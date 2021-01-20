顺丰小程序和官网崩了 页面显示系统异常请稍后再试

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顺丰小程序和官网崩了 页面显示系统异常请稍后再试

2021-01-20 15:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月20日 消息:今日下午，有大量网友在微博反馈称“顺丰小程序和官网崩了”，通过顺丰小程序和官网查询不了单号，同时也无法邮寄快递，页面显示“系统异常 请稍后再试”、“运单查询失败，请稍后再试!”

QQ截图20210120155804.jpg

随后，“顺丰小程序和官网崩了”登上热搜。

针对此事，顺丰方面暂未进行回应。

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