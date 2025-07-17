特斯拉新车Model Y L预计售价40万 李想、李斌纷纷表态

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:昨日晚间，特斯拉再度放出重磅消息，其六座加长版Model Y L将于秋季正式上市。这一消息迅速在汽车行业引发关注，理想汽车CEO李想和蔚来汽车CEO李斌也纷纷表态，借机宣传自家产品。

特斯拉此次推出的Model Y L，实际上是Model Y的加长版本，定位为三排六座SUV，采用双电机驱动。据推测，其价格大概率不会低于35万元。在尺寸方面，加长版Model Y L进行了全面提升，长宽高分别为497619201668mm，轴距达到3040mm，相比普通版加长了179mm、加高了44mm、轴距加长了150mm，已达到中大型SUV的标准。

从官方发布的侧面剪影图来看，经过提亮处理后，可以明显看到该车尾部上翘幅度较大，这是为了容纳第三排座椅而做出的设计调整。

面对特斯拉的这一新动作，理想汽车CEO李想表示，值得尊重的六座纯电SUV来了，关注20-30万价位六座纯电SUV的用户可以期待一下。同时，他也提到，如果用户的用车需求是五座，欢迎关注9月发布的理想i6。

蔚来汽车CEO李斌则表示，随着充换电基础设施的日益完善和产品技术创新，大空间SUV的纯电时代已经到来。乐道L90就是在此背景下应运而生的革新之作，并呼吁大家“一起加电”。

特斯拉Model Y L的上市无疑将为市场带来新的竞争格局，而李想和李斌的表态也显示出他们对自家产品的信心和对市场变化的敏锐洞察。随着秋季的临近，这款备受瞩目的新车将如何表现，值得我们持续关注。

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