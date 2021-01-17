阿里向高鑫零售出售盒小马51%股权 代价为2550万元

站长之家（ChinaZ.com）1月17日 消息:高鑫零售发布公告称，阿里全资附属公司阿里巴巴网络技术向高鑫零售旗下大润发中国出售盒小马51%股权，代价为2550万元。

天眼查信息显示，盒小马成立于2018年，注册资本5000万元，法定代表人为侯毅。截至2020年6月30日，盒小马的未经审核资产净值及未经审核资产总值分别约为2698.01万元及4826.35万元。

收购完成前，大润发中国持股比例为49%，阿里巴巴网络技术有限公司持股比例为51%。收购完成后，大润发中国将持有盒小马全部股权，促进其小型超市的运营。

值得注意的是，2017年，阿里巴巴集团以约224亿港元入股高鑫零售，持有高鑫零售36.16%的股份。

随后，阿里巴巴及其旗下公司与高鑫零售签订多份合作协议，淘宝心选、盒马、淘鲜达、饿了么等相继入驻高鑫零售。

2020年10月19日，阿里巴巴集团再发公告，宣布已同意通过其子公司淘宝中国投资总计约280亿港元向AuchanRetailInternationalS.A.及其附属公司收购吉鑫控股的合共70.94%股权，而吉鑫控股持有高鑫零售约51%股权。公告显示，股份购买后，阿里巴巴连同其关联方将持有高鑫约72%的经济权益。

高鑫零售2020年半年报数据显示，阿里巴巴提供的新零售解决方案为高鑫零售带来了近5000万用户，拉动门店销售额增长5.7%，公司净利润同比上升16.8%。