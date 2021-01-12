国美APP改名真快乐APP，此前曾成立真快乐公司

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:1月12日，国美APP更新后更名为“真快乐”APP。据其简介可知:“真快乐是一款娱乐化社交化的购物APP”。
企查查APP显示，该APP经营主体为国美在线电子商务有限公司，去年12月3日，国美控股集团有限公司对外投资成立真快乐（北京）科技有限公司，注册资本500万元。
行业分析人士认为，目前零售行业的竞争呈现白热化态势，就看谁能用更有趣、创新的玩法、模式和产品来赢得消费者青睐。
站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:1月12日，国美APP更新后更名为“真快乐”APP。据其简介可知:“真快乐是一款娱乐化社交化的购物APP”。
企查查APP显示，该APP经营主体为国美在线电子商务有限公司，去年12月3日，国美控股集团有限公司对外投资成立真快乐（北京）科技有限公司，注册资本500万元。
行业分析人士认为，目前零售行业的竞争呈现白热化态势，就看谁能用更有趣、创新的玩法、模式和产品来赢得消费者青睐。
“人在美国，刚下飞机”、“喜提劳斯莱斯幻影”、“妈妈送我40万的床”……你有没有这样一种感觉:无论打开什么APP，都有人在展示自己的富裕生活，营造出一种“众人皆富你独穷”的氛围。
据9to5mac报道，苹果今天向开发者表示，欧洲经济区用户的在线购买流程将可能会受到欧盟「强客户认证」的影响。
世界上有那么多人,偏偏在人海茫茫中遇见了你。第一次看到他头像,就觉得是我喜欢的样子,开朗阳光又带着羞涩的笑容,标准理工科“学霸”,我就默默关注了。之后有一段很长的时间,因为工作忙碌,我没有登陆陌声APP。过了7个月又开始玩陌声APP,第一次上线,他竟然主动和我搭讪,是陌声APP智能算法把我推荐给他,打招呼的第一句是“你长得好可爱。” “谢谢夸奖~”“可爱的人看世界都是可爱的噢”我是这么回复的。当时我看他的头像觉得是我喜?
昨日，字节跳动旗下知识付费产品“好好学习”发布通知称，因业务调整，好好学习软件及相关服务将于2021年1月20日停止运营，未到期的会员服务/付费内容/未提现余额等事宜及与之相关的权利与义务，将迁移至授权绑定的头条账号。
社交软件，算是一个陌生人与陌生人一个交流的桥梁，但其实在国内，它的起步时间较晚，有些知名的社交平台通过一些宣传，已经在业内达到一定的成就了，就像面具公园一样，它算是在社交软件中比较有地位的了，有兴趣了解的人大部分都知道这个软件。 但就在近日，被网信办查封了，应用市场也全面下架了，所以导致整个面具公园的软件乱哄哄的，各式各样的广告，v商啥都有，用户们现在不知道该怎么办，有一些开始找一些替代的app，但大
随着智能手机的普及，电子词典已经成为人们日常生活中不可缺少的工具，以前上学天天都在使用的英语词典，如今已经退居二线了。毕竟用电子词典查单词更快捷方便，而且有些电子词典还自带一些便捷功能，可以帮助学生更好地学习英语。有道词典就是一款比较受欢迎电子词典应用，这款应用功能多，可兼顾翻译、口语、听力多个方面。多种翻译功能，使用便捷用普通词典查单词，只能通过字母查找不认识的单词翻译，而且与单词有关的信息来源
2020 年 12 月 26 日 14 时- 15 时，【快点阅读】的第一次签约作者线下见面会如期举办。在“地白风色寒，雪花大如手”的寒冬时节与西安这座千年古都温暖的如期而遇，在此开启我们线下活动的美好之旅。 经过前期的准备和策划，我们有幸邀请到 15 位快点阅读APP用户到场参与此次见面会。并同我们西安站的签约作者“小唯”一同分享作为快点阅读用户及原创内容作者的创作与使用心得。 喵喵们(快点阅读APP用户的昵称)到场后在门口依次?
特斯拉经常会通过软件更新方式，来为众多车主更新特斯拉汽车上的新功能，包括汽车相关的安全、便利功能，也会增加很多影音娱乐的功能。就在近日推特用户@greentheonly爆料称，可能很快会增加对Apple Music的支持。
根据QuestMobile的数据，在2020年，中国的手机用户平均每天每人使用手机6小时，一年下来就是平均每人2196小时。
今日，工信部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》称，为着力解决老年人、残疾人等特殊群体在使用互联网等智能技术时遇到的困难，推动充分兼顾老年人、残疾人需求的信息化社会建设，工业和信息化部决定自2021年1月起，在全国范围内组织开展为期一年的互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。
在连续被Facebook和Twitter等主流社交平台封杀之后，谷歌APP商店已在声明中宣布下架聚集了大批特朗普支持者的社交平台Parler，苹果商店也表示考虑是否跟进下架处理。
2021 年 1 月 6 日，智通财经主办的" 2021 年资本市场年会暨第五届金港股颁奖盛典"在深圳隆重举办。在 1 月 7 日“金中环论坛暨全球港美股打新英雄会”环节中，艾德控股集团成员-艾德金融科技研发的【艾德一站通】APP经过评审团层层筛选审核，最终获评「最佳APP创新奖」。(图为艾德一站通获评「最佳APP创新奖」) 当前恰逢深圳特区建立四十周年，也是“金港股”评选五周年，具有特殊意义。“金港股”旨在表彰为公司主营业务良好、?
荣耀俱乐部是荣耀互联网手机品牌粉丝交流平台。据@荣耀俱乐部官方微博消息，荣耀俱乐部app即将上线，所有荣耀产品相关内容和活动将迁移到荣耀俱乐部app。与此同时，荣耀官方邀请荣耀用户一起共建新荣耀，共筑新社区。
星夜兼程，优化不止。近日，国内知名内网穿透及动态域名解析服务商花生壳，继更新发布花生壳Windows5.2、Linux5.0和树莓派5.0客户端后，又对花生壳管理APP进行了全新升级，功能模块全新改版，新增场景映射管理、阳光小店积分体系和暗黑模式主题，为用户带来了更方便的服务管理和更多福利优惠。功能模块改版，多帐号、多设备管理更方便针对多帐号、多设备管理问题，全新升级的花生壳管理APP3.0，优化调整了主功能模块，将原有【管理
这几天，你的朋友圈有没有被各大音乐平台的年度听歌报告刷屏?每年这个时候，手机里的App都会以这样的方式提醒下大家，音乐对人类的影响真是无时不在、无处不在。但市场越繁荣，竞争也就越激烈。这个月，虾米音乐即将关停的消息持续发酵，距离传闻中的关停日期越来越近，一众网友感叹:一段青春要结束了。也有人不免产生疑问:音乐流媒体平台的生存底牌究竟是什么?
据coindesk报道，支付巨头Square旗下转账工具Cash App宣称，现在消费者每进行一次支付就能获得比特币返利。在此之前，Cash App只提供美元返利。
将威士忌文化进行到底在刚刚过去的周末，一众酒友期盼的公路酒吧深圳站于12月19日圆满落下帷幕，百瓶与来自苏格兰高地北部的大摩酒厂共同缔造了这一充满乐趣的威士忌活动，吸引了众多威士忌爱好者与带着好奇心的人们，在深圳掀起一阵威士忌浪潮。大摩酒厂成立于1839年，隶属于怀特马凯集团（Whyte & Mackay Ltd.）。该酒厂名字由一半盖尔语和一半挪威语组成，意为“大草地”。作为该酒厂的首席调酒师，Richard Paterson入行已逾50?
苹果Apple Pay正式加入了对江苏淮海一卡通的支持，徐州地区用户可以使用Apple Pay快乘坐公交、地铁等公共交通。用户需要使用安装 iOS14 或更新系统的 iPhone6s 或后续机型，或者使用安装 watchOS7 或更新系统的 Apple Watch Series3 或后续表款。
京东 PLUS 会员官方发布微博称，现在注册 Apple Music 可领取5个月免费会员权益，已经注册使用过 Apple Music 的用户也可以领取2个月免费会员试用权益。据了解，这与此前 TikTok、Shazam 活动基本一致。
目前，在互联网内容生态的大环境之下，电商格局也朝着内容化方向延伸，除了最大可能的以线上模式还原用户线下场景需求之外，各方平台也在试图打破传统思维约束。美术兜APP作为美术领域垂直类平台，借助品牌内生流量基础，不断扩张并深化电商版图结构核心，经过第一阶段试运营，美术兜APP已成功完成品牌商城与用户体系之间的互通形式，完善双向导流的运营逻辑。作为深度垂直化的电商战略布局，美术兜APP对于美术生用户来说，相较于?
近日,荣耀官方开启官宣爆料模式,不断透漏荣耀V40的新消息。而今日(1月14号),荣耀再次发布预热微博,表示荣耀V40将配备5000万超感光影像,带来前所未..
对于当代年轻人来说,笔记本电脑是学习、工作、休闲娱乐不可或缺的工具。但是,身边总有朋友抱怨自己千挑万选的笔记本用了不到一年就频频出现卡顿、..
“打工魂”熊熊燃烧的“打工人”们!一年一度,买本的正日子已经到了。春节大促的战鼓已经敲响,各大电商平台纷纷开启了预售,电脑厂商也亮出了最具诚..
12 月 31 日，由中国奥园集团投资兴建、中国文旅集团运营管理的全业态全域旅游度假胜地，亚洲最大的巧克力文化展示基地英德巧克力王国盛大开园，中..
2021年1月14日，万代南梦宫美国开启免费领取《小小梦魇》活动，1月17日前在相关页面输入邮箱后，有机会在两周内收到游戏激活码，送完为止。..
据9to5google报道，日前知名爆料人 Evan Blass 放出多张据称为官方图片的 OPPO Find X3Pro 渲染图。..
iPhone12的持续需求超过了分析公司Wedbush最乐观的预期，该公司预测，到2022年年中，苹果的市值可能会达到3万亿美元。..
Nintendo Switch 游戏《超级马里奥兄弟35》宣布将举行「超级马里奥兄弟35World Count Challenge」，第一回挑战是「限定期间内打倒350万只库巴」!自..
近日,出口易与有赞AllValue正式官宣,达成战略合作,在独立建站、营销广告、选品测款,支付物流,海外运营、人才培训等方面为中国跨境商家提供系统体系..
“别让孩子输在起跑线上!”这句话背后是无数80、90后新手爸妈们为孩子早教操碎了的心。数据显示,到2025年早教市场规模或超过3200亿元,“起跑线之战..
1月11日，一年一度的国际消费类电子产品展览会（以下简称“CES”）准时开幕。因新冠疫情原因，今年的CES为线上展会形式，但依然吸引了来自全球约1..
据韩媒报道，韩国政府本周四发布的数据显示，韩国越来越多的工厂采用了基于尖端技术的智能解决方案来提高制造效率。..
今日，中消协基于大数据平台数据与舆情社会影响力测算结果，发布了《2020年十大消费维权舆情热点》。分别涉及：防疫产品价格和质量、直播带货、双..
背景“过去美国人靠3亿人的内需撬动了世界经济，未来是中国14亿人口的内需会推动世界经济的发展。”与此同时，中国互联网企业与技术的发展、移动支..
不知从何时起，这个致力于火星事业的男人成了新一代的”推特股神“，他在推文中提到的某个事物甚至一个表情包都会导致另一家公司的股价上涨。1月1..
今日，美国最大的二手电商平台Poshmark IPO 定价为每股42美元，融资约2.77亿美元，定价高于区间上限。..
王者荣耀最近开启了一个局内称号属于罕见稀有度的阿离头号粉丝，是新增的称号，很多玩家还不清楚怎么获得这个称号，下面就来为大家分享一下攻略。..
1月12日，西安市发展和改革委员会、西安市财政局、西安市住房和城乡建设局、西安市科学技术局联合发布《西安市新能源汽车充（换）电基础设施运营财..
今日，国家邮政局召开一季度例行新闻发布会。在会上国家邮政局在提升末端投递服务水平、维护消费者权益、推进快递包装绿色转型等方面进行了规划。..
在过去的一年，特斯拉股价飞速上涨，而在未来仍然被看好。华尔街顶级分析师丹尼尔•艾夫斯表示，特斯拉（Tesla）的市值在“1到2年内”就可能达到1..