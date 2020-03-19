iOS 13.4 代码显示 2020 款新 iPad Pro 全系标配 6GB 内存 + U1 芯片

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iOS 13.4 代码显示 2020 款新 iPad Pro 全系标配 6GB 内存 + U1 芯片

2020-03-19 15:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 19 日消息：昨日晚间，苹果正式发布了全新一代 iPad Pro 2020 款（第四代 iPad Pro），搭载 A12Z 仿生芯片。此外，苹果今日凌晨还推送了 iOS 13.4 与 iPadOS 13.4 GM 版 (17E255) 更新。

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图片来自 Apple

新款 iPad Pro 分为 11 英寸与 12.9 英寸两个尺寸，配备 A12Z 仿生处理器，加入了一枚 1000 万像素超广角镜头，配备激光雷达扫描仪和 5 个录音棚级麦克风，存储均有 128GB、256GB、512GB 与 1TB 可选，两个尺寸的起售价分别为 6229 元与 7899 元。目前 iPad Pro 暂未开售，官网显示「将在获得批准后发售」。

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9To5Mac 报道，根据 iOS 13.4 最新版本的代码显示，第四代 iPad Pro 的所有型号都配备 6GB 内存。而在第三代 iPad 中，只有 1TB 内置存储型号拥有 6GB 内存，其他存储型号只有 4GB 内存。

另外，代码还显示 iPad Pro 2020 款配备了超宽带 U1 芯片。该芯片去年与 iPhone 11 一同推出，但苹果并没有在发布 iPad Pro 2020 时提及它。目前尚不清楚 iPad Pro 2020 是否启用了相关功能，或者是否计划在将来的软件更新中启用这些功能。

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