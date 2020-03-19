斗鱼Q4营收20.6亿 月活跃用户数量达1. 658 亿人

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斗鱼Q4营收20.6亿 月活跃用户数量达1. 658 亿人

2020-03-19 16:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息：今日，斗鱼发布了2019第四季度及全年未经审计财报。财报显示，斗鱼第四季度净营收为人民币20. 629 亿元(约合2. 949 亿美元)，较上年同期的人民币11. 602 亿元增长77.8%。视频直播营收为人民币18. 925 亿元(约合2. 705 亿美元)，较上年同期的人民币10. 281 亿元增长84.1%。

斗鱼

其中，2019第四季度斗鱼研发支出为人民币1. 002 亿元(约合 1430 万美元)，较上年同期的人民币 9240 万元增长8.4%。净利润为人民币1. 574 亿元(约合 2250 万美元)，较上年同期的净亏损人民币2. 714 亿元实现扭亏。

用户数量方面，斗鱼第四季度平均月活跃用户数量为1. 658 亿人，较上年同期的1. 535 亿人增长8.0%。平均移动月活跃用户数量为 5440 万人，较上年同期的 4210 万人增长29.3%。平均付费用户数量达到 730 万人，较上年同期的 420 万人增长70.8%。

全年财报方面，斗鱼 2019 年净营收为人民币72. 832 亿元(约合10. 411 亿美元)，较上年同期的人民币36. 544 亿元增长99.3%。净利润为人民币 3330 万元(约合 480 万美元)，较上年同期的净亏损人民币8. 763 亿元实现扭亏。

斗鱼预计，2020第一季度净营收将在人民币21. 00 亿元至人民币21. 60 亿元之间，同比增长41.0%至45.0%。

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