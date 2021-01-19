特斯拉续签5年电池研究合同，对降低电池成本至关重要

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日消息:据teslarati报道，特斯拉已经与杰夫·达恩的电池研究实验室续签5年的电池研究合同。该实验室归属于达尔豪斯大学，通过特斯拉提供的资金支持，开发世界级的电动汽车电池。

据悉，达尔豪斯大学与特斯拉的合作关系将延长至2026年，此外还有两名电池行业的知名科学家将会加入这间实验室。报道称，达尔豪西大学与特斯拉续签合同，突显了达恩在电池研究领域的突出地位，也表明特斯拉仍希望未来从达恩的研究中获益。达恩被认为是锂离子电池的先驱，他从锂电池发明起就一直在研究它。

特斯拉在电动汽车行业处于领先地位，这在很大程度上取决于该公司的电池，或者更具体地说，取决于它的电池化学成分。过去五年里，特斯拉一直在与达恩的研究团队合作，帮助改进其电池技术。达恩的研究对实现电池成本节约至关重要，而节约电池成本是让所有人都买得起电动汽车的关键。

2021年1月1日，特斯拉国产中型纯电SUV Model Y正式发售，长续航版与高性能版售价分别为33.99万元和36.99万元，较之前进口版的价格分别降低14.81万元和16.51万元。目前首批特斯拉国产 Model Y 已经正式开始交付。

在去年特斯拉“电池日”上，该公司首席执行官埃隆·马斯克就坦承，特斯拉经常因新车和电池设计以及制造工艺还没有完全成熟，而错过生产目标。