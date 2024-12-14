首页 > 原创 > 关键词  > 特朗普最新资讯  > 正文

​特朗普与苹果CEO库克共进晚餐

2024-12-14 10:17 · 稿源：站长之家

据知情人士透露，美国前总统唐纳德・特朗普于周五与苹果公司首席执行官蒂姆・库克在他的私人俱乐部马阿拉歌（Mar-a-Lago）进行了会晤。这次会谈是特朗普与多位科技高管进行的一系列会议中的最新一次，显示出他在任职期间与科技行业的紧密联系。

在这次私人会议中，库克和特朗普共进晚餐，讨论的具体内容尚未披露，但预计两人将就科技行业的发展及未来合作进行深入交流。知情人士指出，特朗普在科技企业中的影响力，以及苹果作为全球最大科技公司的地位，使得这次会晤备受关注。

近年来，特朗普政府与科技行业之间的关系波动较大，特别是在政策、税收以及数据隐私等方面，双方常常存在分歧。然而，特朗普与库克之间的私人关系较为良好，特朗普曾多次对苹果的投资和在美国创造就业机会表示赞赏。

此次会晤不仅反映了特朗普继续与行业领袖保持沟通的意愿，也显示出他对科技企业未来走向的关心。尽管特朗普已经卸任，但他依然在积极参与相关讨论，关注国家经济的发展。

在过去的几个月里，特朗普先后会见了多位科技公司首席执行官，包括亚马逊的杰夫・贝索斯、谷歌的桑达尔・皮查伊等。这些会议旨在了解科技行业的现状，以及企业在美国经济中的角色。

库克作为苹果公司的首席执行官，自然也是特朗普重点关注的对象。苹果在全球范围内的影响力，以及在美国市场的强大存在，让特朗普希望借助与库克的交流，推动更多政策利好。

这次会谈的细节虽然未被公开，但无疑将影响未来科技行业的发展方向和政策制定。无论是对苹果，还是对整个科技行业来说，特朗普与库克的合作都可能开启新的篇章。

划重点:

🌟 特朗普与苹果 CEO 库克在马阿拉歌会晤，共进晚餐讨论未来合作。

💼 此次会晤是特朗普与多位科技高管系列会议的最新一次，展现他对科技行业的重视。

🔍 会谈未公开具体内容，但可能影响科技政策和企业发展方向。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果CEO库克首次现身链博会 称没中国就没现在的苹果

    第二届中国国际供应链促进博览会在北京拉开帷幕，由中国贸促会主办。值得关注的是，美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克出席了本届博览会，这标志着他今年内第三次访问中国。苹果公司对中国的投资和合作，不仅促进了其全球业务的发展，也为中国经济的增长和技术创新做出了贡献。

    ​供应链促进博览会 ​苹果公司 ​蒂姆·库克

  • 苹果CEO库克暗示短期内不会退休 已满头白发

    日前，苹果公司CEO蒂姆库克接受了一次采访，谈到了生成式AI、通用人工智能、自己的任期等问题。库克表示现在越来越多的人关注自己任期的问题，他说尽管随着年龄的增长头发已经变白，但他喜欢苹果公司，能为苹果效力是他一生的荣幸。在库克的带领下，苹果目前的市值已经达到了3.67万亿美元，达到历史新高度。

    ​苹果公司 ​蒂姆库克 ​生成式AI

  • 苹果CEO库克：从来没有考虑过Apple Intelligence收费问题

    此前MarkGurman在播客节目中表示，苹果或将效仿iCloud订阅的形式，将部分AI功能以付费服务的形式提供，他们的长期计划或是推出类似AppleIntelligence”这样的产品。这则消息曝光后引发热议，业界普遍认为，苹果AI后续会收取费用，因为将重心从硬件转向具有更高盈利能力的服务业务已经是苹果过去几年经营策略的重要路线。自1998年以来，我的生活就跟这家公司息息相关，苹果因改变世界、为人类提供改善生活品质的伟大产品被历史铭记。

    ​苹果 ​AI功能 ​订阅服务

  • 库克称中国苹果用户数据是安全的 加密技术相同

    苹果公司CEO蒂姆·库克在多次公开场合强调，苹果在中国的数据安全性与在美国、英国、阿联酋等国家使用的加密技术是一致的。苹果的iMessage信息等服务均采用端到端加密，确保了苹果公司无法查看、记录或存储用户发送的具体内容，从在全球范围内保持数据加密的一致性。库克的表态和苹果的行动表明，公司对于全球用户的数据处理持统一标准，无论在哪个国家或地区，都致力于保护用户的隐私和数据安全。

    ​苹果公司 ​数据安全 ​隐私保护

  • ​贝索斯对特朗普的新态度：充满乐观，愿意合作

    在近日的《纽约时报》DealBook峰会上，亚马逊创始人杰夫・贝索斯对特朗普的再次当选表示乐观。贝索斯表示:“这次我非常乐观。贝索斯的乐观态度，是否能为他与特朗普之间的关系带来新的变化，值得关注。

    ​贝索斯 ​特朗普 ​亚马逊

  • SpaceX星舰第六次试射 特朗普亲临：给马斯克打气

    美国太空探索技术公司SpaceX在11月20日早晨成功进行了其重型运载火箭“星舰”的第6次试飞发射。根据SpaceX的声明，此次发射后不会尝试回收第一级助推器，火箭在执行着陆燃烧后计划溅落在墨西哥湾。计划大幅削减政府支出，目标是从联邦预算中至少削减2万亿美元。

    ​SpaceX ​星舰 ​特朗普

  • 深蓝CEO：明年价格战将更加激烈

    快科技11月24日消息，长安汽车副总裁、深蓝汽车CEO邓承浩在接受采访时预测，由于价格战和补贴政策的透支效应，明年汽车市场的价格战不会停歇，甚至可能更加激烈。他强调，企业若失去基本的健康度将面临巨大风险，汽车企业至少需要15%的毛利才能维持运营，低于此水平可能导致亏损。数据显示，深蓝汽车10月份销量为27862辆，环比增长122.69%，同比增长79.6%，前10个月累计交付量达179371辆，同比增长75.1%。邓承浩观察到，传统车企旗下的新能源品牌销量和增长速度普遍超过了新势力公司，预计在新品牌大量退出市场前，价格竞争将持续存在。同

    ​长安汽车 ​深蓝汽车 ​汽车市场

  • 马斯克与特朗普的密切关系可能削弱 NASA 的力量

    随着特朗普当选总统并与SpaceX首席执行官埃隆・马斯克建立紧密关系，NASA的未来可能会出现重大变化。特朗普已任命马斯克负责一个名为“政府效率部”的机构，马斯克承诺将从国家预算中削减2万亿美元，这意味着他将评估与他自己公司SpaceX相关的合同。特别是在科学研究的角色面临威胁的当下，阻止NASA被削弱显得尤为重要，尤其是在特朗普政府以往对实证证据的忽视，诸如气候变化否认等问题，愈发让人感到担忧。

    ​特朗普 ​马斯克 ​NASA

  • 把握特朗普新政机遇 孙宇晨成其家族加密项目最大投资者

    孙宇晨向由唐纳德·特朗普家族支持的加密货币项目WorldLibertyFinancial投资了3000万美元，成为该项目的最大投资者。这一投资不仅为WorldLibertyFinancial注入了强劲的资金支持，也彰显了孙宇晨对加密货币领域发展的坚定信念。随着特朗普的上任和监管环境的改善，WorldLibertyFinancial与TRON的强强联手，无疑将成为近期加密货币行业中最值得关注的焦点之一。

    ​孙宇晨 ​加密货币 ​World

  • 特朗普观摩SpaceX星际飞船测试，马斯克火星计划获鼓励

    美国当选总统唐纳德·特朗普周二亲临德克萨斯州，观摩了SpaceX进行的第六次星际飞船飞行测试，尽管此次测试未能成功捕获助推器，但仍取得重要进展。特朗普的到访不仅显示他对太空探索的支持，也体现了他与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克日益密切的关系。这艘接近400英尺高的火箭被视为人类探索星际的核心工具，也是NASA阿波罗时代以来首次载人登月计划的重要组成部分。

    ​特朗普 ​SpaceX ​星际飞船

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM