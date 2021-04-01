苹果或将发布MR头显设备 售价近2万元

“延伸美学”一直是诗都品牌坚守与奉行的理念，作为首个提出延伸美学设计理念的眼镜品牌，诗都眼镜是致力于探索轻巧、坚韧并存的材质与设计，并以美学理念为核心的眼镜品牌。在如今白热化竞争的商业环境里，这样并不主流的理念，却为诗都带来了忠实拥趸...诗都在品牌创立之初，就看到了都市高压环境中，人们努力应对，积极追求，不断发现自我的生活本态。诗都正是察觉到了这种都市生活的本态美，故而潜心研究五年，提出‘延伸美学?