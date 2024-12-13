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荣耀Magic7 RSR 保时捷设计上架预订 预计将于本月发布

2024-12-13 15:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月13日 消息:荣耀公司今日宣布，荣耀Magic7RSR 保时捷设计已在官网上架，并开始接受意向预订，预订金为100元。

参与预订的用户在支付尾款时可享受24期免息分期付款，以及9.9元的优惠套餐，包括一年碎屏宝、一年延长宝和两年电量宝。此外，用户还将享有365天只换不修服务、换新至高补贴1200元，以及老用户额外获赠优酷视频会员年卡等权益。

华为Mate 70 RS最强对手！荣耀Magic7 RSR 保时捷设计上架预订

荣耀Magic7RSR 保时捷设计以其影像功能为卖点，搭载了OV50K可变光圈主摄和2亿像素潜望镜头。新机还支持天通卫星和北斗三号短报文双卫星通信，在无地面网络覆盖的极端环境下，用户可以拨打卫星电话或发送卫星消息与外界保持联系。

在外观设计上，荣耀Magic7RSR 保时捷设计融合了保时捷的运动风格，包括机身背部中间的保时捷峰线和灵感来源于赛车零件形状的六边形影像模组。手机提供斯图加特原厂大师调色的普罗旺斯紫与玛瑙灰两款配色。

荣耀Magic7RSR 保时捷设计预计将成为今年手机市场上的顶级旗舰之一，并将与华为Mate70RS形成激烈的市场竞争。新机将于本月正式发布，届时消费者将能体验到这款融合了高端设计和先进技术的智能手机。

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