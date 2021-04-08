扛不住了 小米电视宣布将对小米及Redmi电视部分型号调价

有选购电视机的朋友应该都听过智慧屏这个词了,其实很多人都容易把智慧屏和智能电视混淆了,认为智能电视就是所谓的智慧屏,这自然也是错误的理解了,两者的区别其实还是蛮大的,接下来笔者就具体说说智慧屏与智能电视的区别以及国产电视品牌的选择好了智慧屏的提出:智慧屏被最早提出来的是华为荣耀。华为曾经说过不会做传统的电视,将会做的是具备电视功能的大屏产品。其实就可以理解成把小屏幕智能产品放大了而已,但是又可以说传统的智