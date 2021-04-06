软银 28 亿美元收购仓储机器人公司 AutoStore 40% 股权

站长之家(ChinaZ.com) 4月6日消息:据ZDNet报道，软银集团股份有限公司同意斥资28亿美元收购挪威仓储自动化公司AutoStore40%的股份，这是这家日本企业集团在机器人技术方面的又一大笔押注。

据了解，AutoStore专注于仓库机器人技术。AutoStore System是挪威AutoStore AS公司的子公司，成立于1996年。该公司开发了一系列机器人，可在仓库中移动货物。AutoStore还开发了一些机器人软件产品，优化机器人系统的移动路径问题。软银在其新闻稿中指出，「AutoStore的创新立方体设计将同一空间中存储能力提升四倍」AutoStore在世界各地有600处仓库设施，在35个国家拥有20000个机器人。

随着新冠疫情大流行期间网上购物激增，这种技术让电商公司能够更快、更经济地投递包裹。AutoStore由Thomas H. Lee Partners LP控股，瑞典另一家私募股权公司EQT AB持有少数股权。两家公司周一表示，这笔交易将AutoStore含债务的价值估为77亿美元。

软银表示，「我们期待着与AutoStore合作，积极拓展终端市场和地区。当前主要任务是扩大AutoStore在亚太地区的业务。」