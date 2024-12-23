首页 > 原创 > 关键词  > 天玑8400最新资讯  > 正文

REDMI Turbo 4将于明年1月发布：全球首发天玑8400-Ultra

2024-12-23 16:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:在今天下午的发布会上，天玑8400芯片正式亮相，由REDMI总经理王腾宣布，REDMI Turbo4将全球首发搭载天玑8400-Ultra移动平台，预计新机型将在2025年1月与消费者见面，作为新年的首款产品。王腾在会上提到，REDMI在过去十年中获得了全球用户的认可，总出货量达到11.1亿台，产品畅销至105个国家和地区。

REDMI今年下半年推出的K70至尊版搭载了天玑9300平台，销量在国内同平台机型中位居首位。此次发布的天玑8400-Ultra是REDMI、联发科和Arm三方联合定义的成果，这款芯片以旗舰级的标准打造，结合REDMI的3D冰封散热系统和小米澎湃OS2，全面优化了游戏性能、AI处理能力和电池续航。

实测数据显示，在知名MOBA游戏中，天玑8400-Ultra能够实现平均帧率119.1fps，最高温度控制在38.1℃，功耗仅为3.2W。天玑8400系列作为天玑8000系列中的最强芯片，采用了全大核架构设计，包含8个主频高达3.25GHz的Arm Cortex-A725大核，单核性能相比上一代提升了10%，同时功耗降低了35%。

与上一代相比，天玑8400的二级缓存翻倍，三级缓存和系统缓存也得到了增强，这不仅提升了性能，还降低了功耗。在全大核架构的支持下，天玑8400的CPU多核功耗比上一代降低了44%，有效延长了终端设备的电池续航时间。GPU方面，天玑8400搭载了Arm Mali-G720GPU，GPU峰值性能提升了24%，功耗降低了42%，并支持硬件光线追踪、可变速率渲染等先进技术。

天玑8400还配备了星速引擎，通过独特的性能算法，根据游戏的性能需求和设备温度进行实时资源调度，实现了算力的灵活调整和快速响应。REDMI Turbo4的全球首发，预示着天玑8400-Ultra将为用户带来更卓越的移动体验。

王腾宣布REDMI Turbo 4全球首发天玑8400-Ultra：1月见

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI今年最后一款新机！REDMI Turbo 4全球首发天玑8400

    王腾发微博暗示，REDMI12月份还有一款手机要发布，这是REDMI今年最后一款新品。有网友给出了答案：REDMITurbo4。除了REDMI，vivo、OPPO等品牌也有望使用天玑8400芯片。

    ​REDMI ​天玑8400 ​手机发布

  • 2025开年首款新机！REDMI Turbo 4开启预约：首发天玑8400-Ultra

    REDMITurbo4目前已经正式开启预约，该机将于2025年1月发布，是2025开年首款新机。王腾在联发科发布会上介绍，这次将首发天玑8400-Ultra，由REDMI、联发科和Arm联合定义。REDMITurbo4的定价在1500-2000元之间，不出意外，这将是新一代爆款手机。

    ​REDMI ​Turbo ​4

  • 全球首发天玑8400！王腾确认REDMI Turbo 4本月登场

    REDMI总经理王腾在短视频平台上暗示，REDMI本月还有一款新机要发表，关键词是小旋风”。小旋风”是REDMITurbo系列的代号，这意味着REDMITurbo4将会在本月正式发布。值得注意的是，除了REDMI，vivo、OPPO等品牌也有望使用天玑8400芯片。

    ​REDMI ​Turbo ​4

  • REDMI Turbo 4全球首发天玑8400：2000元档性价之王

    博主数码闲聊站暗示，REDMITurbo4将在12月下旬正式发布。该机首发搭载联发科天玑8400处理器，定价在1500-2000元之间，是同档位性能最强悍的直屏手机。此前王腾表示，整个中端产品百花齐放，但性能做得特别好的很少，我们把Turbo系列独立出来，就是希望在中端这个档位开展旗舰性能普及旋风，Turbo系列是REDMI的性能系列产品，它将重塑中端性能格局。

    ​REDMI ​Turbo ​4

  • 首发天玑8400REDMI Turbo 4超详细参数出炉

    博主数码闲聊站曝光了REDMITurbo4的详细参数。该机采用1.5KLTPS直屏，搭载联发科天玑8400处理器，后置5000万主摄，电池是6500mAh，支持90W有线充，支持IP68级防尘防水。作为全球首发天玑8400的智能手机，REDMITurbo4预计将于明年1月正式上市，预示着中端手机市场将迎来新一轮的性能升级。

    ​REDMI ​Turbo ​4

  • REDMI首发天玑8400 王腾：性能和能效显著提升

    REDMI总经理王腾在其微博账号上宣布，REDMI与联发科联合定制的天玑8000系列新品即将面市，预计将带来性能和能效的显著提升。联发科计划在12月23日推出天玑8400芯片，该芯片由REDMI和联发科共同打造，REDMI将首发搭载此芯片的天玑8400。3000万的出货量不仅是一个数字，更是REDMI推动行业发展决心的体现。

    ​REDMI ​天玑8000 ​联发科

  • 联发科天玑8400官宣：1223日发布 REDMI Turbo4首发

    联发科于今日上午宣布，其新一代天玑芯片——天玑8400处理器即将在12月23日15点的发布会上正式亮相。这款新芯片基于台积电4纳米制程技术，采用ArmCortexA725全大核架构设计，标志着联发科在高性能芯片领域的又一进步。REDMITurbo4将全球首发搭载天玑8400芯片，根据天玑8系的产品定位，相关终端的市场价格通常控制在2000元以内，使得REDMITurbo4有望成为同价位性能最强的直屏手机。

    ​天玑8400 ​联发科芯片 ​高性能处理器

  • 真我宣布全球首发天玑8400耐玩战神共创计划：跟玩家一起打磨新机

    今天下午，真我宣布全球首发天玑8400耐玩战神共创计划。这次真我发布了一份面向玩家的调查问卷，真我将收集玩家的反馈并持续优化产品。天玑8400配备MediaTek天玑AI智能体化引擎，支持端侧大语言模型、端侧StableDiffusion1.5模型等，实现更快速、高质量的多媒体内容生成与长文本处理，无论是娱乐K歌，拍照P图，亦或是高效学习，都能让你玩出新花样。

    ​真我 ​天玑8400 ​耐玩战神

  • REDMI Turbo 4本月不发！王腾：计划有变

    REDMI总经理王腾与米粉互动时暗示，REDMITurbo4本月不会发布，计划有变。博主数码闲聊站暗示，REDMITurbo4的颜值是今年红米最佳的，甚至有超大杯设计的超前瞻性，电池是超大的，耐用性是拉满的。按照天玑8系的产品定位，相关终端价格通常在2000元以内，这意味着REDMITurbo4的定价有望控制在2000元以下，在同档位极具竞争力。

    ​REDMI ​Turbo ​4

  • 雷军：小米 SU7 Ultra 量产版汽车明年 3 发布

    小米公司董事长雷军在最新发布的视频中宣布，小米SU7Ultra量产版车型计划于明年3月正式上市，目前正处于最后几个月的准备阶段。这款备受瞩目的电动汽车将保留原型车的底盘结构、电机和电池包设计，配备V8sV8sV6s三电机系统，拥有高达1548匹马力，并搭载麒麟二代电池技术。小米SU7Ultra在交付后不会立即开放全部性能是将根据车主的使用条件逐步解锁，以保障驾驶过程中的安全。

    ​小米SU7Ultra ​电动汽车 ​雷军

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM