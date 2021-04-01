苹果或将发布MR头显设备 售价近2万元

据彭博社报道，苹果或将在未来几个月内发布MR（混合现实）头显设备
根据早前曝光的消息，这款头显搭载眼球追踪系统，提供插入式处方镜片解决方案，方便近视用户。
该头显配置两块8K的显示屏，支持透视MR功能，能合并现实和虚拟世界，并能够实时互动。
经苹果内部讨论，这款头显得价格定在3000美元左右，折合人民币近2万元。
据彭博社报道，苹果或将在未来几个月内发布MR（混合现实）头显设备
根据早前曝光的消息，这款头显搭载眼球追踪系统，提供插入式处方镜片解决方案，方便近视用户。
该头显配置两块8K的显示屏，支持透视MR功能，能合并现实和虚拟世界，并能够实时互动。
经苹果内部讨论，这款头显得价格定在3000美元左右，折合人民币近2万元。
谷歌日前正式宣布停止销售硬纸板 VR 眼镜 Cardboard VR。早在2019年10月，Google就宣布不再继续为 Daydream VR 提供新手机支持，原因是由于项目并没有如公司预期一般被用户和开发者喜爱。
索尼为PS4开发了PS VR系统，该系统也支持PS5主机。同时索尼也确认了正在开发新一代的PS VR。不过在微软这边，迟迟都未有VR设备的消息，最新的报告也确认微软至少短时间内没有开发VR系统的打算。
彭博社的马克·古尔曼（ Mark Gurman）表示，苹果的目标是在未来几个月的某个时间的一次线下活动中宣布一款MR混合现实头戴设备。
据天风国际分析师郭明錤发布最新研究报告称，预测苹果将在2022年中期推出AR/MR头戴装置，HMD的影像式穿透镜头将会采用菲涅尔透镜作为超短焦镜头的设计方案，以提升可视角并降低HMD重量与厚度。
报告预测苹果公司的 MR/AR 产品蓝图分为3个阶段，分别是2022年的头盔式 （Helmet type） 产品、2025年的眼镜式 (Glasses type) 产品、与2030–2040年的隐形眼镜式 (Contact lens type) 产品。预计头盔式产品可提供 AR 与 VR 体验，而眼镜式产品与隐形眼镜式产品则较可能专注在 AR 服务。
“延伸美学”一直是诗都品牌坚守与奉行的理念，作为首个提出延伸美学设计理念的眼镜品牌，诗都眼镜是致力于探索轻巧、坚韧并存的材质与设计，并以美学理念为核心的眼镜品牌。在如今白热化竞争的商业环境里，这样并不主流的理念，却为诗都带来了忠实拥趸...诗都在品牌创立之初，就看到了都市高压环境中，人们努力应对，积极追求，不断发现自我的生活本态。诗都正是察觉到了这种都市生活的本态美，故而潜心研究五年，提出‘延伸美学?
近日，混合现实（MR）科技公司Nreal宣布，将于 3 月 18 日正式登陆德国市场，与全球最大移动运营商之一Vodafone（沃达丰）进行合作，在德国率先发售Nreal Light，这是欧洲市场上首款消费级MR眼镜。在 2020 年底，沃达丰就曾宣布，将在今年第一季度向消费者和企业客户发售Nreal Light眼镜。沃达丰德国首席执行官汉尼斯·阿梅斯特雷特（Hannes Ametsreiter）表示：“成为先锋，敢于做新的事情。为人们提供简单，快速和负担得起的技术
微软于本周二宣布推出新产品Microsoft Mesh，旨在打造能让人们通过AR（增强现实）技术进行远程协作的应用。据了解，Mesh为用户提供了一个跨AR/VR会议空间，可以与其他用户和3D内容交互，供人们在虚拟共享空间中一起开会、解决问题。
索尼公开了PS5VR手柄的外观以及部分功能，索尼称新的VR手柄不仅造型上更加符合人体工学，还加入PS5手柄的自适应扳机（增加触感张力）、触觉反馈(更细致震撼的)并增加指触摸检测等功能，使沉浸感更强。
3 月 5 日，两会正式召开。因为今年疫情防控工作的持续，今年的两会现场仍采取了现场+网络视频采访双通道的方式进行，给了5G、4K、AR、VR等数字创新技术充分的发挥空间。新华社作为官方媒体全程报道，在运用五面LED屏、结合多角度三维缝合技术搭建的演播室里，塑造了一位既能在演播室和主持人默契搭档，也能跨屏穿越千里与嘉宾互动的AI虚拟主播。虚拟主播不仅打破了虚拟与现实空间的阻隔，而且表现力出众，神情姿态能与文本、情境?
从表面上看，iOS内购价格比Android或官网要高出30%，是因为开发者把苹果的渠道费用（苹果税）转嫁到消费者头上，是开发者「作恶」。但如果我们仔细一想，不难发现这里面的逻辑问题——苹果要收渠道费，难道谷歌就不收了吗?为什么Android平台就不用交额外的「谷歌税」呢?
本周初，iOS上的“捷径”出现了一个主要问题，导致通过iCloud共享的所有“捷径”链接停止正常工作。苹果现在已经修复解决了该问题，并且应该可以再次在Web上继续使用“捷径”链接。
消息人士透露，AMD已经成为台积电最大的7nm工艺客户，取代了苹果原本的这一位置，而苹果公司现在主力产品均采用5nm工艺，因此也让出了这一工艺产能。有报道称苹果公司已经获得了台积电5nm工艺80%的产能。
苹果希望让iPhone和iPad的屏幕能够更好地识别触摸和手势，即使是在潮湿或潮湿的环境中。据Appleinsider报道，苹果近日申请的一项专利曝光，该专利可以让iPhone触摸屏正确响应湿手操作。
近日多家媒体报道了iMac Pro停售的消息。苹果官网上iMac Pro的购买页面已经进行了调整，在购买页面上已经出现了“数量有限，售完为止”的字样。
据英国《金融时报》报道，苹果已经向中国应用开发者和公司发出警告，要求他们不要尝试绕过iOS新版本即将推出的应用跟踪透明度隐私功能，否则苹果将对他们的应用进行下架处理。
今天是世界水日，苹果CEO库克在个人微博发文表示，「在Apple，每一天我们都致力于向地球索取更少的资源并同时把产品打造的更好，这是我们保护共享的地球的承诺的一部分。」
美国专利商标局在3月11日发布了多项苹果公司申请的新专利，其中3项专利与电池技术相关，这3项电池方面的专利可以延长电池使用寿命、扩大电池容量、缩小设备尺寸，并检测电池膨胀状况，毫无疑问这些新专利可以让用户的设备更加便携，同时还可保证用户安全。
苹果公司员工需要通过所在州的医疗机构接种疫苗。据了解，自去年春天以来，苹果公司在加州库比蒂诺和其他城市的园区已经基本关闭，大部分员工在家办公。遍布全球的零售店也在今年的大部分时间里关闭。
全球芯片短缺将成为iPhone和Mac等需要芯片存储的设备面临的问题，但Wedbush认为，这可能对苹果及其供应商有利，因为他们可以联手提高元器件的定价，从而制造特殊的优势。全球正在经历一场半导体供应短缺，芯片生产问题影响了许多公司的供应链。在3月瑞萨一家芯片代工厂发生火灾后，全球危机愈演愈烈，所有剩余产能都捉襟见肘，并影响到许多不同行业。
手机、电脑、平板等小屏幕的电子产品，不仅不能给我们带来最好的观看体验，而且可能割裂我们与家人的互动和沟通。随着技术的更迭，大屏激光电视已..
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苹果今天更新了领导层网页，增加了John Ternus的资料，确认了他担任苹果硬件工程高级副总裁的新角色。苹果在今年1月份宣布，前硬件工程高级副总裁..
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近日，中国裁判文书网公布了腾讯员工陈某跳槽字节被判赔还111万一案。据悉，原告腾讯称，陈某与腾讯公司订立有《劳动合同》和《竞业限制通知书》，..
4月2日下午，一段特斯拉因失控撞击人行天桥的视频在网上流传。视频显示，特斯拉损毁严重，轿车车头和前档玻璃均损毁，车轮掉落。 ..
昨日，上交所披露了《关于终止对京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》，决定称，将终止京东数字科技控股股份..
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4月3日上午消息，苹果今天关闭了对iOS14.4.1系统的验证通道。换言之，如果你已经升级到了iOS14.4.2及以上版本，只能老老实实用着，无法回退到更早..
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