拼多多通报员工谭某林于长沙家中自杀离世

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:1月9日18时，拼多多通报了一例员工今日在长沙家中跳楼自杀的事件。

拼多多方面表示，今日15时03分，公司接到家属通知，公司员工谭某林在其家乡湖南省长沙市家中跳楼不幸身故。

据其父亲与公司联系时表示，1月8日下午于长沙机场接谭某林至家中，今日中午12时30分左右，谭某林从长沙27楼家中跳楼当场离世，法医到场勘验后确认自杀。

公司对其不幸离世表示深切哀悼，同时正等待当地有关部门对事发原因的最终调查结果。在此期间，公司将全力配合谭某林离世的善后工作。

拼多多同时表示，公司将立即在内网OA系统开通心理及特殊紧急事项咨询通道，安排专人为员工提供咨询服务。

以下为通报全文:

关于我司员工谭某林于长沙家中自杀离世的情况通告

1月9日15时03分，公司接到家属通知:我公司员工谭某林在其家乡湖南省长沙市家中跳楼不幸身故。

经查询，谭某林于1月8日早上8时37分向主管请假，但未说明请假原因。据其父亲与公司联系时表示，当日下午于长沙机场接谭某林至家中，今日中午12时30分左右，谭某林从长沙27楼家中跳楼当场离世，法医到场勘验后确认自杀。

谭某林，男，2020年7月8日入职我司，未婚。

公司对其不幸离世表示深切哀悼，同时正等待当地有关部门对事发原因的最终调查结果。在此期间，公司将全力配合谭某林离世的善后工作。

公司将立即在内网OA系统开通心理及特殊紧急事项咨询通道，安排专人为员工提供咨询服务。

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