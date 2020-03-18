傲游浏览器6支持区块链 官方：不涉及加密数字货币发行

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:世界第一个区块链浏览器来了!本周，傲游浏览器6 正式上线，除了引进Chromium内核之外，最引人注目的功能就是支持区块链了。
傲游创始人陈明杰介绍，傲游 6 是世界上第一个基于区块链提供信息上传、搜索、访问的区块链浏览器。但骑区块链模块并不会影响本身的能与安全性，并可单独关闭。
用户可通过浏览器接触、使用大部分区块链应用提供的服务，但不会涉及加密数字货币发行和交易。
站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:世界第一个区块链浏览器来了!本周，傲游浏览器6 正式上线，除了引进Chromium内核之外，最引人注目的功能就是支持区块链了。
傲游创始人陈明杰介绍，傲游 6 是世界上第一个基于区块链提供信息上传、搜索、访问的区块链浏览器。但骑区块链模块并不会影响本身的能与安全性，并可单独关闭。
用户可通过浏览器接触、使用大部分区块链应用提供的服务，但不会涉及加密数字货币发行和交易。
随着网络技术的进步和发展，越来越多的平台都可以帮我们了解这个世界。很多用户习惯性用浏览器去看世界，查资料，那我们应该如何选择一个优质的浏览器呢?以QQ浏览器为例，为大家分析一个好的浏览器需要展现哪些特性?稳定性强大部分用户在浏览器中的逗留时间较长，因此许多用户对于浏览器最大的要求就是希望他能保持良好的网络连接速度。QQ浏览器从正式发布以来就凭借着较高的连接速度和稳定性，受到了广大用户的好评。为了确保用户
北京时间2020年6月10日，欧科云链OKLink区块链浏览器完成产品升级，在BTC浏览器添加地址标签，覆盖全球范围内多家主流交易所。 地址标签，简单来说，就是给发送/接收加密货币的虚拟地址添加标签，以便更快速地识别不同的虚拟地址主体，追踪各个地址间的资金动向。用户在打开欧科云链OKLink区块链浏览器后，可以在交易详情、地址详情等页面查看到已经收录的地址标签。 对于用户来说，资产安全是涉及到资金问题时最为关心的一个问题
尽管微软的Edge浏览器已经为PDF阅读器提供了注释和编辑支持等功能，但微软似乎想要进一步的提高Edge浏览器内置的PDF阅读器使用体验。6月17日，据外媒报道，微软宣布Chromium版Edge浏览器中的P
与其说苹果还大家自由了，倒不如说是他们为了应对垄断做出的让步。iOS 14发布后，苹果在其官网更新的信息显示，iOS 14正式版推送后，用户可以更换系统默认的邮箱和浏览器，不必再默认使用苹果
从上个月开始，微软全面面向Windows 10版本1803、1809、1903、1909和2004推送新的Edge浏览器更新。随着使用的用户越来越多，一些问题也显现出来了，部分用户最近反馈的一个情况却会让人误以为
自 Firefox 78 版本开始，浏览器内置的PDF阅读器(PDF.js)可以设置为 Windows 系统中默认的PDF阅读器。Mozilla现在已经对浏览器安装程序进行了必要的修改，能够将Firefox作为 Windows 系统中默认的PDF文件处理程序。
Youtube视频可以分章节了，用户看长视频的时候，可以更简便地实现跳转;种族歧视抗议运动席卷多国，谷歌的Chrome团队拟全面替换“黑名单/白名单”的说法;Facebook推出直播伴侣Venue，能否撼动Twitter在赛事直播中的位置?便携式P图类app已经成为年轻人网络生活的一部分，Adobe终于也按捺不住对这一领域的探索欲，上新一款免费应用……过去几周海外传媒行业发生了啥?
不知道主管们给了Edge浏览器团队多高的业绩考评，导致团队在推送他们新的、改进后的Edge浏览器时越来越激进。在他们的最新举动中，当用户使用开始菜单搜索启动另一个浏览器时，系统会在搜索结果下面提供一个使用Edge的提示。
在IE、旧版edge失利之后，浏览器全面转向Chromium开源内核可以说是微软近年来最正确的决定了，全新的Edge浏览器非常不错，值得推荐。现在Edge最受期待的升级——全新扩展网站上线了。
6 月 4 日，据外媒报道，根据一份新的报告，谷歌Chrome将在 2020 年引领浏览器市场，这家搜索引擎巨头的浏览器以69.8%的市场份额连续五个月创下新高。
全球第一的桌面操作系统和全球第一的浏览器，“打起来了”。事情还要从5月27日开始推送的Windows 10五月更新说起，尽管测试了15个月，RTM签署了5个多月时间，可系统遗留问题仍不绝。
主打隐私保护的浏览器Brave宣布，它的月活跃用户已经突破 1500 万。
6月18日，据外媒报道，Awake Security的研究人员表示，在谷歌的Chrome浏览器扩展程序中发现了一个恶意软件，该软件已经被下载了约3200万次，大量用户信息面临泄露的危险。Awake Security创始人
近日，销邦科技董事长刘海荣、副总裁张晓京一行受邀到访浪潮集团，销邦科技与浪潮集团在浪潮科技园隆重举行了战略合作签约仪式。浪潮集团副总裁庞松涛、爱城市网公司质量链事业部产品部副总赵树林共同出席签约活动。 浪潮是中国云计算、区块链、大数据、人工智能的领导厂商，建设运营的质量链也是领先的互联网应用，在国内第一家取得区块链技术运营牌照。销邦科技作为中国优质的物联网移动应用服务商，也是国内专业的移动智能终端
GTA基金会主席亨利·白乐琪在CoinVoice直播课介绍，在疫情期间区块链被广泛应用在了金融、公共事业、供应链、公益慈善等领域，“互联网+”成为未来推动人类文明进步的又一大颠覆性技术。GTA基因链走在了发展之先，决策之前。 2019 年 6 月GTA基金会成立，同年 9 月GTA进入中国，一直以来GTA凭借先进的区块链技术、创新的商业模式，独特的激励机制，在全球范围内引领了一场声势浩大的基因科技变革，这将是人类历史上第一次以基因数?
当今时代是一个“变”的时代，互联网的浪潮极大地改变了我们的生存和发展方式，颠覆了传统经济和商业模式，蓬勃发展的数字经济对人们生产生活、各国经济发展、社会治理体系都并产生着深远影响。区块链作为数字经济新一代重要底层技术，通过全新的信任模式，将带来社会生产关系的变革，是重构新经济的重要力量，是全球科技竞争的新赛道。币安正是看准了区块链的发展前景和广阔的应用空间，不断努力探索，积极争做区块链时代的先锋者
5 月 21 日，全球领先的区块链产业集团欧科云链与上海市志愿服务公益基金会青少年社会实践专项基金签署战略合作协议，并举行捐赠仪式。欧科云链集团向专项基金捐赠 20 万元现金及价值 300 万元的《区块链 60 讲》系列科普动画片。 会上，双方共同宣布启动主题为“链向未来”的青少年区块链公益科普行动，将联合政府有关部门共同开展《区块链 60 讲》科普动画进校园、百场区块链知识宣讲、区块链知识竞赛、区块链企业观摩实践等系?
日前，杭州米链科技有限公司与蚂蚁区块链就蚂蚁开放链盟链达成合作，确定米链科技为蚂蚁开放联盟链的链上节点服务商，双方已经完成协议签署。杭州米链科技有限公司于 2016 年成立区块链项目团队，专注区块链技术在数字资产、供应链金融、存证、信息溯源、数据安全等领域研究开发，致力于实现让区块链技术更普惠，帮助企业和开发者降低区块链应用开发门槛，实现快速、低成本上链，通过自主研发的区块链技术服务平台，为企业以及开发
哪些最新的IT信息技术将影响会计行业？6月20日揭晓了2020影响中国会计从业人员的十大IT信息技术评选结果，结果依次是：财务云、电子发票、会计大数据技术、电子档案、RPA（机器人流程自动化）、新一代ERP、区块链技术、移动支付、数据挖掘以及在线审计。同时宣布的还有2020潜在影响会计从业人员的五大信息技术——当前还未有成熟会计类产品和应用场景，预期3年内会对会计产生很大影响的现有信息技术，分别是：区块链电子发票、数字
据金色财经消息，德勤最新发布的2020全球区块链调查显示，目前关于区块链的质疑正在进一步消退，区块链正稳步扎根于各行业、部门和应用中。 在接受调查的公司中，有55%的人将区块链列为其公司的五大战略重点， 88%的受访者表示区块链“具有广泛的可扩展性，最终将被广泛采用”。总的来说，绝大多数受访者都认为该技术未来有很大的前景。 德勤此次调研是在2020年2月6日至2020年3月3日间进行，该调查对14个国家和地区的1488名高级管
ARM架构如今红得发紫，不但在移动领域绝对统治，还在数据中心、云服务、高性能计算领域高歌猛进，不少厂商都发布了多核心、高频率的ARM处理器，当..
自从4月承认业务造假22亿元以来，瑞幸咖啡在美国股市上的命运似乎注定了。6月23日晚，瑞幸发表公告，称公司因为未能提交年度报告，收到美国纳斯达..
【TechWeb】6月23日消息，据图森未来微信公众号消息，2020年6月22日，图森未来在上海再获五张无人驾驶卡车公开道路测试牌照。据悉，图森未来是一家..
红米下一款手机是Redmi 9，这是一款定位在入门级市场的手机，性价比应该会很不错，毕竟上代Redmi 8起价不过799元。官方一直强调Redmi数字系列一直..
6 月 23 日，腾讯视频直播的火箭少女告别典礼上杨超越崩溃告别，哭的撕心裂肺，她说自己干啥啥不行，跟老板吵架第一名。..
?6 月 23 日是奥林匹克日。 1894 年的这一天，国际奥委会正式成立。为纪念这一具有历史意义的日子，国际奥委会从 1948 年起将每年的 6 月 23 日定..
在第四届世界智能大会上，腾讯宣布与天津达成战略合作，并将在天津滨海新区新建超大规模数据中心。据了解，该项目占地面积约 280 亩，共容纳 30 万..
DoNews6月23日消息（记者 程梦玲）有消息称：滴滴计划到2030年在其平台上运营100万辆自动驾驶出租车。..
瑞幸咖啡发布公告称，因未递交年报，瑞幸再次收到纳斯达克摘牌通知。消息公布后，瑞幸咖啡盘前由涨转跌，目前直线跳水跌幅扩大超16%。截至发稿，瑞..
瑞幸咖啡收到纳斯达克的退市通知。瑞幸咖啡发布公告表示，正努力研究尽快提交年报的方法，由于疫情导致财务报表编制过程出现延迟，所以未能提交年..
近两年来，大家对微信公众平台未来生态有着不少疑问：公众号流量是涨是跌?快速增粉的时代是否已经过去?微信公众平台未来生态怎么发展?..
长光华芯完成1.5亿人民币C轮融资的工商变更，标志着2019年7月启动的C轮融资顺利完成。本轮融资由华泰证券旗下伊犁苏新投资基金领投，国投（宁波）..
哈啰出行宣布旗下共享单车接入北斗三号全球卫星导航系统定位。哈啰出行联合创始人、执行总裁李开逐表示，北斗定位服务大规模应用于共享出行领域，..
DoNews 6月23日消息（记者 丁凡）TCL科技晚间发布公告，天津中环电子信息集团有限公司于2020年5月20日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程..
6 月 23 日上午，「网信中国」微信公众号发布通告称，国家网信办已指导属地网信办依法约谈处置虎牙、斗鱼等 10 家网络直播平台。..
今年的618，俨然一副明星直播的盛宴，300+明星登录淘宝直播平台;快手电商官宣代言人张雨绮;在抖音拥有 6800 万粉丝的陈赫更是开启了规律性的直播带..
DoNews 6月23日消息（记者 刘文轩）小米集团发布公告称，股东大会投票同意通过普通决议案，向董事授出一般授权，以购回不超过于本决议案通过当日本..
大家在买蓝牙耳机的时候都希望能买到实惠、好用的机型，性价比越高越好。小编也应众多粉丝的要求，今天想跟大家分享一个无线蓝牙耳机排行榜，排列..
小米新一代入门新机Redmi 9已经定于6月24日10点开启预售。今天下午，官方公布了新机的详细配置，雷军直言“让人无法置信”。据了解，Re..
6月23日9时43分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星，暨北斗三号最后一颗全球组网卫星，至此北斗..