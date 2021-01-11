淘宝联盟调降微博小店收费标准 内容服务费降至2%

近日，微博年度盛典“ 2020 微博之夜”的线上投票环节正式拉开帷幕，与往年不同，今年微博将线上投票分为针对明星的“微博KING&QUEEN榜”，以及针对游戏、电商、视频、体育等领域的“热点人物榜”。“热点人物榜”的推出，让垂直领域的大咖们有了与明星同等的“出道”机会，将登上微博之夜年终盛典的舞台。投票开启仅 2 天时间，西山居CEO、《剑网3》系列制作人郭炜炜就被粉丝们送上了榜首的位置，以高于第二名@UziQAQ 一倍票数的?