DediPath主机2021年促销活动 美国高性价比CN2云服务器5折优惠

DediPath是一家非常年轻的美国主机商，是由老牌美国主机商BudgetVM于2017年成立的子品牌，数据中心位于洛杉矶和纽约，接入中国联通、中国电信（包括CN2）、电讯盈科等，国内访问效果不错。

DediPath 最近推出了2021年促销活动，针对自家的美国高防服务器推出了一个5折优惠，可选洛杉矶和纽约2个机房，提供20Gbps DDoS 防御，用完优惠是月付39美元起。

DediPath作为一家基础架构即时服务（IaaS）主机商，DediPath企业IT、服务器托管等方面拥有丰富的经验，在行业颇具竞争实力。DediPath充裕的带宽资源(美国大带宽服务器)、快速的访问速度(美国CN2服务器)以及廉价的美国VPS主机吸引大批国内站长的关注。

本次 DediPath 美国独立服务器促销一共2个方案，配置如下:

洛杉矶服务器

CPU:E3-1240v2

内存:16GB

硬盘:2T HDD 或250G SSD

带宽:1Gbps峰值

流量:10T月流量

防御:20Gbps DDoS

IPv4:5个

月付:$39 纽约服务器

CPU:E5-2620v2*2

内存:32GB

硬盘:2T HDD 或250G SSD

带宽:1Gbps峰值

流量:10T月流量

防御:20Gbps DDoS

IPv4:5个

月付:$84

DediPath美国服务器（美国大带宽服务器）

购买建议: 适合中等网站租用，价格便宜。

适合中等网站租用，价格便宜。 主要配置: 英特尔E3处理器，3.50GHz CPU，2 Cores，250GB HDD，无限带宽。

英特尔E3处理器，3.50GHz CPU，2 Cores，250GB HDD，无限带宽。 优势特点:免费提供20Gbps DDoS，易于使用的控制面板，支持安装主流Linux和Windows操作系统。