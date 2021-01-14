滴滴公告：北京滴滴、花小猪司机正陆续接种疫苗，可能出现打车难

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:滴滴今日公告称，近期北京的滴滴、花小猪司机师傅们正陆续接种疫苗、检测核酸，部分司机可能无法上线接单。同时，北京拼车类服务已于12日暂停运营。

受以上多重因素影响，近期打车可能会比较难，会出现排队等候时间较长，甚至打不到车。

滴滴此前在北京升级了防疫措施，司机出车前需上传佩戴口罩、车辆消毒等照片，乘客上车后需用健康宝扫码登记;滴滴还在北京重启了“防护膜” 安装，设立了42个站点为司机免费安装。

值得一提的是，北京前不久还公布了7项加强版网约车出租车行业防控措施。当日起，驾驶员在运营开始前应主动向乘客出示“到访人信息登记二维码”，同时，乘客乘坐巡游出租车或网约车应使用健康宝扫码登记，如乘客不扫码登记，司机可以拒载。

以下为滴滴公告全文:

为严格执行和落实北京市防疫要求，近期北京的滴滴、花小猪司机师傅们正陆续接种疫苗、检测核酸，部分司机可能无法上线接单。同时，北京拼车类服务已于12日暂停运营。

受以上多重因素影响，我们非常抱歉地提醒大家，近期打车可能会比较难，会出现排队等候时间较长，甚至打不到车。在此恳请大家谅解，也感谢每一位乘客的耐心，请大家留意滴滴App的各项防疫安全提醒，出门务必做好防护。

我们也提醒北京的广大司机师傅，尽快配合完成疫苗接种或提交7天内的核酸检测证明。感谢每一位司机的配合和支持，感谢师傅们以身作则，做好每一项防疫工作，守护乘客的每一程出行。