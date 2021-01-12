国美APP改名真快乐APP，此前曾成立真快乐公司

世界上有那么多人,偏偏在人海茫茫中遇见了你。第一次看到他头像,就觉得是我喜欢的样子,开朗阳光又带着羞涩的笑容,标准理工科“学霸”,我就默默关注了。之后有一段很长的时间,因为工作忙碌,我没有登陆陌声APP。过了7个月又开始玩陌声APP,第一次上线,他竟然主动和我搭讪,是陌声APP智能算法把我推荐给他,打招呼的第一句是“你长得好可爱。” “谢谢夸奖~”“可爱的人看世界都是可爱的噢”我是这么回复的。当时我看他的头像觉得是我喜?