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DediPath主机2021年促销活动 美国高性价比CN2云服务器5折优惠

作者站长之家
· 2021-06-07 15:59

DediPath是一家非常年轻的美国主机商，是由老牌美国主机商BudgetVM于2017年成立的子品牌，数据中心位于洛杉矶和纽约，接入中国联通、中国电信（包括CN2）、电讯盈科等，国内访问效果不错。

QQ截图20210607155651.jpg

DediPath 最近推出了2021年促销活动，针对自家的美国高防服务器推出了一个5折优惠，可选洛杉矶和纽约2个机房，提供20Gbps DDoS 防御，用完优惠是月付39美元起。

DediPath作为一家基础架构即时服务（IaaS）主机商，DediPath企业IT、服务器托管等方面拥有丰富的经验，在行业颇具竞争实力。DediPath充裕的带宽资源(美国大带宽服务器)、快速的访问速度(美国CN2服务器)以及廉价的美国VPS主机吸引大批国内站长的关注。

本次 DediPath 美国独立服务器促销一共2个方案，配置如下:

  • 洛杉矶服务器
  • CPU:E3-1240v2
  • 内存:16GB
  • 硬盘:2T HDD 或250G SSD
  • 带宽:1Gbps峰值
  • 流量:10T月流量
  • 防御:20Gbps DDoS
  • IPv4:5个
  • 月付:$39

  • 纽约服务器
  • CPU:E5-2620v2*2
  • 内存:32GB
  • 硬盘:2T HDD 或250G SSD
  • 带宽:1Gbps峰值
  • 流量:10T月流量
  • 防御:20Gbps DDoS
  • IPv4:5个
  • 月付:$84

DediPath美国服务器（美国大带宽服务器）

  • 购买建议:适合中等网站租用，价格便宜。
  • 主要配置:英特尔E3处理器，3.50GHz CPU，2  Cores，250GB HDD，无限带宽。
  • 优势特点:免费提供20Gbps DDoS，易于使用的控制面板，支持安装主流Linux和Windows操作系统。
方案CPU内存硬盘带宽价格/月
E3-1270v23.50GHz4GB250GB不计量$23
E5-2630L2.00GHz8GB500GB不计量$49
E5-2630L2.00GHz16GB500GB不计量$73

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