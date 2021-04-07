携程通过港交所上市聆讯 拟最低募集资金10亿美元

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携程通过港交所上市聆讯 拟最低募集资金10亿美元

2021-04-07 10:10 · 稿源：站长之家

4月6日，据港交所文件显示，携程通过港交所上市聆讯。

今年1月份，有消息称携程计划今年上半年赴港上市，拟最低募集资金10亿美元。

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财报显示，2020年携程全年净营收为183亿元人民币（约合28亿美元），同比下降49%。

截至美东时间4月6日收盘，携程美股股价报收40.18美元，跌幅为1.23%，市值约241.5亿美元。

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