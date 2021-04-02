卡西欧发布首款运行WearOS的G-Shock手表

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卡西欧发布首款运行WearOS的G-Shock手表

2021-04-02 15:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月2日 消息:卡西欧（Casio）旗下的G-Shock系列以坚固耐用而闻名，今日它推出了首款G-Shock智能手表，运行的系统是谷歌的Android WearOS。这款名为Casio G-Squad Pro GSW-H1000的智能手表也是首款配备彩色显示屏的G-Shock手表。

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（图源：卡西欧官网）

卡西欧GSW-H1000保留了G-Shock手表的设计语言，外观设计看上去十分的硬朗，使用的是钛合金后盖，手表主体还由耐用的材料制成，可提供抗冲击性以及高达200米深度的防水性。

这款手表配备1.2英寸双层显示屏，分辨率为360x360像素。显示屏将始终显示时间，使用的一块单色常亮LCD显示屏，同时还可以显示通知，地图，传感器数据和其他信息。

GSW-H1000配备了多个传感器，例如内置GPS，海拔，气压，罗盘方位传感器，光学心率传感器等。

在软件方面，手表内置了卡西欧的应用程序，可支持24种室内锻炼选项和15种活动，包括跑步，公路骑行和游泳，以及其他极限运动，例如冲浪和滑雪板。WearOS还支持其他功能，例如智能手机通知，Google Assistant访问和一些应用程序。

卡西欧GSW-1000的电池续航并不是很长。彩色显示屏充满电只能持续1.5天。但是，有一个多功能时钟模式，可以将电池使用时间延长到一个月，在这一模式下，则无法使用彩色显示。

卡西欧G-Squad Pro GSW-H1000在美国的价格为699美元，在英国为599英镑。该智能手表将提供红色，黑色和蓝色，并将于5月中旬开始发货。

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