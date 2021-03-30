波士顿动力家族迎来了新成员「Stretch」每小时“搬砖”800块

刚刚，波士顿动力发布了仓储机器人“Stretch”，它配有吸盘阵列，利用气压搬运货物。电池续航时间达到8小时。Stretch手臂安装在可旋转基座上，不用进行全身旋转，实现“手脚分离”，最高速度每小时可搬800个箱子。和人类工人水平差不多。
基座能够承受机械臂加上快速摆动的箱子的惯性，再配合机器学习算法，就能实现货物的搬运。Stretch可以智能识别不同规格的箱子、表面图案复杂的箱子、贴了反光胶带的箱子等。
刚刚，波士顿动力发布了仓储机器人“Stretch”，它配有吸盘阵列，利用气压搬运货物。电池续航时间达到8小时。Stretch手臂安装在可旋转基座上，不用进行全身旋转，实现“手脚分离”，最高速度每小时可搬800个箱子。和人类工人水平差不多。
基座能够承受机械臂加上快速摆动的箱子的惯性，再配合机器学习算法，就能实现货物的搬运。Stretch可以智能识别不同规格的箱子、表面图案复杂的箱子、贴了反光胶带的箱子等。
据国外媒体报道，在星际飞船原型SN10爆炸后，美国太空探索技术公司SpaceX使用波士顿动力的机器狗来检查爆炸现场。
此前，由波士顿动力研发的“机器狗”四足机器人Spot可谓是出尽了风头，曾多次登上热搜，Spot不仅可以探测数据，还可以帮助警察执法，巡逻、甚至是照看羊群等。去年6月，Spot正式开售，售价74500美元，美国企业可以通过波士顿动力官网购买。
如今智能家电逐渐普及，在繁忙的工作与生活中，人们也越来越依赖于各种智能化产品来帮助自己做家务，其中，最受欢迎就是智能扫地机器人了。今天我们就来盘点一下，在智能扫地机器人排名中销售比较火爆的几个品牌吧！1、云鲸云鲸是一家立足家用机器人领域，致力于研发革命性科技产品的公司。云鲸团队历经3年研发出可自清洁拖布的拖扫一体机器人“小白鲸”，曾荣获美国《时代》杂志2020年最佳发明、爱迪生发明金奖等国内外大奖。云鲸
随着智能扫地机器人不断迭代更新，近日，追觅科技正式推出全新旗舰款L10 Pro扫地机器人。追觅L10 Pro则延续以往的扫、吸、拖一体发展路线，新增了双线激光避障技能，集智慧避障、深层清洁规划全屋等功能使扫地机器人清洁能力比以往追觅产品更高效。 追觅L10 Pro在避障技术的加持下精准躲避障碍，它通过HIGH PRECISION 3D避障技术，配合全新SLAM智能算法，集深层洁净和超长续航于一身，为每一个家庭提供高效智能的地面清洁解决方案
拆解用户需求，“偷时间的机器人”找到破局点。近年来，5G、大数据、AI等技术的发展推动智能家居市场蓬勃壮大，而扫地机器人作为国内智能家居中率先发展起来的行业，目前已经初具模型，科沃斯、小米、石头等头部品牌凸显，同时云鲸等新秀品牌也快速发展，去年半年内，云鲸便先后获得分别由字节跳动、源码资本和红杉资本中国基金领投的A+轮、B轮与C轮融资。赛道火热，但目前扫地机器人的渗透率仍比较低。根据华创证券数据，按 3 年?
在近期举办的2021年第九届国际泌尿外科创新手术技术大会上,海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)泌尿外科副主任医师吴震杰,作为本次大会最年轻的术者受邀进行了创新术式的示教演示,引起国际同行关注。据悉,大会由欧洲泌尿外科学会青年委员会及意大利泌尿外科学会主办,意大利都灵大学承办,联合国际泌尿外科协会及世界机器人外科协会,邀请全球泌尿外科领域专家进行微创手术新技术的示教演示。受新冠肺炎疫情影响,大会除了意大利本
MOVA致力于为全球用户提供专业的、物超所值的全套家庭清洁解决方案。近日，MOVA发布旗下首款产品扫拖机器人 L600，一经推出便受到用户热捧，瞬间变身名副其实的爆款产品。MOVA L600 参与“什么值得买”众测拨得头筹，成功入选天猫小黑盒，同时在亚马逊上也取得亮眼成绩。闪耀登场的MOVA L600，正在引领扫拖机器人的新风尚。 “让清洁更轻松，让享受更纯粹”，MOVA秉承以用户为中心的品牌使命，上市伊始便推出了极具行业竞争力的清
3月30日晚，小米发布了旗下最强扫地机器人——米家扫拖机器人Pro，售价2999元。其具备多维双目识别避障、LDS激光导航、扫拖二合一尘盒，还具备AI自主学习能力，越用越聪明。
在国内的扫地机器人行业，科沃斯是毋庸置疑的领跑者，无论是在技术研发还是功能创新方面，自成立以来，科沃斯始终走在行业前列，也得到了消费者的认可， 这与其多年来在技术领域的深耕与常年的高位投入是分不开的。就2020年的财报数据显示，科沃斯仅是去年前三季度的研发投入就已经高达2.15亿元。那么，科沃斯的这些投入，究竟用到哪里去了呢？行业成长，技术先行虽然在对外的宣传中，科沃斯一直以“iPhone同款的dToF技术”的说辞?
随着科技的不断进步，我们感受到了智能产品对生活的影响，正如智能扫地机器人能帮我们做家务，帮助我们把生活安排得井井有条，它的出现解放了更多人的双手，为了减轻家务活的负担，现在很多人都选择用扫地机器人来帮助打扫家里的环境，只需一键启动就可以轻松完成打扫，非常方便。小编这里也...
近年来，家庭清洁家电热度不断攀升，消费者对产品的关注早已不局限于清洁效果，颜值和性能也成为重要的选购标准。日前，备受瞩目的德国红点设计奖揭晓了新一期获奖名单。其中，MOVA凭借旗下明星产品扫拖机器人L600和扫拖机器人Z500连夺两项设计大奖。作为业内领先的专业家庭清洁家电品牌，MOVA从用户需求中汲取灵感，以时尚简洁的独到设计理念，在众多参选产品中脱颖而出，为蒸蒸日上的扫拖机器人市场提供了未来发展趋势的风向标。
姐妹们，强烈安利这款扫地机器人，浦桑尼克M8Pro带集尘宝的自动集尘扫地机器人，真的太好用了。不仅能扫地拖地，还会自己倒垃圾，真的太神奇了。每次打扫完之后，M8Pro扫地机器人就会自己回到集尘宝集尘，只要 10 秒钟就能把尘盒里的垃圾收集好，终于不用给扫地机器人清理尘盒了。而且集尘宝上有按钮，稍微弯腰就能召唤扫地机器人回来充电或者集尘。而且集尘销量超高，每次集尘完尘盒都非常干净。尘袋也是超级大，我是足足用了有 3
日前,上海市胸科医院肿瘤科罗清泉主任带领团队,反复探索、大胆创新,成功完成了一例机器人单孔肺叶切除术。据文献查阅,为世界首例报道。单切口下的机器人胸部手术,将胸外科微创理念发挥到极致,给患者带来更精准的治疗、更小的创伤和更快的恢复。患者陈先生被诊断为早期肺癌,由于担负着照顾家庭的重担,他希望术后能更快地恢复,回到工作岗位。经过前期充分沟通,医生们决定为他施行机器人单孔下肺叶切除手本。在罗清泉主任的带领下,肿?
机器人创造的作品有多值钱?最近，人形机器人索菲亚的一件数字艺术品以非同质化代币（NFT）的形式拍出了68.8888万美元。
物流仓储机器人科技企业「海柔创新」（HAI ROBOTICS）于近日完成亿元B+轮融资，本轮融资由五源资本领投，老股东源码资本、华登国际跟投，势能资本继续担任独家财务顾问。本轮融资将用于加强产品研发和组织建设，从而实现研发项目的快速优化，提升客户服务能力和专业水平，巩固箱式仓储机器人系统领航者地位。海柔创新成立于 2016 年，是箱式仓储机器人（Autonomous Case-handling Robot， ACR）系统的首创者和领航者。目前仓储自动
今年2月,大庆油田总医院手术室迎来了一个"大家伙",别看它体格庞太,身上的机械手却有着超于人手的稳定性及灵活度,这就是当今外科领域先进的高科技产品一达芬奇手术机器人。半年前,刘女士偶尔有反酸嗳气烧心的症状,但是并没有在意,直到最近上述不适症状加重,才去医院做了胃镜,检查结果提示胃癌。在大庆油田总医院普外微创肿瘤外科,殷响主任见到身心极度焦虑的刘女士一家。殷响主任仔细研读了刘女士的病例资料后表示,刘女士的肿瘤属于
在日趋竞争激烈的扫地机器人市场，除产品差异化的竞争外，技术实力也是不容忽视的一个重要因素。 3 月 23 日在AWE展会上，扫地机器人企业宝乐扫地机器人（以下简称“宝乐”）发布了一款名为“星空”的全新扫地机器人产品。（“星空”扫地机器人）据悉，该扫地机器人搭载了宝乐自研的升降激光头专利技术，并配有以“扫地机器人眼睛”之称的激光雷达Camsense X2 系列。自研技术+行业领先的激光雷达加持，使得宝乐“星空”在差异化的?
现如今，养宠人群愈发庞大，以此催生的家庭清洁需求越来越多。对于每个家庭而言，每天反复的清洁工作变得难以负担，更容易出现“表面一尘不染，实则细菌遍布”的卫生问题。近日，专业家庭清洁家电品牌MOVA用一场微观挑战实验，揭露了生活场景下，那些看不见的“微观世界”。放大500倍:微观挑战还原眼见为净的“真相”针对养宠、母婴等家庭，MOVA从专业角度出发，推出了集超强吸力、防缠毛吸扫设计、抑菌湿拖、LDS激光导航等多功能?
2月26日，广州市人大常委会社会工委公布《广州市养老服务条例（草案）》征求社会各界意见建议，征集意见截止日期为2021年3月14日。其中，条例明确规定了《对运用智能技术遇到困难的老年人的便利措施》称，电力、水务、燃气、通信、公共交通以及城市基础设施服务等公共企事业单位和社会组织在老年人出行
不知道大家有没有注意到过，视频号通过最近几个月版本的疯狂迭代，已经开始从最开始的半屏视图全面且彻底的拥抱沉浸式的全屏交互体验（无论关注、朋友亦或推荐 Tab）:
步入人间四月天，春意愈浓，所有的美好如期而至。近郊踏青、远足出游等通通提上日程。针对不同活动，人们往往会选择不同穿搭，换衣频率的急剧增加..
据国外媒体报道，芯片代工商目前的产能普遍紧张，但依旧无法满足庞大的代工需求，随着电子产品和数据中心的大量增加，阿里巴巴、亚马逊等越来越多..
据韩媒报道，三星电子已与全球最大的电动汽车公司特斯拉签订了供应LED大灯的协议，这为其汽车电子业务注入了新的动力。..
2021年3月27日，融云X-Meetup技术沙龙第二站落地南京。这场以“高质量高并发的实时通信架构设计与探索”为主题的开发者活动，邀请到融云音视频工具..
好消息来啦！近日，北京大兴区教委公布了第一批恢复线下教育的学科类校外培训机构名单，共 3 家。其中，聚能教育火神庙校区经过评估认定，达到线下..
怪物猎人崛起后期大家要做的事情就是不断的刷护石了，护石的重要性也不用多说什么，一个好的护石能够帮助你快速变强，下面就来为大家分享一下快速..
据IFR消息，携程已获港交所批准赴港二次上市。早在一月中旬，就有消息称，携程计划今年上半年赴港上市，拟最低募集资金10亿美元。..
除了能买买买的淘宝、京东、拼多多，能杀时间的快手、抖音、小红书，现在连支付宝、招商银行这样的金融APP，携程、去哪儿这样的旅行APP，美图秀秀..
随着众多企业发布低代码平台，“低代码开发”已成为当下技术市场热门话题。Gartner预测，到 2024 年，低代码应用程序开发将占所有应用程序开发活动..
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PSN港服在最近又开启了play at home的活动，这个活动是长期有效的，在3月26日到4月23日又送了9个免费的游戏，下面就来为大家分享一下。..
当走进太空的理想逐渐走进生活，曾经一切的幻想都一步步成为现实。汽车与宇宙的结合，让这一切变的异彩纷呈。 3 月 31 日 15 点，飞碟汽车“飞碟物..
3 月 30 日，快手房产家居垂类“理想家创作者大会”在佛山顺利闭幕，多位快手家居房产达人们齐聚一堂，共话短视频时代家居产业的营销策略、发展路..
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受关注的小米11Pro和小米11Ultra已于3月29日发布，4月2日早10点，两款机型将在全渠道开启首销。其中，“安卓机皇”小米11Pro售价4999元起，“安卓..
据相关媒体最新报道，台积电将会在今年5月开始为苹果生产A15芯片，并由今年9月份即将亮相的iPhone13首发搭载。消息称，苹果A15芯片将继续采用5nm工..
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今日，小鹏汽车公布了3月最新的交付数据。数据显示，3月小鹏汽车交付5102辆汽车，同比增加384%，环比增加130%，其中包括2855辆P7运动型智能轿车，..
3月24日，安徽省驻京办主任娄铁军一行到访启迪控股，与启迪控股执行总裁兼启迪东北亚总部总裁、启迪之星董事长张金生，启迪控股副总裁兼启迪南方总..