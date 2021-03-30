波士顿动力家族迎来了新成员「Stretch」每小时“搬砖”800块

刚刚，波士顿动力发布了仓储机器人“Stretch”，它配有吸盘阵列，利用气压搬运货物。电池续航时间达到8小时。Stretch手臂安装在可旋转基座上，不用进行全身旋转，实现“手脚分离”，最高速度每小时可搬800个箱子。和人类工人水平差不多。

基座能够承受机械臂加上快速摆动的箱子的惯性，再配合机器学习算法，就能实现货物的搬运。Stretch可以智能识别不同规格的箱子、表面图案复杂的箱子、贴了反光胶带的箱子等。