Find X3现身Geekbench跑分平台：单核1134分，多核3660分

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Find X3现身Geekbench跑分平台：单核1134分，多核3660分

2021-01-06 11:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:本周一款型号为PEEM00的OPPO手机出现在安兔兔的跑分数据榜上，得分高达77.1万分，推测可能是Find X3或者是Find 3X Pro智能手机。

OPPO (2)

现在这款手机也出现在了Geekbench5跑分平台上，标记的型号为CPH2173，数据也显示这是一款旗舰机的产品。按照OPPO以往面向全球市场的手机使用CPHXXXX编号方式，CPH2173这款手机很可能是Find X3 或Find X3 Pro的全球版本。

为OPPO CPH2173提供的芯片组是高通骁龙888 SoC，同时还显示该手机运行Android11操作系统，并且搭配了12GB的运行内存。在单核测试中，Find X3的手机得分为1134分，多核测试达到了3660分。

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在上个月，知名的数码爆料人士埃文·布拉斯（Evan Blass）就分享了Find X3 Pro的关键规格。Find X3 Pro将使用6.7英寸OLED打孔曲面屏幕，预计分辨率为1440x3216像素，并提供10.7亿色彩支持。据说还会支持10Hz-120Hz的自适应刷新率，该设备还将运行基于Android11的ColorOS11系统。

预计手机的后置摄像头将使用一对5000万像素的索尼IMX766传感器，一个用于主摄像头，另一个用于超广角镜头。也有传闻相机模块里还配备一个具有3倍光学变焦的1300万像素长焦镜头和一个25倍变焦的300万微距镜头。

Find X3 Pro可能会使用4500mAh电池，并具有加强的65W超级SuperVOOC2.0 快充充电支持。预计该手机还将采用30W VOOC Air无线充电技术。在外观方面，这款手机可能有黑色、蓝色和白色三种颜色可选。

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