特斯拉获准在以色列进口电动汽车 将开始接受订单

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日 消息:特斯拉已获准在以色列进口其电动汽车，这意味着该公司即将可以在以色列销售电动汽车。

事实上，特斯拉计划进入以色列汽车市场已经有一段时间了，去年该公司在特拉维夫开设一个服务中心和一个超级充电站。这家汽车制造商还列出了该市销售和服务职位的一些空缺职位。

当时，人们认为特斯拉准备很快在以色列开始接受的电动汽车订单，但这并没有发生。另外，去年有当地报道称特斯拉正在以色列开设研发办公室。而这种努力也没有带来任何官方成果。

现在一年过去了，我们了解到特斯拉已经获得了在以色列进口其汽车的官方许可证。

根据以色列报媒Globes报道称，从2021年起，美国电动汽车制造商特斯拉将成为以色列的正式汽车进口商。消息人称，特斯拉已经从以色列交通部获得了商用进口牌照，这使得它可以开始全面进口，不受数量限制。

到目前为止，特斯拉在以色列一直是一个“小型进口商”，允许其进口多达20辆汽车，主要用于测试。

此前车企要想在该国销售汽车，需要通过与当地经销商进行合作。到目前为止，特斯拉都是作为一个“小进口商”在以色列运营，允许它进口多达二十辆汽车，主要用于测试。这是汽车制造商首次获得在以色列直接进口和销售汽车的许可证。

获得授权后，特斯拉预计很快就会在2021年晚些时候开始接受以色列的订单。预计特斯拉将首先接受Model3的订单，税后价格为约7.8万美元。