毫无隐私可言？特斯拉再回应车内摄像头

昨日，国外黑客大神将一段由特斯拉车内摄像头拍摄的视频传到了网上，引发广大网友热议。不少网友为之震惊，其清晰程度让车内的个人隐私几乎一览无余。
今日早间，特斯拉中国方面回应称，驾驶室摄像头目前在北美以外的市场并没有激活。此外，特斯拉中国还表示，即使是在美国，车主也可以自由选择是否开启使用。特斯拉的网络安全体系将确保用户隐私保护。
昨日，国外黑客大神将一段由特斯拉车内摄像头拍摄的视频传到了网上，引发广大网友热议。不少网友为之震惊，其清晰程度让车内的个人隐私几乎一览无余。
今日早间，特斯拉中国方面回应称，驾驶室摄像头目前在北美以外的市场并没有激活。此外，特斯拉中国还表示，即使是在美国，车主也可以自由选择是否开启使用。特斯拉的网络安全体系将确保用户隐私保护。
3月23日，美国知名杂志《消费者报告》表示，特斯拉公司利用车内摄像头记录和传输乘客视频影像，以开发其自动驾驶技术，而这引发了人们对隐私的担忧。
昨日，特斯拉对外事务副总裁陶琳在接受访谈时，针对特斯拉车辆出现“失控”以及“自燃”的情况作出了一一的解释。针对“自燃”问题，陶琳称，特斯拉汽车不会无缘无故自燃，就像之前的上海起火事件，一定是底盘受到了非常严重的撞击，特斯拉会从技术的角度去减低大家的顾虑，越多人使用才会真正了解这个产品。大家多使用才会更真实更客观，减少这种疑虑。
随着万物互联的5G时代到来，手机中重要信息数不胜数，稍有不慎就会带来难以估量的损失。高度重视数据安全和隐私保护的小米，全新推出首款超高端折叠屏手机——小米折叠屏MIX FOLD，首发「一键隐身」，并升级「私密空间」，推出「隐私保险箱」等功能，层层保护个人信息和隐私数据，为大数据时代的精英人士穿上“金钟罩” 。多项“黑科技”傍身，小米打造最安全折叠屏旗舰手机小米折叠屏MIX FOLD定位超高端市场，是行业首款拥有掌上P
近日，特斯拉美国官网宣布支持使用比特币进行支付。特斯拉表示，比特币是特斯拉唯一接受的加密货币，目前仅为美国大陆的客户支持比特币付款，未来将考虑扩展到其他市场。
昨日，一则“特斯拉女车主坐车顶维权”的新闻登上热搜，目前该话题阅读量已经近1亿。当时，车主张女士称，春节期间，自己父亲驾驶的特斯拉model3刹车失灵，引发严重交通事故，一家四口险些丧命。
近日，针对特斯拉将启动换电业务的传闻，特斯拉对外事务副总裁陶琳回应称，早在2013年，特斯拉就尝试过换电，但是特斯拉一直坚信充电模式是大规模民用电动车最好的补能方式。不断加大充电桩的布局，同时提高充电效率
外媒报道称，特斯拉与印度马哈拉施特拉邦工业部部长会谈，据该州工业部长Subhash Desai称，特斯拉正在就在马哈拉施特拉邦开设生产工厂进行谈判。
特斯拉CEO马斯克周三在社交媒体上表示，特斯拉位于德克萨斯州奥斯汀的新工厂到 2022 年将需要雇佣 1 万名员工，是此前宣布的目标的两倍。
近日特斯拉Model Y价格有小幅上涨，因此有人担心国产Model 3在近期也可能涨价。对此，特斯拉中国相关负责人表示：“目前我们没有收到其他车型要涨价的消息。”
近日，特斯拉CEO马斯克对于中国的“十四五”规划发表了自己的看法。马斯克表示，未来十年，中国经济发展向好。从长远来看，中国将成为特斯拉最大的市场，也是特斯拉生产最多车辆、拥有最多客户的地方。
在中国发展高层论坛上特斯拉CEO马斯克和中科院院士薛其坤关于物理人才培养的对话引发关注。薛其坤表示，特斯拉企业应该办个大学，把教育把经济产业的发展结合起来，更加有目的地从事高等教育。
对于近日网络上热议的“特斯拉通过车内摄像头监控车主”，特斯拉中国回应称：所有中国市场上的特斯拉用户车辆均未开启车内摄像头，也不涉及FSD Beta测试。
3月9日，特斯拉中国的运营主体特斯拉（上海）有限公司经营范围减少“新能源汽车换电设施销售”、“电池销售”、“光伏设备及元器件销售”等。据悉，不久前，该公司新增了“换电设施销售”业务，有媒体预测特斯拉将启动换电业务，不过随后特斯拉进行了否认。
截至昨日收盘，特斯拉股价下跌5.84%，报563美元，总市值5403.98亿美元。据悉，特斯拉股价已连续下跌数日。在1月底达到峰值近900美元/股后，其股票连续下跌，截至昨日，特斯拉总市值已经减少了超3000亿美元。
4月2日下午，一段特斯拉因失控撞击人行天桥的视频在网上流传。视频显示，特斯拉损毁严重，轿车车头和前档玻璃均损毁，车轮掉落。<br/> <br/>
据韩媒报道，三星电子已与全球最大的电动汽车公司特斯拉签订了供应LED大灯的协议，这为其汽车电子业务注入了新的动力。
今天Whole Mars Catalog发推表示超级看好FSD，并称特斯拉将成为比苹果更大的公司。对此，特斯拉CEO埃隆·马斯克在Twitter上回复称，特斯拉还是有机会成为世界最大公司。
3月15日，特斯拉公布首款纯电动半挂卡车Semi的路测视频。新车没有挂上拖车，外观造型方面与此前曝光的原型车保持一致。
近日，程序化移动广告平台 Mintegral 宣布，已获得欧洲第三方隐私认证权威机构 ePrivacy 颁发的隐私保护认证，并在欧盟范围内被授予 ePrivacyseal 证书，证明其产品符合 GDPR （General Data Protection Regulation，通用数据保护条例） 的要求，能够有效地保护用户的数字隐私安全。ePrivacyseal：全球权威数据隐私认证ePrivacy 是全球最具公信力的数据安全与隐私保护认证机构之一，专注于数字产品与移动领域，在全球具有广泛影响?
4月2日下午，一组特斯拉事故图片在车友群中流传，并引发众多网友关注。据了解，事发成都成华区。从流传的图片看，特斯拉冲上了过街天桥。
3月25日，中国化学制药工业协会(CPIA)正式发布了《医药行业合规管理规范》标准，对医药行业内的企业进行全面规范，对企业合规管理提出了更加严格的..
当前数字经济正带动中国整体经济升级和转型，传统行业的数字化转型势在必行。国有企业早已身在其中，成为了这个变革中的焦点和主战场。近日，国务..
皮卡江湖,群雄逐鹿,炮火连天!近期,福田全尺寸大皮卡概念图曝光,根据小编了解该款车型或将亮相上海车展,蓄势未来的福田皮卡这是又要展示什么高端操..
今天开始，手机从听觉、视觉，向触觉又迈出了一大步。4 月 8 日，联想在线上发布今年首款游戏手机拯救者2Pro。通过搭载瑞声科技双X轴线性马达，以..
随着疫情回暖与中国经济的提升,居民人均可支配收入得到了有效改善。闲钱的不断积累让越来越多的人群开始将视线转移到兴趣、思维的培训提升上。基于..
华为目前正启动对线下渠道的改造升级，为引入新能源汽车销售做准备。北汽蓝谷与华为联名推出的ARCFOX极狐阿尔法S HBT有望率先入驻。此前，华为智能..
据外媒报道，虽然器官移植手术可以挽救生命，但如果接受者的免疫系统排斥外来细胞，就会出现并发症。一种新兴的技术通过将供体细胞从供体器官中剥..
最美人间四月天，此时正是出门踏青赏景的最佳时机。面对万物复苏、鲜花怒放的大美春光，谁不想掏出手机拍几张精美照片、录上几段温馨视频，定格美..
2021年4月8日晚上8点,华为将举行全屋智能及智慧屏新品发布会。时隔半年,华为的新品智慧屏将与大家见面。据悉此次品牌的型号有V85和V65两个版本。“..
口红一哥李佳琦的带货能力可是一等一的,跟着他的推荐老妹儿拔草了很多彩妆好物,不得不说,相信佳琦得好物。随着李佳琦的火爆越来越多的品牌找他合作..
4月8日，游族网络股份有限公司发生多项工商变更，法定代表人由林奇变更为XUFENFEN（林奇前妻许芬芬），同时，许垚、陈礼标等退出主要人员，新增许..
昨日晚间，美图宣布再次购入175枚比特币，总对价约为1千万美元。据悉，这是美图第三次采购加密货币了，此前两次美图分别购买了4000万美元以及5000..
市面上各种各样的VPS主机商琳琅满目，无论是大的小的其实也有不少容易踩坑的地方，面对这么多的VPS主机商很多人可能很头疼不知道该如何选择，今天..
有道精品课怎么样？孩子的学习一直都是咱们做家长最为关心的事，就拿我家孩子来说，记得高三那年，其他科成绩都很优异，唯独物理这科严重拖后腿。..
近日，江西省人民政府发文表彰第二届赣鄱慈善奖获得者。江西煌上煌集团食品股份有限公司凭借多年来在慈善公益事业的突出贡献，荣获最具爱心捐赠企..
近期，北京市住建委房地产市场执法检查，发现阿里巴巴旗下的“闲鱼网”涉嫌存在发布转租保障房等违规租赁信息、允许未取得备案经纪机构和未取得从..
据外媒报道，Epic诉苹果的垄断诉讼将于下月开始。今日，两家公司的主要论点都已公布，根据法院的裁量权，这些论点已有所删减。在基本事实达成一致..
4 月 8 日，华为云全球技术峰会在深圳举行，会议以“创新·普惠”为主题，来自全球不同行业的IT精英、技术大咖围绕前沿技术发展和行业应用实践进行..
【2021年4月9日，美国加州洛杉矶讯】近日，全球边缘云服务提供商Zenlayer正式推出旗下云连接产品的一系列新功能，包括骨干网流量控制、边界网关协..
在全球互联的时代，一方面机构、个人从科技发展中获得无数便利，但部分产品在提供服务的时候可能会从中“窥视”甚至“窃取”用户的个人信息，侵犯..