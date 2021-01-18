微软副总裁Julia White宣布离职，将加入SAP担任首席营销官

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微软副总裁Julia White宣布离职，将加入SAP担任首席营销官

2021-01-18 15:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日消息:据ZDNet报道，微软公司副总裁Julia White宣布离职，将会加入SAP担任首席营销和解决方案官。Julia White于2001年开始担任微软公司服务器部门的产品经理，离职前是负责Azure、开发者工具和服务器产品营销的企业副总裁。

微软

SAP宣布，Julia White将加入并担任首席营销和解决方案官。SAP提到，White将加强公司的市场策略，重点关注产品、行业和数字营销，并专注于将客户和生态系统的需求与产品开发相衔接。

资料显示，SAP公司是德国一家软件企业，总部位于德国巴登符腾堡州瓦尔多夫，主营企业资源管理软件，在130个国家设有办事处，在190个国家拥有超过335，000名客户。该公司股票是欧洲Stoxx50股票市场指数的成分股。

微软，win7，win10

这也是微软高管在本月初又一次高调离职。此前微软负责商业管理体验团队的企业副总裁Brad Anderson宣布将离开公司。Brad负责部署微软365现代工作理念，以及工程/定义/交付商用Windows、管理以及PC和移动设备的安全。在微软工作17年后，Brad Anderson将加入Qualtrics，担任产品和服务总裁。

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