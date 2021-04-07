工信部要求适老版APP禁广告弹窗 网站需提供字体放大功能

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工信部要求适老版APP禁广告弹窗 网站需提供字体放大功能

2021-04-07 17:32 · 稿源：站长之家

4月7日，工信部印发通知，部署互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作。

对于浮窗问题，适老版界面、单独的适老版APP中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。

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同时，移动应用程序中应无诱导下载、诱导付款等诱导式按键。

此外，网站在不依赖操作系统和浏览器的前提下，应提供放大设置与大字屏幕服务。

网友调侃，真这么施行，大家应该会把一堆app换成老年版。

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