苹果或将发布MR头显设备 售价近2万元

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苹果或将发布MR头显设备 售价近2万元

2021-04-01 17:18 · 稿源：站长之家

 据彭博社报道，苹果或将在未来几个月内发布MR（混合现实）头显设备

 根据早前曝光的消息，这款头显搭载眼球追踪系统，提供插入式处方镜片解决方案，方便近视用户。  

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 该头显配置两块8K的显示屏，支持透视MR功能，能合并现实和虚拟世界，并能够实时互动。

 经苹果内部讨论，这款头显得价格定在3000美元左右，折合人民币近2万元。

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