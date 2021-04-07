毫无隐私可言？特斯拉再回应车内摄像头

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毫无隐私可言？特斯拉再回应车内摄像头

2021-04-07 10:31 · 稿源：站长之家

昨日，国外黑客大神将一段由特斯拉车内摄像头拍摄的视频传到了网上，引发广大网友热议。不少网友为之震惊，其清晰程度让车内的个人隐私几乎一览无余。

今日早间，特斯拉中国方面回应称，驾驶室摄像头目前在北美以外的市场并没有激活。此外，特斯拉中国还表示，即使是在美国，车主也可以自由选择是否开启使用。特斯拉的网络安全体系将确保用户隐私保护。

特斯拉 (5)

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