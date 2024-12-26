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1、理想汽车AI大模型APP即将上线!“理想同学”入驻手机，化身全能生活助手

理想汽车的CEO李想在2024理想AI Talk上宣布，‘理想同学’AI大模型APP将于12月27日正式上线。这款APP将智能体验从车内延伸至手机，提供便捷的生活助手功能。内测版本展示了其强大的识别能力和自然语言处理能力，能够快速解答用户问题并识别生活物品。

【AiBase提要:】 🚗 理想同学APP将智能体验从车内延伸到手机，成为全能生活助手。 🔍 APP具备强大的物体识别能力，能快速提供相关信息和解决方案。 📱 理想同学的推出，标志着理想汽车在AI生态的积极拓展，提升用户生活便利性。

2、Deepseek V3开源!多语言编程能力飙升，力压Claude3.5Sonnet V2

备受期待的Deepseek V3终于开源，展现出卓越的多语言编程能力，超越了Claude3.5Sonnet V2等竞争对手。其在aider多语言编程测评中的成功率从V2.5的17%跃升至48%，显示出质的飞跃。Deepseek V3采用了6850亿参数的混合专家架构，使得模型在处理复杂任务时更加高效。

【AiBase提要:】 🌟 Deepseek V3在多语言编程测评中表现优异，成功率达到48%。 🧠 采用6850亿参数的混合专家架构，提升了模型的计算效率。 🔧 开源将为AI社区带来新活力，推动各行业的智能化升级。 详情链接:https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3-Base/tree/main

3、小米加速AI大模型布局，正搭建GPU万卡集群

小米正在积极构建GPU万卡集群，并对AI大模型进行大规模投资，展现出其在AI领域的决心与实力。小米大模型团队自成立以来便拥有6500张GPU资源，且该计划已实施数月，雷军在其中发挥了关键作用。DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉的加入，可能会进一步推动小米在AI技术上的创新与应用。

【AiBase提要:】 🚀 小米正在建设GPU万卡集群，加大对AI大模型的投入。 🔍 罗福莉加入小米，可能领导大模型团队，推动技术创新。 📈 小米AI技术覆盖多个领域，逐步应用于各类业务板块。

4、阶跃星辰发布图像生成模型Step-1X-Medium 支持图生图等新功能

上海阶跃星辰智能科技有限公司推出了Step-1X-Medium版本的图像生成模型，显著提升了生成速度和图文一致性。新版本支持“图生图”功能，用户可以通过简单指令对图像进行细节增强和风格迁移。此外，针对中国风的创作能力也得到了加强，能够更好地捕捉东方美学。

【AiBase提要:】 🚀 生成速度提高30%，理解能力和图文一致性显著增强。 🎨 新增“图生图”功能，支持细节增强、风格迁移和局部修改。 🖌️ 强化中国风创作能力，优化东方人物形象，满足品牌设计需求。 详情链接:https://platform.stepfun.com/

5、ChatGPT搜索功能面临潜在风险:或被恶意操控输出不可信内容

近期的调查揭示了OpenAI的ChatGPT在搜索功能中可能存在的安全隐患。研究发现，ChatGPT在处理网页摘要时可能受到隐藏内容的操控，导致返回不实的评价或恶意代码。这些隐藏内容可能是第三方指令，甚至是推销信息，影响ChatGPT的判断。专家警告称，这种风险如果不加以修复，将对用户造成高风险。

【AiBase提要:】 🚨 ChatGPT可能被隐藏内容操控，返回不实评价。 🔍 隐藏文本能影响ChatGPT的评估，即使页面有负面评论。 🛡️ OpenAI正积极修复潜在问题，以提高搜索工具的安全性。

6、腾讯研究推出新型翻译模型 DRT-o1，重塑文学文本翻译

随着全球化的深入，神经机器翻译技术在跨语言交流中愈发重要。腾讯研究团队推出的DRT-o1翻译系统，专注于文学文本的翻译，采用多代理框架优化隐喻和比喻的处理，显著提升了翻译的准确性和流畅度。实验结果显示，DRT-o1在BLEU和COMET得分上均有显著提升，展示了其在文学翻译领域的强大能力。

【AiBase提要:】 🌟 DRT-o1系统包含两种版本（7B和14B），采用多代理框架优化隐喻和比喻的翻译。 📚 研究团队从400本公共领域书籍中提取并筛选了63，000个文学句子作为训练数据。 🚀 DRT-o1在BLEU和COMET得分上均显著提升，展现出强大的文学翻译能力。 详情链接:https://github.com/krystalan/DRT-o1

7、罗永浩进军AI领域，其公司招聘AI大模型人才

罗永浩近期引起关注的消息是他转战AI领域，但实际上并未放弃AR产业。由于AR技术尚需时间成熟，他计划先推出AI产品。罗永浩的新公司细红线科技有限公司正在积极招聘AI领域的专业人才，岗位包括AI工程研发工程师、大模型算法工程师等。

【AiBase提要:】 🚀 罗永浩未放弃AR，只是技术成熟需时间，先推出AI产品。 💼 细红线科技有限公司招聘AI工程研发工程师、大模型算法工程师、AI产品经理等。 🌐 新产品可能面向海外市场，招聘海外社交媒体运营和跨境电商运营人员。

8、AI创业老兵胡云华加入智谱，担任C端应用“智谱清言”负责人

胡云华的加入为智谱清言带来了新的发展机遇，他在AI领域的丰富经验和技术背景将助力该产品在竞争激烈的市场中脱颖而出。智谱清言目前面临着用户增长和付费转化的挑战，胡云华需要在产品定义和用户留存方面做出有效的策略调整。

【AiBase提要:】 🌟 胡云华加入智谱清言，标志着该产品在技术和管理方面的新篇章。 📈 智谱清言目前拥有2500万用户，年收入预计超过千万元，但面临激烈的市场竞争。 💡 胡云华的AI创业经历和大厂研发背景为智谱清言的产品发展提供了强有力的支持。

9、英伟达GB300/B300GPU横空出世!推理性能暴增，供应链大洗牌

英伟达在推出GB200和B200仅六个月后，再次发布全新的GB300和B300GPU。这些新产品在推理模型性能上实现了显著提升，尤其是在内存和计算能力方面。B300的FLOPS性能提升了50%，内存容量也增加至288GB，内存带宽保持在8TB/s。供应链方面，英伟达转向SXM Puck模块，允许更多OEM和ODM参与生产。

【AiBase提要:】 ⚡ B300GPU采用台积电4NP工艺，FLOPS性能比B200提升50%，内存升级至288GB。 💡 NVL72架构允许72个GPU协同工作，提高推理性能和交互性，降低延迟。 🔗 供应链重组使更多OEM和ODM参与生产，英伟达的毛利率可能会受到影响。 详情链接:https://semianalysis.com/2024/12/25/nvidias-christmas-present-gb300-b300-reasoning-inference-amazon-memory-supply-chain/

10、马斯克预测:AI智力将在2025年超越个体人类，2030年或将超越所有人类

亿万富翁埃隆・马斯克在社交平台X上发表了关于人工智能的最新预测，称未来几年AI技术将取得惊人进步。他预计到2025年底，AI智力将超越任何单个个体，而到2027至2028年，AI可能超越所有人类智力。这一预测引发广泛关注，尤其是对AI潜在风险的讨论。

【AiBase提要:】 🌟 到2025年底，AI智力预计将超越单个个体的人类智力。 🚀2027至2028年，AI有可能超越所有人类智力。 ⚠️ 未来AI的发展可能带来比好处更大的危害，需关注其潜在风险。

11、人工智能解说足球赛:可以识别犯规、评估严重程度并对进行评论

上海交通大学与阿里巴巴的研究人员联合开发了MatchVision，一个新型人工智能系统，能够观看足球比赛、识别关键打法，并提供类似人类播音员的评论。该系统基于大规模数据集SoccerReplay-1988，准确率高达84%。研究表明，AI与人类解说员在评论重点上有所不同，未来可能扩展到自动制作比赛集锦和辅助裁判判罚。

【AiBase提要:】 🔍 MatchVision系统能识别24种比赛事件，包括进球和犯规，准确率达84%。 🗣️ AI与人类解说员在评论侧重点不同，AI更关注技术细节而人类更注重情感流动。 📊 研究团队计划将数据集和模型开源，供更多研究者和开发者使用。

12、盘点谷歌在2024年实现的人5项最大 AI 创新

2024年，谷歌在人工智能领域取得了显著进展，推出了多项创新技术。这些技术不仅提升了用户体验，还推动了技术的边界。Gemini2.0引入了代理功能，Veo2改变了视频内容生成方式，Mariner项目改善了人机交互，LearnLM为教育提供个性化支持，而NotebookLM则帮助用户更好地管理信息。

【AiBase提要:】 🌟 Gemini2.0引入代理功能，实现多模态推理，提升用户交互体验。 🎥 Veo2为视频生成树立新标准，提供高质量、语境准确的内容。 📚 LearnLM通过个性化AI导师，增强教育体验，支持学生和教育工作者。

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