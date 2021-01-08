台积电12月份营收41.9亿美元 受iPhone 12强劲推动四季度营收将创新高

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日消息:台积电今天在官网公布去年12月业绩，根据公布的数据显示，在苹果 iPhone12强劲需求推动下，台积电该月销售额为42亿美元（1173.65亿元新台币），较上月减少了6.0%，较去年同期增加了13.6%。

台积电第四季度累计销售额为3615.4亿新台币，市场预期为3640亿新台币。受此消息影响，台积电今日股价持续上攻，收盘收在当日最高价580元，再创新天价，涨幅为2.65%。

今年是5nm 工艺爆发的一年，台积电依靠给新工艺芯片赚取了巨大了利益，例如英伟达新 GPU 以及苹果 A14芯片以及 M1处理器等。而台积电在2020年9月中断了对华为海思方面的芯片代工业务，另外高通由于某些原因也将骁龙888处理器的订单交给了三星，这也在一定程度上影响了台积电的利润。

台积电官网的信息显示，他们10月份和11月份分别营收1193.03亿新台币和1248.65亿新台币，加上12月份的1173.65亿，他们在四季度合计营收3615.33亿，折合约129.14亿美元，超过了二季度的121.4亿美元，再次创下新高，也超过了他们在三季度财报中预计的124亿美元到127亿美元。