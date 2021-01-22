科学家想将冰块制成的机器人送向太空，还能自我修复

站长之家（ChinaZ.com）1月22日 消息:说起机器人已经不是什么新鲜的事情了，不过你听说过用冰块制成的机器人吗?

宾夕法尼亚大学的研究人员，想用冰制造机器人并将其送入太空。他们会如此突然奇想的原因是，太空温度很低，并且缺乏建筑材料，如果冰块可以做成机器人，一旦零件坏了，就很容易自我修复。

在遥远的外太空，从月球到火星，冰可以说是遍布太阳系。因此，宾夕法尼亚大学的研究人员正试图研究出，让机器人可以利用这个无限资源的方法。

NASA想把机器狗“Spot”送上太空，这只机器狗已经具备了多种技能，从放羊到帮警察处理人质等等，但它却存在一个问题:那就是一旦损坏在太空是无法自我修复。

IceBot是现在研究人员想用冰块制造的概念机器人，这也可能是机器人太空探索的未来。该团队表示，这项工作仍处于初步阶段，然而，他们的目标是设计一种能够展示“自我重新配置、自我复制和自我修复”的机器人。

研究人员已经设计出第一个机器人，接下来准备在南极测试，重6.3公斤，通过两个冰块轮子前进，可以爬上2.5度的斜坡，并左右转动。

值得注意的是，除了电池和电路，机器人的大部分结构部件和轮子都是用冰建造的。

研究人员表示，希望能用找到的材料制造机器人，“以此增强在偏远或恶劣环境中运行的机器人系统的稳健性”。

虽然距EpiPot准备好进入太空之前，还有很多工作要做。但是这个概念验证机器人是展示冰制机器人可以执行不同任务的第一步，为人类探索太空又增加了新的可能。