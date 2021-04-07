携程通过港交所上市聆讯 拟最低募集资金10亿美元

清明小长假快要到了，不少小伙伴将旅行提上日程，三天时间不如来一场近郊游吧。自驾、露营、烧烤，三五好友聚在一起，亲密接触大自然，享受清新的空气和短暂的美好，真是好不惬意。相比于吃吃喝喝的单调，如何让旅行生活更加丰富呢?带上你的便携式投影仪，来一场精致露营吧!躺在帐篷里看场电影，听着外边的鸟叫虫鸣，欣赏着帐篷内的温情电影，光是想想就很幸福。如果你现在还没有投影仪，那么就听听我的推荐吧!一、当贝投影C2经典?