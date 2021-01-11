滴滴和花小猪将于一周内完成北京司机疫苗接种

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:今日，滴滴出行宣布，将从1月13日起，组织北京全部滴滴和花小猪网约车司机开展新冠肺炎疫苗接种工作，预计将在一周内完成。未接种疫苗的司机，需持7天有效期内的核酸检测阴性证明，才能上线接单。

此外，滴滴还表示，乘客乘车需使用健康宝扫码登记，自1月11日起，北京乘客上车后需要使用健康宝扫码登记，司机可以拒载拒绝扫码登记的乘客或未戴口罩的乘客。

昨日，北京还公布了7项加强版网约车出租车行业防控措施。当日起，驾驶员在运营开始前应主动向乘客出示“到访人信息登记二维码”，同时，乘客乘坐巡游出租车或网约车应使用健康宝扫码登记，如乘客不扫码登记，司机可以拒载。

今日早些时候，北京市召开疫情防控新闻发布会，发布会要求，压实出租车公司和网约车平台企业防疫主体责任，从严要求司机落实佩戴口罩、通风消毒等措施，提醒乘客做好个人防护。对防疫不力的要实行熔断机制。

以下为滴滴官微全文:

滴滴和花小猪打车于2020年12月28日在北京升级疫情防控措施，并持续加大力度开展司机疫情防控措施的落实监督，切实做好以下工作:

1.组织北京司机免费接种疫苗:在北京防疫部门的帮助下，从1月13日起，组织北京全部滴滴和花小猪网约车司机开展新冠肺炎疫苗接种工作，预计将在一周内完成。未接种疫苗的司机，需持7天有效期内的核酸检测阴性证明，才能上线接单。此前，滴滴自2020年12月28日起，已开始陆续在组织司机进行核酸检测。

2.乘客乘车需使用健康宝扫码登记:按照北京防疫部门的相关要求，连夜组织北京网约车司机在车内展示“到访人信息登记二维码”。自1月11日起，北京乘客上车后需要使用健康宝扫码登记，司机可以拒载拒绝扫码登记的乘客或未戴口罩的乘客。

3.严格落实司机防疫措施:北京滴滴和花小猪司机每天出车前需上传佩戴口罩的照片、车辆消毒照片、如实上报体温，系统还将核验司机的健康宝。通过桔视设备加大力度抽查司机佩戴口罩，目前北京司机的口罩佩戴率为99.95%。敦促司机落实“一单一消毒一通风”，要求司机对于车辆门把手、扶手、座椅和方向盘等重点部位勤消毒，司机需上传消毒照片。12月30日起，滴滴已在北京开设10个消杀站，为网约车和出租车司机免费做车辆消毒，为司机发放口罩和消毒液。同时严格要求司机不聚集，不聚餐，如出现发热和咳嗽，不得出车，及时上报，尽快就医排查。

4.设置电子围栏，暂停顺义司机出车:已暂停居住于顺义区域内的滴滴和花小猪网约车司机、快的新出租司机、顺风车车主出车运营，并已关闭1月11日及以后出发的预约单。实行对顺义区域网约车“不进、不出、不派单（首都机场除外）。”

5.高优处理防疫类投诉:滴滴客服和安全响应中心已培训传达到位，将针对疫情防控相关类投诉进行及时回应处理。同时，陆续上线乘客问卷，在乘客行程结束后，在滴滴APP询问乘客“司机是否佩戴口罩”。

滴滴和花小猪打车将坚决落实疫情防控措施，持续加大力度对司机开展疫情防控措施的监督和宣传。同时，也将一如既往地紧密配合防疫部门的流调工作，高效上报相关行程信息。我们将全力以赴配合防疫部门，守护每一次行程安全。