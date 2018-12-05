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古巴手机联网 共4种套餐最少每月7美元

2018-12-05 21:32 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息:近来，全球各国纷纷加速布局5G网络。第一批5G手机也即将在 2019 年面世。然而，正当全球迎来5G网络的时候，古巴却刚刚推出移动数据上网。

据美联社 12 月 5 日报道，古巴电信公司 4 日宣布将于 6 日起面向全国开通手机上网服务，古巴民众将首次使用移动数据上网。这意味着当地居民不用再到网络热点区，就可以使用手机上网。

据悉，古巴电信公司将提供 4 种数据套餐，其中，最便宜的套餐是每月 7 美元享600MB数据流量。最贵的为每月 30 美元，内含4GB移动数据流量。

一直以来，古巴都是世界上互联网使用率最低的国家之一。与美国关系“破冰”后，其互联网使用率已升至近39%。超 590 万古巴人在去年用上了网络。

近年来，古巴也一直在加强网络建设。不但开设了国有网吧，还在全国各地的公园和广场也开设了数百个公共Wi-Fi连接点。古巴通讯部长佩尔多莫表示：未来，古巴还将继续扩大移动覆盖区，并积极投入4G网络建设。

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