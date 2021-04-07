工信部要求适老版APP禁广告弹窗 网站需提供字体放大功能

随着移动通讯技术与智能手机APP的发展,大到政务办事、小到银行转帐,一台手机几乎能涵盖生活的方方面面,但当我们享受APP带来的快捷和便利时,各类隐私泄露、安全陷阱问题也接踵而至。不久前,央视“3·15”晚会就曝光了一起手机清理软件将老年人推向诈骗陷阱的案例,更有大量APP打着安全卫士的旗号,用耸人听闻的“病毒”、“安全漏洞”诱使用户下载,APP恶意行为一时间成为媒体和用户关注的焦点。(央视曝光手机清理垃圾APP骗局)而除了媒