傲游浏览器6支持区块链 官方：不涉及加密数字货币发行

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:世界第一个区块链浏览器来了!本周，傲游浏览器6 正式上线，除了引进Chromium内核之外，最引人注目的功能就是支持区块链了。

傲游创始人陈明杰介绍，傲游 6 是世界上第一个基于区块链提供信息上传、搜索、访问的区块链浏览器。但骑区块链模块并不会影响本身的能与安全性，并可单独关闭。

用户可通过浏览器接触、使用大部分区块链应用提供的服务，但不会涉及加密数字货币发行和交易。