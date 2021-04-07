携程通过港交所上市聆讯 拟最低募集资金10亿美元

4月6日，据港交所文件显示，携程通过港交所上市聆讯。
今年1月份，有消息称携程计划今年上半年赴港上市，拟最低募集资金10亿美元。
财报显示，2020年携程全年净营收为183亿元人民币（约合28亿美元），同比下降49%。
截至美东时间4月6日收盘，携程美股股价报收40.18美元，跌幅为1.23%，市值约241.5亿美元。
4月6日，据港交所文件显示，携程通过港交所上市聆讯。
今年1月份，有消息称携程计划今年上半年赴港上市，拟最低募集资金10亿美元。
财报显示，2020年携程全年净营收为183亿元人民币（约合28亿美元），同比下降49%。
截至美东时间4月6日收盘，携程美股股价报收40.18美元，跌幅为1.23%，市值约241.5亿美元。
据IFR消息，携程已获港交所批准赴港二次上市。早在一月中旬，就有消息称，携程计划今年上半年赴港上市，拟最低募集资金10亿美元。
受疫情影响，全球多国发布旅行限制。孙洁介绍，截至2月初，全球大概有32%的目的地、69个目的地，对国际旅游完全关闭。其中大约有一半，50%以上，38个目的地关闭至少达到40周。目前全球34%的目的地对国际游客部分关闭，如果疫情在接下来的几个月有所好转，国际旅行的限制将有望逐渐地开放。
3月18日，360数科方面确认，其正筹备在香港上市 。360数科首席财务官徐祚立表示，360数科目前正处于pre-A1 阶段，不排除在港上市可能。
今日早间，有外媒报道称，社交APP Soul正在计划IPO，计划融资约2亿美元，估值约10至20亿美元，目前仍处于磋商阶段。同时，该媒体还错误的将Soul表达为约会APP。
据悉，从去年2月开始，就不断有喜茶上市的谣言传出。去年9月，有消息称，喜茶与奈雪的茶寻求于2021年在香港上市，分别筹资4至5亿港元。
今日，哔哩哔哩（B站）正式在港交所上市，开盘跌2.23%，报790港元，市值达2980.75亿港元。截至目前，哔哩哔哩跌幅逐渐扩大至6.5%，报755.5港元。
中国的互联网行业，正在上演一场史无前例的“第一股”争夺战。越来越多的公司，正在顶着“某某上市第一股”的旗号，跑步登陆资本市场。比如年轻人上瘾的新式茶饮奈雪的茶，很多人吐槽越来越贵的共享充电宝怪兽充电，AI四小龙之一的旷视科技，都在近期公开提交了IPO申请。
随着国内疫情防控形势向好，天气转暖，人们的出行需求进一步释放。为更好地把握行业机遇，提升消费者服务品质及团队管理效率，各大旅游企业也积极寻求工作方式的升级转型。近日，深耕中高端文化旅游消费的凯撒旅游，选用腾讯文档作为线上协作办公工具，并广泛运用于项目管理、信息聚合、多方对接、客户沟通等公司内外工作环节，全面提升办公效率和管理质量。打通旅游产品方案设计全链条，提升项目管理效率当下正值春暖花开，要想开
今日9点30分，汽车之家正式在港交所挂牌上市，开盘价181.3港元，较发行价上涨2.67%。截至目前，汽车之家报180.6港元，总市值911.75亿港元。
“不知道如果知乎的创始人周源看到满屏的‘求Clubhouse邀请码’，会不会想到他的青春。2011年的周源刚刚31岁，“中国版Quora”优雅诞生。”知乎资深用户李非凡在朋友圈感叹道。
清明小长假快要到了，不少小伙伴将旅行提上日程，三天时间不如来一场近郊游吧。自驾、露营、烧烤，三五好友聚在一起，亲密接触大自然，享受清新的空气和短暂的美好，真是好不惬意。相比于吃吃喝喝的单调，如何让旅行生活更加丰富呢?带上你的便携式投影仪，来一场精致露营吧!躺在帐篷里看场电影，听着外边的鸟叫虫鸣，欣赏着帐篷内的温情电影，光是想想就很幸福。如果你现在还没有投影仪，那么就听听我的推荐吧!一、当贝投影C2经典?
B站引起了投资者的申购热潮。3月11日，B站通过了港交所聆讯，计划于3月29日在港交所挂牌上市。此次B站拟发行2500万股，发行价上限为988港元/股。其启动招股首日认购即破25倍。招股期未满，B站认购便已经超额。
今日，百度正式在港二次上市，开盘涨0.79%，目前，百度港股涨幅逐渐扩大，涨至1.43%，报255.6港元，总市值7231亿港元。据百度披露文件显示，百度在港交所二次上市定价每股252港元，全球发售9500万股A类普通股股份，计划融资239.4亿港元，股票代码为“9888”。
知乎要上市了。这个消息给我的感觉真的特别分裂，就像是初恋嫁人，我从没有想象过这事的可能性，但仔细一想，又会觉得:“别傻了。”
仅创立三年时间，中国电子烟品牌悦刻成功实现了上市。1月22日，电子烟品牌悦刻RELX的运营主体雾芯科技正式在美国纽交所上市。开盘股价暴涨104%，直接触发熔断停牌，5分钟后恢复交易，盘中股价最高涨幅达158%，收盘涨145.9%，市值458亿美元。悦刻的成功上市，意味着“中国电子烟品牌第一股”诞生，而创始人汪莹的身价更是达到了近600亿元。悦刻的疯狂奔跑尽管悦刻成立时间不久，但已成为中国排名第一的电子烟品牌。2020年前三季度，
今日，贾跃亭旗下FaradayFuture（法拉第未来）宣布FF91预量产车的第二季冬季测试和验证已完成。在此过程中，FF91电动车在零摄氏度以下的温度下，在各种坡度的冰雪路面上进行了多项测试。
据港交所文件，百度通过港交所上市聆讯。截至发稿，百度股价盘前短线拉升。截至发稿，百度股价涨超6%，报价247美元。目前，该公司股价793.61亿美元。
B站本周寻求通过在港上市聆讯，集资规模预计30亿美元。此前，B站即将申请在香港二次上市的消息多次传出，不过B站方面对此消息表示不予置评。
昨日晚间，怪兽充电正式登陆纳斯达克交易所，成为共享充电宝第一股，开盘价为10美元，较发行价上涨17.6%。
据路透报道，知情人士称，字节跳动正在商讨抖音在纽约或香港上市的可能性。此外，字节跳动还一直考虑将今日头条等中国业务在港交所或科创板上市。
3月25日，中国化学制药工业协会(CPIA)正式发布了《医药行业合规管理规范》标准，对医药行业内的企业进行全面规范，对企业合规管理提出了更加严格的..
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据外媒报道，Epic诉苹果的垄断诉讼将于下月开始。今日，两家公司的主要论点都已公布，根据法院的裁量权，这些论点已有所删减。在基本事实达成一致..
4 月 8 日，华为云全球技术峰会在深圳举行，会议以“创新·普惠”为主题，来自全球不同行业的IT精英、技术大咖围绕前沿技术发展和行业应用实践进行..
【2021年4月9日，美国加州洛杉矶讯】近日，全球边缘云服务提供商Zenlayer正式推出旗下云连接产品的一系列新功能，包括骨干网流量控制、边界网关协..
在全球互联的时代，一方面机构、个人从科技发展中获得无数便利，但部分产品在提供服务的时候可能会从中“窥视”甚至“窃取”用户的个人信息，侵犯..