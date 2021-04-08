扛不住了 小米电视宣布将对小米及Redmi电视部分型号调价

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扛不住了 小米电视宣布将对小米及Redmi电视部分型号调价

2021-04-08 14:50 · 稿源：站长之家

今日，小米电视发布关于调整小米电视及Redmi电视部分产品型号官方建议零售价格的说明。公告指出，受供需变化、疫情和汇率变化等影响，近期包含显示面板、芯片在内的多种核心零部件价格持续大幅波动。

在未来较长一段时间核心部件报价仍会持续走高。小米电视强调，始终坚守性价比为纲铁律，将充分利用供应链优势，尽可能保证调价后产品仍极具性价比。

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