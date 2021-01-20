微软Microsoft Lists应用上线苹果App Store应用商店

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微软Microsoft Lists应用上线苹果App Store应用商店

2021-01-20 14:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日消息:据mspoweruser报道， 微软日前推出了一项名为 Microsoft Lists 的服务，目前该应用已经上架苹果App Store应用商店，供 iOS 用户下载。

Office，微软

据介绍，Microsoft Lists 是一款面向工作团队的应用，属于 Microsoft365的相关应用。据悉，通过这款应用，用户可以跟踪在 Microsoft Teams、SharePoint 和 Outlook 中的工作进度、状态报告、联系人等信息，并可以和团队的每个人保持同步。

在Microsoft Lists iOS端应用程序中，用户可以创建新的列表，编辑现有的列表，并与其他人分享。除此之外操作还包括:捕捉并添加带有二维码支持的照片;使用排序、筛选和分组自定义视图;使用移动设备管理（MDM）和移动应用程序管理(MAM)策略调整设备管理支持;内置的企业级数据安全性和一致性。

苹果应用商店、手机APP

该应用程序目前在Android上不可用，但微软表示它将在今年晚些时候发布。微软还表示，针对iPad的定制版即将推出。如果用户打算使用该功能，它要求你的公司有 Office365商业订阅版才能登录。

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