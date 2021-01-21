华为Mate X2详细参数曝光：8.01英寸主屏，搭载麒麟9000处理器

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:华为于2019年2月发布了第一代华为Mate X可折叠智能手机，并于同年11月开始发售。之后华为还在2020年2月发布了后续的机型Mate Xs。如今下一代的Mate X2也被传出要在2021年2月发布，现在这款新机的参数配置就被曝光。

昨天，具有TET-AN00/ TET-AN10型号的Mate X2出现在TENAA认证平台上，该清单没有透露有关参数规格的任何消息，但是有国内的爆料者分享了Mate X2的全部规格。

爆料消息显示，华为Mate X2的工程样机尺寸为161.8x145.8x8.2mm，重295克。多个报告显示，华为将放弃在Mate X和Mate Xs型号上使用的向外折叠设计。新的爆料还显示华为Mate X2具有8.01英寸的主显示屏，2480x1220像素的分辨率。

手机的正面配有第二个显示屏，尺寸为6.45英寸，2270x1160像素的分辨率，同时这款可折叠手机的前置摄像头为1600万像素。

华为Mate X2的背面提供了5000万像素+1600万像素+1200万像素+800万像素的四摄像头组合。爆料消息声称MateX2可折叠手机支持10倍混合光学变焦。其他配置方面，Mate X2使用的是麒麟9000处理器，4400mAh电池容量，66W快充，预装Android10OS。

至于价格，可能还是16999元起售，但考虑到MateX2的数量肯定会比较少，因此想要购买到的难度肯定不低。