对多个老旧macOS版本的支持

    Mozilla Firefox77 正式版现在已经提供给所有受支持的操作系统，随后我们需要关注的是Firefox 78，它已经处于Beta测试版阶段，Windows、Linux和macOS上的用户已经可以提前试用。这个版本最大的变化就是对支持的操作系统版本正在改变，而且变化还不小。

    MozillaFirefox78 macOS

  • 微软Edge被指在Win10设备上偷偷导入Firefox数据

    微软已经开始向Windows10 设备上推出基于Chromium微软Edge浏览器，不出所料，并不是所有人都喜欢这种方式。

    微软Edge Win10 Firefox

  • 从Firefox 78开始 浏览器可设置为Windows默认PDF阅读器

    自 Firefox 78 版本开始，浏览器内置的PDF阅读器(PDF.js)可以设置为 Windows 系统中默认的PDF阅读器。Mozilla现在已经对浏览器安装程序进行了必要的修改，能够将Firefox作为 Windows 系统中默认的PDF文件处理程序。

    Firefox Windows PDF阅读器

  • 快递助农 极兔速递与广西农垦签署合作协议

    6 月 16 日，为了助力广西的农副产品走出去，极兔速递与广西农垦优选服务平台签署合作协议，在消费扶贫、快递助农等方面达成一揽子合作。广西特色优质农产品众多，然而很多好货却“养在深闺人未识”，面临着“顾客购买难、农民销售难”的困境。极兔速递联手广西农垦优选服务平台，通过智能化供应链体系对进驻平台的商品进行销售，助力脱贫攻坚。在合作启动仪式现场， 400 多种广西垦区优质产品、贫困县扶贫产品通过平台售卖，带动?

    极兔速递

  • 联通回应用户被要求使用5G手机卡：严格按照协议 合法合理

    近日，张先生表示，自己办理了北京联通的一款“5G+宽带”融合套餐，并按期足额缴纳了套餐月租，但因未使用套餐内的5G手机卡，便被北京联通切断了宽带。

    联通 5G 宽带

  • 旅游巨头途易（TUI）就737 MAX停飞与波音达成补偿协议

    【TechWeb】北京时间3日消息，德国旅游巨头途易集团（TUI）周三表示，已于波音公司就其737 MAX飞机停飞造成的损失达成补偿协议。这将大大减少其未来几年的资本和融资需求。虽然这项协议的财务条款是保密的，但途易表示，其获得的赔偿将弥补该型号飞机停飞造成的财务损失的很大一部分，波音还同意对其未来的飞机订单提供优惠。根据协议，途易未来几年将接收比原计划更少的737 MAX飞机交付，付款时间表也将相应修改。该公司预计未来

    波音 途易 波音737MAX

  • 巫师财经二度回应B站：已表明不签署协议 并完成公证

    就在刚刚，巫师财经发布声明再次回应B站，同时晒出了《不签署深度合作协议说明》以及公证书。巫师财经在声明中称，2020年5月19日，自己按照法律程序向B站正式发函，表明撤回自己的签字、不签署协议，并于中华人民共和国北京市东方公证处完成公证。

    巫师财经 B站 财经

  • 强强合作！Slack与亚马逊达签署协议，共同对抗微软

    Slack与亚马逊签署了一项多年协议，这意味着所有亚马逊员工都将开始使用Slack。在该交易达成之际，Slack正面临来自Microsoft Teams的日益激烈的竞争。同时随着亚马逊网络服务(AWS)的广泛采用，Slack还将把语音和视频通话功能转移到亚马逊的Chime平台上。

    Slack 亚马逊 亚马逊云服务

  • 江淮汽车与大众汽车签下重量级合作协议

    近日，江淮汽车与大众汽车签署电动车深化合作意向书。据了解，大众汽车将投资 10 亿欧元，获得安徽江淮汽车集团股份有限公司母公司——安徽江淮汽车集团控股有限公司50%的股份，这也是江淮汽车与大众汽车继 2017 年江淮大众汽车公司成立之后的再度携手。大众汽车集团CEO迪斯博士表示:“大众汽车携手实力强劲、值得信赖的合作伙伴，进一步推动集团在中国的电动化战略。目前，电动汽车发展势头迅猛，也为江淮大众带来更多机遇。深入?

    江淮汽车 大众汽车

  • 华平投资支持的集团接近完成58同城私有化协议

    据彭博报道，华平投资支持的集团据悉接近完成将 58 同城私有化的协议，最早可能在本周达成协议， 58 同城估值超过 80 亿美元。

    58 私有化

  • 拼多多宣布与南昌签署战略合作协议 上线“电商直播消费节”

    DoNews6月22日消息（记者 翟继茹）22日，拼多多宣布与南昌市人民政府签订战略框架协议，将共同启动“南昌优品”电商直播消费节、上线“南昌优品馆”等。拼多多方面介绍，电商直播消费节将持续半个月，以“市长+总裁”“区县长+企业”“店铺+达人”等形式进行。如江中医药旗舰店、绿滋肴实业、汪氏蜜蜂等当地企业入驻拼多多直播。汪氏蜜蜂园负责人介绍，目前其线上渠道占到汪氏蜜蜂园的35%，计划在两年内通过电商和直播渠道将这一占

  • 特斯拉与松下签订2020年锂电池定价协议

    6月17日消息，特斯拉 (TSLA.US)方面周二表示，已在2020年6月10日与松下签订2020年定价协议，该协议涉及松下在内华达州超级工厂生产和供应锂离子电池。该协议的有效日期为自2020年4月1日起至2023年3月31日止。定价协议规定了双方有关定价、计划投资和新技术的具体条款，同时规定了松下的产能，以及特斯拉在协议前两年的购买数量。图|中国汽车动力电池产业创新联盟6月11日发布的数据尽管国产Model3逐渐在销量上站稳脚跟，

    特斯拉 松下 锂电池

  • 易鑫控股股东易车与腾讯等买方团达成私有化协议：每股ADS 16美元

    易车(纽交所股票代码：BITA)的私有化交易取得重大进展。6月12日，易车发布公告，公司董事会一致批准并正式与腾讯控股及Hammer Capital(黑马资本)组成的买方团签署具有法律约束力的合并协议。买方团将以每股美国存托股票(ADS)16美元的现金价格购买易车股票，总交易金额达11亿美元。本次交易将使用买方团的自有资金和股权上翻，不涉及债务融资。 2019年9月13日，易车收到买方团发起的非约束性私有化收购要约，随后历经九个月的尽职?

    易车 易鑫控股 腾讯

  • 拼多多与南昌签署战略合作协议 上线“电商直播消费节”

    南昌市人民政府与新电商平台拼多多签订战略框架协议，共同启动“南昌优品”电商直播消费节、“南昌优品馆”线上大型展销专场等系列活动。本次电商直播消费节将持续半个月。

    拼多多 电商直播 拼多多用户

  • 网易与华为签署战略合作协议，围绕“数字娱乐”进行深度合作

    今天下午网易与华为在杭州正式签署战略合作协议，双方围绕“数字娱乐”创新，就新技术和生态进行深度合作，将携手共同推动游戏、音乐和教育业务发展。

    网易 华为

  • 特斯拉与嘉能可达成钴供应协议：每年采购6000吨 用于电池生产

    6月17日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉已与瑞士钴供应商嘉能可（Glencore）达成协议，每年将从后者采购6000吨钴，用于锂离子电池生产。自1月中旬以来，特斯拉一直在与嘉能可讨论交易条款。但到目前为止，这笔交易的条款尚不清楚。根据协议，嘉能可将为特斯拉的上海超级工厂和柏林超级工厂提供足够的钴，以避免特斯拉未来出现供应短缺。钴是制造电动汽车电池的关键原材料，它的热稳定性和高能量密度，使其

    特斯拉 电动汽车

  • 58同城达成私有化协议 交易估值87亿美元

    【TechWeb】6月16日消息， 58同城发布公告，与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股28美元（相当于每股美国存托股56美元）现金价格购买58同城所有已发行普通股，总交易估值约为87亿美元。据悉，58同城私有化交易将于今年下半年完成。届时58同城将从纽约证券交易所退市。58同城此次买方投资财团包括：华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财?

    58同城 58同城私有化 58同城退市

  • 巫师财经退出B站 B站晒出合作协议：已完成盖章和签字

    今日，针对“巫师财经退出”一事，B站公布了与巫师财经的深度合作协议，B站称该深度合作协议已完成盖章和签字。同时，B站还公布了与巫师财经的邮件沟通记录。

    巫师财经 B站 财经

  • 股讯 | 纳指本周累计下跌2.3% 易车网达成私有化协议涨近10%

    纳指本周下跌2.3%凤凰网科技讯 北京时间6月13日消息，星期五美股收高，但本周三大股指创下3月份以来最大单周跌幅，其中纳指下跌2.3%。截至收盘，道指涨477.37点，涨幅为1.9%，报收25605.54点；标普500指数涨39.21点，涨幅为1.31%，报收3041.31点；纳指涨96.08点，涨幅为1.01%，报收9588.81点。美国主要科技巨头多数上涨，脸书涨1.85%，亚马逊跌0.51%，苹果涨0.86%，NetFlix跌1.76%，Alphabet涨0.67%，微软涨0.79%。中国主要科技股?

    易车网 股价

  • 凯撒文化与朝夕光年签署战略合作协议 涉及游戏发行、资本等方面

    6月12日消息，凯撒文化对外发布公告称，公司与北京朝夕光年信息技术有限公司签署了战略合作协议，公司与朝夕光年将在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等方面实施全面战略合作。对于合作目的，公告称，本着“资源共享、优势互补、利益共享、共同发展”的原则，甲方将作为乙方在手游研发、 运营方面的战略合作伙伴，乙方将作为甲方游戏发行等方面的战略合作伙伴，双方建立全方位的战略合作关系。双方

    凯撒文化 朝夕光年 游戏发行
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM