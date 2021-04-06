库克首次回应马斯克试图向苹果公司出售特斯拉

站长之家(ChinaZ.com) 4月6日消息:据CNBC报道，苹果CEO蒂姆·库克在一场播客节目「Sway」中与主持人分享了关于隐私保护、反垄断以及苹果造车和AR设备研发等多个热门话题。库克暗示该公司正在从事无人驾驶汽车开发工作，印证了此前关于苹果重启造车计划的报道。

库克表示:「在我看来，自动驾驶是一项核心的技术，如果你退一步来看，汽车在很多方面就像是一台机器人，自动驾驶汽车可以做很多事情，人们也将会看到苹果公司的工作。」但当被问及苹果是否自研汽车或造车技术时，库克拒绝置评。

库克还称，苹果的优势在于能够集成硬件、软件和服务，并找到它们的交叉点。该公司于2019年收购了自动驾驶汽车初创公司Drive.ai，以帮助其提升汽车工程方面的能力。2018年，苹果还聘请了时任特斯拉的工程高级副总裁Doug Field，从事自动驾驶汽车的研发工作。此外，前特斯拉工程副总裁Michael Schwekutsch目前担任苹果特殊项目组工程高级总监。

特斯拉CEO埃隆·马斯克于去年12月曾表示，他曾试图与库克就特斯拉出售给苹果的计划进行谈判，但苹果CEO蒂姆·库克拒绝会面。当时特斯拉的市值仅为目前的十分之一。

对此，库克首次予以回应称:「我从未与马斯克交谈过，但我认为特斯拉不仅在建立领先优势方面做得令人难以置信，而且在电动汽车领域保持了如此长时间的领先地位，这些都让我对特斯拉充满钦佩和尊重。」