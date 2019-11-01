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见闻

Mozilla将于2020年开始停止支持Firefox中的侧载扩展

2019-11-01 16:26 稿源：站长之家  0条评论
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火狐,Mozilla

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息:zdnet报道，Mozilla今天宣布计划停止支持Firefox中的侧载扩展。从明年开始，Firefox用户将无法通过将XPI扩展文件放在用户Firefox目录内的特殊文件夹中来安装扩展。

该方法称为侧载，最初是为了帮助桌面应用程序的开发人员而创建的。如果想在桌面应用程序分发Firefox扩展，开发人员可以配置该应用程序的安装程序，以将Firefox XPI扩展文件放入Firefox浏览器的文件夹中。

Firefox扩展开发人员在早期就可以使用此方法，现在Mozilla出于安全风险的考虑，宣布计划停止支持侧面加载的扩展。

Mozilla附加组件社区经理Caitlin Neiman表示：“侧载扩展经常给用户带来问题，因为他们没有明确选择安装它们，也无法从附加组件管理器中删除它们。”他还称，“过去也曾采用这种机制将恶意软件安装到Firefox中。”

接下来，Mozilla计划在明年分两阶段计划停止支持此功能。第一次将发生在 2020 年 2 月份发行Firefox73 的时候进行，到 2020 年 3 月，随着Firefox74 的发布，Mozilla计划完全取消侧面加载扩展的功能。到那时，Mozilla希望所有侧载扩展都将在用户的“加载项”部分中移动。通过此举，Mozilla还希望帮助清理一些Firefox安装，恶意软件作者正在秘密地将这些扩展隐藏在用户的背后。

当然，Mozilla还提供了两种保留加载扩展的方法。第一种就是从官方的addons.mozilla.org(AMO)门户安装扩展。第二个涉及使用Firefox的“加载项”部分中的“ 从文件安装加载项 ”选项。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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