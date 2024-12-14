​特朗普与苹果CEO库克共进晚餐

据知情人士透露，美国前总统唐纳德・特朗普于周五与苹果公司首席执行官蒂姆・库克在他的私人俱乐部马阿拉歌（Mar-a-Lago）进行了会晤。这次会谈是特朗普与多位科技高管进行的一系列会议中的最新一次，显示出他在任职期间与科技行业的紧密联系。

在这次私人会议中，库克和特朗普共进晚餐，讨论的具体内容尚未披露，但预计两人将就科技行业的发展及未来合作进行深入交流。知情人士指出，特朗普在科技企业中的影响力，以及苹果作为全球最大科技公司的地位，使得这次会晤备受关注。

近年来，特朗普政府与科技行业之间的关系波动较大，特别是在政策、税收以及数据隐私等方面，双方常常存在分歧。然而，特朗普与库克之间的私人关系较为良好，特朗普曾多次对苹果的投资和在美国创造就业机会表示赞赏。

此次会晤不仅反映了特朗普继续与行业领袖保持沟通的意愿，也显示出他对科技企业未来走向的关心。尽管特朗普已经卸任，但他依然在积极参与相关讨论，关注国家经济的发展。

在过去的几个月里，特朗普先后会见了多位科技公司首席执行官，包括亚马逊的杰夫・贝索斯、谷歌的桑达尔・皮查伊等。这些会议旨在了解科技行业的现状，以及企业在美国经济中的角色。

库克作为苹果公司的首席执行官，自然也是特朗普重点关注的对象。苹果在全球范围内的影响力，以及在美国市场的强大存在，让特朗普希望借助与库克的交流，推动更多政策利好。

这次会谈的细节虽然未被公开，但无疑将影响未来科技行业的发展方向和政策制定。无论是对苹果，还是对整个科技行业来说，特朗普与库克的合作都可能开启新的篇章。

划重点: 🌟 特朗普与苹果 CEO 库克在马阿拉歌会晤，共进晚餐讨论未来合作。 💼 此次会晤是特朗普与多位科技高管系列会议的最新一次，展现他对科技行业的重视。 🔍 会谈未公开具体内容，但可能影响科技政策和企业发展方向。

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