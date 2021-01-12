国美APP改名真快乐APP，此前曾成立真快乐公司

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国美APP改名真快乐APP，此前曾成立真快乐公司

2021-01-12 11:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:1月12日，国美APP更新后更名为“真快乐”APP。据其简介可知:“真快乐是一款娱乐化社交化的购物APP”。

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企查查APP显示，该APP经营主体为国美在线电子商务有限公司，去年12月3日，国美控股集团有限公司对外投资成立真快乐（北京）科技有限公司，注册资本500万元。

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行业分析人士认为，目前零售行业的竞争呈现白热化态势，就看谁能用更有趣、创新的玩法、模式和产品来赢得消费者青睐。

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