《FF14》5.4版本pve职业改动调整汇总 5.4全职业改动一览

FF14即将开启的5.4版本对很多职业进行了改动，一些玩家还不清楚5.4版本到底更新了什么内容，下面就来为大家分享一下。

PvE部分

技能/特性进行了如下调整。

格斗家/武僧

连击 威力从150变更为200;连击时威力由300变为370

正拳 威力从220变更为270;背面攻击威力由240变为300

崩拳 威力从210变更为270;侧面攻击威力由230变为300;删除'追加效果:疾风迅雷'

双掌打 威力从150变更为230;侧面攻击威力由170变为260

破坏神冲 威力从80变更为110;“魔猿身形”中威力由110变为140

疾风迅雷效果提高 该特性已删除

破碎拳 威力从70变更为80;背面攻击威力由90变为110;持续伤害威力从65变更为80;删除'追加效果:疾风迅雷'

地裂劲 威力从120变更为150;删除'追加效果:疾风迅雷'

四面脚 威力从120变更为140

疾风迅雷效果提高II 该特性已删除

震脚 效果从'一定时间内可以无视身形要求发动战技 持续时间:10秒'变更为'获得6档震脚，每档震脚可以无视身形要求发动一次战技 持续时间:15秒'

双龙脚 威力从180变更为230;侧面攻击威力由200变为260

演武 效果从'令自身的拳法身形变换至下一阶段。当前没有摆出身形时则变换至魔猿身形。追加效果:自身疾风迅雷的持续时间恢复到最大值'变更为

'获得零之身形。可以无视身形要求发动一次战技，并获得相应技能效果 持续时间:15秒 '

斗气 复唱时间从1.2秒变更为1秒

阴阳斗气斩 威力从370变更为340

苍气炮 威力从200变更为250

斗魂旋风脚 威力从430变更为400;复唱时间从10秒变更为45秒;删除'发动后会取消疾风迅雷状态。发动条件:疾风迅雷最大档数'

斗气积累提高 暴击时附加斗气状态的发动几率从50%变更为80%

金刚极意 效果从'效果时间内受到伤害时对自身附加金刚决意状态 持续时间:30秒。并且，自身疾风迅雷的持续时间恢复到最大值。金刚决意效果:自身所受的伤害减轻10%。同时无视技能的方向要求 持续时间:30秒'变更为

'自身所受的伤害减轻10%。同时无视技能的方向要求。持续时间:6秒。积蓄次数:3。复唱时间:30秒 '

义结金兰 '义结金兰:攻击'状态从'发动物理攻击造成的伤害提高5%'变更为'发动攻击造成的伤害提高5%';'义结金兰:斗气'状态从'自身与周围队员发动战技时有30%几率为自身附加1档斗气'变更为'自身与周围队员发动战技和魔法时有20%几率为自身附加1档斗气'

斗气积累提高II 暴击时附加斗气状态的发动几率从70%变更为100%

疾风极意 该特性已删除

无我 效果从'令自身附加的身形与疾风迅雷的持续时间暂停。自身处于战斗状态时，疾风迅雷的持续时间恢复到最大值，且不断叠加疾风迅雷状态。'变更为'令自身附加的身形与双掌打的持续时间恢复为最大值并暂停。'

六合星导脚 威力从400变更为540;追加'令自身移动速度提高 持续时间:5秒';删除'自身疾风迅雷的持续时间恢复到最大值'

枪术师/龙骑士

樱花怒放 持续伤害威力从45变更为50

龙牙龙爪 威力从320变更为330;侧面攻击威力由360变为370

龙尾大回旋 威力从320变更为330;背面攻击威力由360变为370

双剑士/忍者

双刃旋 威力由220变为230

绝风 连击时威力由330变为340

吟游诗人

爆发射击 威力从240变更为250

赤魔法师

震荡 威力从280变更为290

魔回刺 威力从210变更为220

摇荡效果提高 效果从'将赤火炎和赤飞石的威力提高到300'变更为'将赤火炎和赤飞石的威力提高到310'

学者

能量吸收 威力从150变更为100

蛊毒法 持续伤害威力从60变更为70

死炎法 威力从280变更为290

增加新特性。

格斗家/武僧

疾风迅雷 自动攻击间隔、战技与魔法的咏唱及复唱时间缩短5%

疾风迅雷效果提高 自动攻击间隔、战技与魔法的咏唱及复唱时间缩短10%

疾风迅雷效果提高II 自动攻击间隔、战技与魔法的咏唱及复唱时间缩短15%

疾风迅雷效果提高III 自动攻击间隔、战技与魔法的咏唱及复唱时间缩短20%

青魔法师进行了以下修改。

以下的青魔法效果有所调整。

强力守护 令攻击造成的伤害降低从70%变更为40%

滑舌 增加效果'追加效果:提升仇恨'

捕食 增加效果'自身处于"以太复制:防护状态"时，自身的最大体力提高20%的持续时间从15秒增长为70秒'