工信部要求适老版APP禁广告弹窗 网站需提供字体放大功能

4月7日，工信部印发通知，部署互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作。
对于浮窗问题，适老版界面、单独的适老版APP中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。
同时，移动应用程序中应无诱导下载、诱导付款等诱导式按键。
此外，网站在不依赖操作系统和浏览器的前提下，应提供放大设置与大字屏幕服务。
网友调侃，真这么施行，大家应该会把一堆app换成老年版。
4月7日，工信部印发通知，部署互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作。
对于浮窗问题，适老版界面、单独的适老版APP中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。
同时，移动应用程序中应无诱导下载、诱导付款等诱导式按键。
此外，网站在不依赖操作系统和浏览器的前提下，应提供放大设置与大字屏幕服务。
网友调侃，真这么施行，大家应该会把一堆app换成老年版。
打破“数字鸿沟”不仅是老年人的期待，更是横在全社会面前的一道必答题。4月7日消息，工信部发布了《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》。
工信部今日发布了《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》，明确适老版界面、单独的适老版APP中严禁出现广告弹窗。
今日，工信部发布了《关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知》加快推进互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。
今日，据“工信微报”发布公布，工信部近日下架了60款涉及侵权用户行为的APP，其中包括美图证、一键WiFi大师等。
工信部信息技术发展司负责人杨宇燕透露，预计今年年底前，将会向首批符合要求的信息无障碍网站和手机App授予无障碍标识，并予以公示。
3 月 12 日，据工信部网站消息，工信部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，督促存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有 136 款APP未完成整改。工信部要求，这些APP应在 3 月 17 日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。从 2020 年初至今，工信部一直在针对市场下载量较多的App进行技术检测，通报其中存在侵害用户权益的App，并且下架了不少App。最近几次通报名单普遍只有 20 到
不久前。小米邀请设计大师原研哉耗时3年设计的logo引发热议，有网友认为，这个花费了200万元重新设计的logo仅仅是从方形变成了圆弧形，只需要一行代码就能轻松设计出来。
随着移动通讯技术与智能手机APP的发展,大到政务办事、小到银行转帐,一台手机几乎能涵盖生活的方方面面,但当我们享受APP带来的快捷和便利时,各类隐私泄露、安全陷阱问题也接踵而至。不久前,央视“3·15”晚会就曝光了一起手机清理软件将老年人推向诈骗陷阱的案例,更有大量APP打着安全卫士的旗号,用耸人听闻的“病毒”、“安全漏洞”诱使用户下载,APP恶意行为一时间成为媒体和用户关注的焦点。(央视曝光手机清理垃圾APP骗局)而除了媒
今日，工信部公布了2021年第3批侵害用户权益行为APP，称尚有136款APP未完成整改。工信部称，上述APP应在3月17日前完成整改落实工作。逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
据谷歌黑板报微信公众号宣布，继2019年推出 Android 版本之后，「观妙中国来自谷歌艺术与文化」应用程序的 iOS 版本已经正式上线。现在苹果用户现在可以在 App Store 中搜索「观妙中国来自谷歌艺术与文化」，免费下载这款应用程序。
除了能买买买的淘宝、京东、拼多多，能杀时间的快手、抖音、小红书，现在连支付宝、招商银行这样的金融APP，携程、去哪儿这样的旅行APP，美图秀秀这样的照相APP，QQ音乐、网易云音乐这样的音乐APP，甚至各大新闻门户APP，也都蹭上了直播功能。难道，直播板块已经成了当下APP的必选项?
今日，针对2021年中央广播电视总台“3.15”晚会曝光的内存优化大师、智能清理大师、超强清理大师、手机管家pro四款APP诱导老年人下载、违规收集老年人个人信息等违规行为。
昨日晚间，一系列手机清理类软件表明打着“清理垃圾、病毒”的旗号，实则偷偷获取用户手机信息一事被曝光，涉及APP包括了“内存优化大师”、“超强清理大师”、“智能清理大师”、“手机管家PRO”等。
Eleftheriou在加州法院提起诉讼，要求苹果赔偿审批延迟，以及App Store上的一些山寨键盘应用所导致的损失，具体数额并未说明。诉讼称，2019年1月，Eleftheriou与苹果负责键盘技术的高管Randy Marsden会面，讨论了苹果收购FlickType事宜。在那之后不久，苹果就拒绝FlickType在App Store上架。
今日，网信办、工信部、公安部、国家市场监督管理总局联合制定《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》明确了互联网应用程序（App）收集个人信息范围，该规定将于2021年5月1日起实施。
网络世界一直在追求内容的新鲜感和时效性，但随着时间的流逝，帮助用户追溯过去的记忆也成了许多媒体、平台与智能设备的彩蛋型功能。
毋庸置疑,稳定和促进家电消费已成为经济复苏的重要路径,今年两会《政府工作报告》也适时提出,要稳定增加汽车、家电等大宗消费。与此同时,很多代表委员也提出了与家电行业相关的议案提案,其中,“以旧换新”成为热门词。就在国家及相关企业大力推进并升级家电“以旧换新”进程的同时,新的要求和考验也随之到来。“首先,要从构建新发展格局的高度来推动家电‘以旧换新’活动的开展。” 3月30日,在2021苏宁易购焕新产品升级发布会上,工
近日，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局四部门联合发布《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》（以下简称《规定》），旨在落实《中华人民共和国网络安全法》关于个人信息收集合法、正当、必要的原则，规范移动互联网应用程序（App）个人信息收集行为，保障公民个人信息安全。 图片来源：国家互联网信息办公室 《规定》明确了地图导航、网络约车、即时通信、网络购物等 39 类常?
Tech星球独家获悉，美团于近日内测了“群聊”功能。美团App内的群聊功能需要由商家开启，其入口则在用户在该商家店铺内购买后，会弹出邀请入群的通知。
4月1日，工信部发布关于收回部分电信网码号的通告，本次收回电信网码号共 329 个，含搜狐、小米、华泰证券、招商银行等多家知名公司。
4月9日消息，小米手机系统软件部总监张国全表示，小米8、小米8透明探索版、小米MIX 2S等机型都将会适配MIUI 12.5系统。张国全指出，虽然MIX 2S过了..
针对目前不少少年沉迷电子产品的事情，教育部也是给出了规定。日前，教育部发布《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，以此帮助幼儿做..
3月末，小米正式发布旗下首款折叠屏手机——小米MIX FOLD。时隔两年，小米MIX系列重新回归，凭借2K分辨率以及搭载自主研发的澎湃C1专业..
常刷短视频的网友是否注意到，在抖音、快手及微信上有很多视频剪辑类的视频内容，比如流行的电影、电视剧、动漫等，现在这些平台和自媒体要被盯上..
4月9日消息，乘联会发布2021年3月份全国乘用车市场分析报告。报告显示，3月新能源乘用车批发销量达到20.2万辆，环比2月增长101.1%，同比增长261.3..
计算过你所在城市的生活成本吗？4月9日，瑞士宝盛银行（Julius Baer）发布《2021年全球财富和高端生活报告》，内容显示，上海取代香港，成为全球高..
4 月8 日，首届腾讯STAC科创联合大会（以下简称“STAC科创大会”）在成都召开。大会邀请了政府、企业、高校、行业专业人士到场，共话行业未来发展..
Phoronix 报道称，开发人员正准备为即将到来的 Linux5.13引入随机化的内核堆栈偏移量。若这项功能在本次内核开发周期中顺利完成交付，那未来针对 ..
据TheVerge报道，Spotify 发布了手机端 App更新，加入了「Hey， Spotify」语音助理功能，在用户允许客户端访问麦克风权限后，可以通过语音执行打开..
2019年4月27日，郭兵与妻子通过留存录入指纹等相关信息向杭州野生动物世界购买双人年卡。后野生动物世界向消费者群发短信，表示将入园方式由指纹识..
百年大计,教育为本,在一个人的一生中,除了“衣食住行”以外,教育始终占据着最重要的位置,正因如此,教育行业也被大家视为永远的朝阳产业。2020年,字..
纵观当前手机市场，你会发现“无曲面，不旗舰”，各家推出的产品往往只有高端旗舰产品才有曲面屏，如果用户想要购买一款曲面屏手机，基本就要花费..
不久前，苹果发布iOS14.5测试新版，相比此前测试版来说，该版本意义重大。据悉，在最新的iOS14.5中苹果将推出“应用追踪透明”功能，该功能旨在让..
大家是不是都觉得电视端的视频会员都太贵了,手机端的会员在电视上却用不了,这时候就得用到投屏了,那么夏普电视怎么投屏呢,今天就分享给大家夏普电..
随着新一代信息网络发展及生物识别技术的应用，身份认证的安全性逐渐成为重中之重。4月9日，蚂蚁安全实验室官方平台发布消息，旗下的天玑实验室基..
随着智能电视的发展,出门这件事也变得越发艰难,大家都倾向于在家宅到地老天荒。但同样是宅家,怎样才能宅出水平、宅出格调、拒绝无聊呢?那今天就给..
公域流量，就是大家都能能够公共使用的，比如说，在百度、淘宝，唯品会，今日头条之类，他们都是属于公域流量，也经常被称作平台流量。而私域本质..
银行业是国民经济体系重要的组成部分和核心产业，在我国银行业市场格局中，国有大型商业银行占据主导地位。银保监会数据显示， 2020 年前三季度，..
近日，苹果公司现任CEO Tim Cook（蒂姆·库克）在4月5日接受采访时表示，目前状态还不错，暂时不会卸任，但10年太久了，不可能再留任10年。这意味..
魔兽世界的晋升之路中有个谦逊试炼的三巨头的成就，很多玩家还不清楚这个谦逊信徒的成就到底怎么完成，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。..