AI日报：字节重磅推出豆包视觉理解模型；AI“魔改”宠物跳舞爆火；OpenAI开放满血o1模型API；即梦AI上线海报生成功能

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1、字节推出豆包视觉推理大模型:价格低至0.003元/千token

在火山引擎FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待发布了豆包视觉理解大模型，该模型通过结合文本和图像信息，展现出卓越的内容识别和推理能力。新模型的价格大幅降低，使得企业用户在智能化转型中更具信心。豆包大模型的日均tokens使用量已超过4万亿，显示出强大的市场需求和应用潜力。

【AiBase提要:】 🖼️ 新推出的豆包视觉理解大模型能同时处理文本和图像信息，提升内容识别和推理能力。 💰 自今年5月以来，豆包大模型的行业价格降低了99%，使企业用户更易于应用该技术。 📈 目前豆包大模型的日均tokens使用量超过4万亿，增长超过33倍，显示出其市场需求。

2、OpenAI开放满血o1模型API:成本降低60% 新增高级视觉处理能力

在为期12个工作日的连续直播活动中，OpenAI在第9天面向开发者发布了o1模型的API，并宣布对实时API进行重大升级，支持WebRTC技术。自发布日起，OpenAI将向API使用等级5级的开发者提供o1API的访问权限。此次更新的o1模型API相较于之前的预览版本，在思考成本上实现了60%的降低，并新增了高级视觉处理能力。同时，GPT-4o在音频处理上的成本也减少了60%，而mini版本的价格也大幅下降了10倍。

【AiBase提要:】 🚀 o1模型API发布，支持WebRTC技术，提升实时交互能力。 💰 成本降低60%，新增高级视觉处理能力，提升用户体验。 📈 周活跃用户超3亿，显示出OpenAI用户基数的快速增长。

3、Ideogram推出批量图像生成工具:告别繁琐操作，大规模创意图像一键生成

AI图像生成平台Ideogram近期推出了一项批量图像生成工具，旨在通过上传表格文件简化图像生成流程。用户可以在CSV文件中预先填写提示词和设置，Ideogram将根据这些信息自动生成图像。这一创新大幅提高了专业设计师和创意人士的工作效率，减少了逐条输入的繁琐操作。该功能目前仅对Ideogram Pro用户开放，展现了AI在设计领域的巨大潜力和智能化的创作方式。

【AiBase提要:】 🚀 批量生成工具允许用户上传包含提示词的表格，简化图像生成流程。 🖼️ 用户只需下载模板、生成提示词并上传CSV文件，即可自动生成图像。 💼 该功能目前仅对Ideogram Pro用户开放，为设计师提供了高效的创作体验。

4、即梦AI上线海报生成功能 可一键将静态海报变为动态海报

即梦AI在2024年12月18日的火山引擎FORCE大会上推出了全新的海报生成功能。这项技术的发布标志着图像生成领域的一次重要进步。用户只需输入一句简单的描述，系统便能快速生成创意海报，大幅简化了传统设计所需的时间与技能要求。此外，新增的动态海报生成功能为内容创作者提供了更丰富的展示方式，尤其适合社交媒体和广告使用，能够有效吸引观众注意力，提升营销效果。

【AiBase提要:】 🌟 用户只需一句描述，即可快速生成创意海报，简化创作过程。 🎥 新增动态海报生成功能，让作品展示更生动，适合社交媒体和广告使用。 📈 即梦 AI 考虑用户个性化需求，提供灵活的内容生成选项，助力品牌推广。

5、扣子1.5版正式推出:支持多模态能力 可第一时间体验豆包新模型

扣子Coze在火山引擎FORCE原动力大会上推出了全新版本的扣子1.5，标志着在AI应用开发领域的重要进展。此版本支持GUI搭建界面，用户可轻松创建和发布多种应用形式，极大地降低了开发门槛。同时，扣子1.5增强了多模态能力，支持最新的豆包大模型，提供丰富的模板和解决方案，助力开发者提升效率，已吸引了超过100万活跃开发者。

【AiBase提要:】 🖥️ 扣子1.5支持GUI搭建界面，用户可一键发布多种应用形式，降低开发门槛。 🌐 多模态能力显著增强，支持豆包视觉理解、音乐和图像生成模型，扩展AI应用范围。 📊 提供海量精品模板，覆盖多业务场景，提升开发效率，吸引了超过100万活跃开发者。 详情链接:https://www.coze.cn/docs/guides/vlm

6、字节跳动:豆包视频生成模型将于2025年1月正式对外开放服务

在2024火山引擎FORCE原动力大会·冬上，火山引擎展示了豆包大模型家族的全新升级，日均tokens使用量超4万亿，增长显著。大会推出了视觉理解模型及多个模型的升级，提升了豆包通用模型pro的综合任务处理能力。此外，火山引擎发布了支持AIGC创作的veOmniverse+豆包·3D生成模型，并宣布豆包·视频生成模型将于2025年1月正式对外开放服务，标志着大模型技术的深入发展。

【AiBase提要:】 🌟 豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，增长超过33倍，显示出广泛应用。 🛠️ 新发布的veOmniverse+豆包·3D生成模型支持高保真3D资产生成和编辑，提升AIGC创作能力。 📅 豆包·视频生成模型将于2025年1月正式对外开放服务，用户可预约体验。

7、字节跳动火山引擎全域AI搜索发布:支持多模态搜索

在2024火山引擎FORCE原动力大会·冬上，字节跳动推出了全域AI搜索服务，旨在通过整合多种信息和需求，提升企业的推荐精准度和信息发现能力。该服务依托强大的A1搜推引擎，支持多模态理解，能够快速处理海量内容并提供实时热点答案，增强用户体验。同时，火山引擎还推出了大模型记忆方案，助力客户构建高效的记忆系统，这是大模型发展的重要方向。

【AiBase提要:】 🌐 火山引擎全域AI搜索整合了场景化搜索、企业私域信息和联网问答服务，提升信息推荐的精准性。 ⚙️ A1搜推引擎利用豆包大模型家族的技术，支持文本、图像、音频和视频等多模态理解，适用于多种应用场景。 💡 大模型记忆方案结合上下文缓存和RAG技术，帮助客户构建有效的记忆系统，提升大模型的记忆能力。

8、微信上线“作者朗读音色”新能力

微信平台推出的“作者朗读音色”功能，允许公众号作者用个性化语音为文章配音，提升了阅读体验的互动性和个性化。作者需下载“订阅号助手”APP录制语音，复刻个人语气和情感，并可在公众号中应用。此功能目前处于灰度测试阶段，尚未全面开放，微信鼓励创作者耐心等待。此举标志着微信在提升用户体验和满足创作者需求方面的重要进展，预计将丰富公众号内容表现形式。

【AiBase提要:】 🎧 作者可通过个性化语音为文章配音，增强互动体验。 📱 需要下载“订阅号助手”APP录制语音，复刻个人风格。 🔄 功能目前处于灰度测试阶段，尚未全面开放。

9、英伟达发布生成式AI超级电脑:仅249美元 性能提升1.7倍

英伟达推出的Jetson Orin Nano Super是一款面向开发者的生成式人工智能超级电脑，定价249美元，性能提升显著，适用于多种AI应用场景。该设备在生成式AI性能上提升了1.7倍，并且在内存带宽和运算能力方面也有显著进步。黄仁勋强调，该设备以更低的成本为开发者提供卓越的运算性能，展现出在智慧城市、农业及机器人开发等领域的广泛应用潜力，标志着AI技术的普及与应用迈出了重要一步。

【AiBase提要:】 🚀 性能提升:Jetson Orin Nano Super的生成式AI性能提升了1.7倍，内存带宽提高50%。 💰 亲民定价:该设备定价为249美元，适合开发者使用，降低了AI技术的门槛。 🌍 广泛应用:支持多种功耗场景，适用于智慧城市、农业和机器人等多个领域。

10、OpenAI表态:暂未计划推出 Sora API，视频生成需求超预期

OpenAI最近宣布，暂时没有推出其视频生成模型Sora的API计划，原因在于用户需求远超预期。Sora能够根据文本或图像生成逼真视频，但由于申请用户激增，OpenAI不得不暂停新用户注册。CEO山姆·阿尔特曼对此表示歉意，并强调解决这一问题需要时间。与此同时，竞争对手谷歌和AWS已推出各自的视频生成API，OpenAI面临着市场压力，未来的策略备受关注。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI表示暂无Sora API推出计划，因需求远超预期。 📈 Sora因用户申请激增而暂时关闭注册，CEO对此表示歉意。 🤖 谷歌和AWS等竞争对手已推出视频生成API，OpenAI面临压力。

11、AI“魔改”宠物跳舞爆红网络:猎奇、荒诞成流量密码

近期，AI生成的宠物跳舞视频在抖音上引发热潮，展现出荒诞与搞笑的完美结合。这些视频中的猫狗们瞬间化身舞蹈高手，带来了强烈的视觉冲击和戏剧性。尽管部分观众对这种奇特的视觉体验感到不适，但它们无疑挑战了我们对动物形象的固有认知，展示了AI技术的无限可能性与创意。

【AiBase提要:】 🎉 AI生成的宠物舞蹈视频在抖音迅速走红，播放量已达8.8亿次。 😹 视频中的宠物展现出超现实的舞蹈动作，打破了传统认知，带来强烈的视觉冲击。 🤖 这些视频不仅是技术的展示，更是娱乐和创意的新维度，挑战了人们对动物形象的理解。

12、不需要喂食也能陪伴你 AI宠物Moflin在小红书走红

Moflin是一款新型AI宠物，因其可爱的外形和情感互动特性在小红书上迅速走红。用户通过视频分享与Moflin的互动体验，吸引了众多网友的关注。尽管Moflin无法替代真实宠物，但其提供的情感陪伴满足了现代人的需求，成为一种新的消费趋势。Moflin的情感模拟和个性化互动使其在市场上具备了巨大的溢价空间，成为一种新型的情感陪伴产品。

【AiBase提要:】 🐾 Moflin是一款情感互动的AI宠物，外形可爱，吸引了大量网友关注。 💰 其售价为2832人民币，上市后迅速售罄，显示出强大的市场需求。 ❤️ Moflin通过模拟情感与用户互动，满足了人们对情感陪伴的需求。 详情链接:https://www.moflin.com/

13、波士顿动力裁员5%，因资金压力急需转型

波士顿动力公司近期宣布裁员5%，约45名员工受到影响，几乎涵盖所有部门。公司面临严峻的财务压力，尽管其机器人产品如Spot和Atlas在市场上受到关注，但商业发展未达预期。CEO罗伯特・普莱尔指出，资金消耗速度超过收入增长，迫切需要优化运营以实现可持续发展。在竞争激烈的市场环境中，波士顿动力需应对特斯拉等公司的压力，转型成为当务之急。

【AiBase提要:】 🦾 波士顿动力裁员5%，约45名员工，涉及几乎所有部门。 💰 公司面临资金消耗过快的问题，迫切需要精简运营以实现可持续增长。 🤖 市场竞争加剧，波士顿动力需应对来自特斯拉等公司的压力，且难以将媒体关注转化为盈利。

14、数百名OpenAI员工即将通过私人股票出售获得1000万美元巨额收益

最近，OpenAI宣布将为软银进行16亿美元的股票回购，数百名现任及前任员工将有机会通过这一交易获得高达1000万美元的收益。这一消息引发了广泛关注，尤其是对于那些早期加入公司的员工而言，他们可能会实现财务自由。此次股票出售不仅激励了员工，也加强了公司与投资者之间的信任关系，显示出OpenAI作为创新型公司的潜力与价值。

【AiBase提要:】 💰 数百名现任及前任 OpenAI 员工将有机会通过股票回购获得高达1000万美元的收益。 📈 OpenAI 为软银提供的16亿美元股票回购提议吸引了广泛关注。 🤝 此次股票出售不仅激励员工，也增强了公司与投资者之间的信任关系。

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