淘宝联盟调降微博小店收费标准 内容服务费降至2%

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:今天，微博电商官方发布公告，宣布淘宝联盟将调整对微博小店内容库类目的收费标准。自2021年1月15日零点起，通过微博小店推广淘宝商品，各类目内容场景服务费由原来的6%降至2%。
其中，大家电、手机、笔记本电脑、平板电脑/MID、DIY电脑这五个类目服务费降至1%。
同时，官方还降低了淘宝联盟内容商品库入库佣金门槛，各类目入库佣金门槛降至2.01%，其中五个特殊类目:大家电、手机、笔记本电脑、平板电脑/MID、DIY电脑，入库门槛降至1.01%。
以下是微博小店添加第三方商品及收费标准更新详情:
三方商品平台
添加商品要求
微博收费标准
三方商品平台收费标准
淘宝
商品需要在淘宝联内容商品库中
0%
淘宝收取实际成交额2%作为内容场景服务费五个符殊类目大家电、手机、笔记本电脑、平板电脑/MD、DNY电脑收取实际成交额1%）;并收取推广者所得佣金的10%作为技术服务费
有赞
1.绑店模式:支持绑店形式同步商品至小店
2.cps模式:商品需在赞客商品市场，且佣金比例不低于15%
1、 绑店模式:食品酒水和部分数 5i办公类目收取成交金额2%，其他类目收取成交金额5%:
2、 CPS模式:微博则收取佣金的20%
有赞提供开店解决方案，收取开店服务费
基础版:6800元/年
专业版:12800元/年
旗舰版:26800/年
如商品通过CPS模式推广，则另收取佣金的10%作为技术服务费
京东
支持京东cps业务
京东联盟先行扣除佣金的10%作为平台费，剩余佣金部分，微博则与达人侧按照3:7分（微博则最高收取GMV的5%）
京东联盟扣除佣金的10%作为平台费;京东开店费用包括:根据类目缴纳的保证金，平台使用费及成交之后的扣点
小电铺
绑店模式:支持绑店形式同步商品至小店
收取实际成交额的5%作为技术服务费
小电铺商城工具年费:1999元/年;收取实际成交额的0.6%作为交易手续费
拼多多
商品需在多多进宝商品推广库中，且佣金比例不低于10%
微博则收取成交金额的5%
不收取推广者佣金;
拼多多平台开店费用包括:根据类目缴纳的保证金，成交之后的技术服务费，商家开通多多进宝成交后收取佣金的10%作为多多进宝技术服务费
微店
绑店模式:支持绑店形式同步商品至小店（分销产品除外）
微博则收取成交金额的5%
商家可选择基础版和商堿版，基础版免费，商城版提供统一的店铺管理、销售等解决方案，价格为4200元/年。
微博小店上线于2020年3月，为平台电商用户提供商品管理、选品工具、数据服务、推广信息设置等一整套店铺管理服务，支持将第三方店铺内的商品添加至小店。