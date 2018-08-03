苹果将于 10 月起结束「App Store 联盟计划」：取消 iOS、macOS 应用推广佣金

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 3 日消息，昨天上午，苹果宣布从今年 10 月 1 日起开始， iTunes Affiliate Program（Apple 联盟计划）将不再适用于 iOS 和 macOS 应用。

图片来自 Apple

这意味着参与联盟计划的机构和个人将不能再从 App Store 的应用下载中赚取佣金了。此前苹果联盟计划允许在推广符合资格的苹果产品及引荐客户时赚取佣金。推荐应用时加入推广代码，并从用户购买应用收益中获取相应的佣金。

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「Apple 联盟计划」是苹果的一种推广内容产品的手段，联盟计划内容除了 iOS 和 macOS 上的应用外，还包括音乐、电影、电子书以及视频。去年 4 月，苹果将返利分成从应用售价的 7% 将至目前的 2.5%。在本次调整后，iTunes 联盟计划将继续存在，但返利仅限于音乐、电影、书籍以及电视剧集的购买。

苹果在「Apple 联盟计划」的官方页面在宣布新变动的同时，也对变动做出了解释：「因在 iOS 和 macOS 上的 App Store 上发现应用的新方法产生了积极的影响，原生流量显著增加，苹果公司决定中止联盟项目中应用抽成的计划。 」