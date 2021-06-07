DediPath主机2021年促销活动 美国高性价比CN2云服务器5折优惠

DediPath是一家非常年轻的美国主机商，是由老牌美国主机商BudgetVM于2017年成立的子品牌，数据中心位于洛杉矶和纽约，接入中国联通、中国电信（包括CN2）、电讯盈科等，国内访问效果不错。
DediPath 最近推出了2021年促销活动，针对自家的美国高防服务器推出了一个5折优惠，可选洛杉矶和纽约2个机房，提供20Gbps DDoS 防御，用完优惠是月付39美元起。
DediPath作为一家基础架构即时服务（IaaS）主机商，DediPath企业IT、服务器托管等方面拥有丰富的经验，在行业颇具竞争实力。DediPath充裕的带宽资源(美国大带宽服务器)、快速的访问速度(美国CN2服务器)以及廉价的美国VPS主机吸引大批国内站长的关注。
本次 DediPath 美国独立服务器促销一共2个方案，配置如下:
DediPath美国服务器（美国大带宽服务器）
- 购买建议:适合中等网站租用，价格便宜。
- 主要配置:英特尔E3处理器，3.50GHz CPU，2 Cores，250GB HDD，无限带宽。
- 优势特点:免费提供20Gbps DDoS，易于使用的控制面板，支持安装主流Linux和Windows操作系统。
|方案
|CPU
|内存
|硬盘
|带宽
|价格/月
|E3-1270v2
|3.50GHz
|4GB
|250GB
|不计量
|$23
|E5-2630L
|2.00GHz
|8GB
|500GB
|不计量
|$49
|E5-2630L
|2.00GHz
|16GB
|500GB
|不计量
|$73