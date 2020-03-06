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报告：安卓旗舰智能手机贬值速度是iPhone的两倍

2020-03-06 16:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:根据手机折价换货网站BankMyCell的一份报告，与安卓智能手机相比，iphone保值的时间跟长。这份追踪多个供应商近 300 部手机转售价格的报告，可能会让Android用户感到不快。

手机，社交

在第一年，一部iPhone的价值通常会下降23.45%，在第二年下降45.46%。对比之下，Android智能手机第一年贬值率就就达到45.18%，第二年贬值更是高达71.41%。

根据BankMyCell的数据，发售价格不超过 350 美元Android设备仅在一年内就失去了一半的折价价值。比如在 2019 年至 2020 年期间，三星、摩托罗拉、LG、HTC和谷歌等流行廉价智能手机品牌用户平均损失了48.65%的价值。

具体来说，在 2019 年全年iPhone XR的折价幅度为21.55%，Galaxy S10e仅在 9 个月内就贬值37.98%。

iPhone XS全年折价幅度为23.31%，Galaxy S10 仅在 9 个月内价格下跌了43.78%。

而三星在贬值方面也不是最差的，摩托罗拉、LG和谷歌智能手机的安卓设备表现更差。以下是在 2019 年 1 月至 12 月期间部分智能手机贬值排名，而苹果手机无疑是保值度最高 ，诺基亚排在第二：

苹果设备平均贬值25.98%

诺基亚设备平均贬值27.68%

索尼设备平均贬值31.30%

HTC设备平均贬值32.01%

三星设备平均贬值34.42%

黑莓手机平均贬值34.92%

谷歌设备平均贬值51.68%

LG设备平均贬值56.76%

摩托罗拉设备平均贬值59.41%。（zdnet

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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