首页 > 原创 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

M4版MacBookAir即将推出 预计将于明年春季正式发布

2024-12-13 08:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:苹果公司今日向用户推送了macOS Sequoia15.2系统更新，而在新系统中，开发者发现了两款尚未发布的苹果新产品，型号分别为Mac16，12”和Mac16，13”。这两款新品预计将是搭载M4芯片新一代MacBook Air，预计将于明年春季正式发布。

最新爆料，新一代MacBook Air将提供13英寸和15英寸两种尺寸选择，最大的亮点在于M4芯片的搭载。M4芯片基于台积电第二代3nm制程技术制造，拥有10核中央处理器和10核图形处理器，并集成了苹果迄今为止最快的神经网络引擎，运算速度最高可达每秒38万亿次，处于行业领先地位。

2023款MacBook Pro，苹果电脑，M2Pro芯片，M2Max

M4芯片的设计包括4个性能核心和6个能效核心，采用了改进的分支预测技术。其中，高性能核心配备了更高带宽的解码和执行引擎，而高能效核心则采用了更深层的执行引擎。这样的设计使得M4芯片无论是在处理Logic Pro中的复杂交响乐项目，还是在LumaFusion中为4K视频添加高性能效果时，都能提供强大的性能支持。

M4芯片的10核图形处理器建立在M3系列芯片的新一代图形处理器架构之上，其独特的动态缓存技术是苹果的一项重大创新。这项技术能够在硬件中实时动态分配本地内存，显著提升图形处理器的平均利用率。在运行要求极高的专业级应用程序和游戏时，动态缓存技术能够带来显著的性能提升。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果系统意外泄露新品：M4 MacBook Air即将登场

    苹果今天推送了macOSSequoia15.2更新，开发者在新版系统中发现了两款尚未开售的苹果新品，分别是Mac16，12”和Mac16，13”，这两款新品就是即将登场的M4MacBookAir。M4MacBookAir有13英寸和15英寸两种尺寸，预计在明年春季正式登场，其最大的看点就是M4芯片。M4芯片的全新10核图形处理器构建于M3系列芯片的新一代图形处理器架构之上，其独特的动态缓存技术是Apple的一项重大创新，能够在硬件中实时动态分配本地内存，大幅提升图形处理器的平均利用率，这在运行要求极高的各类专业级app和游戏时，能够带来性能的大幅提升。

    ​macOS ​Sequoia ​M4

  • 苹果官方没宣传：M4 MacBook Pro首发量子点显示技术

    显示专家RossYoung在社交平台上表示，最新的M4MacBookPro使用量子点薄膜不是红色KSF荧光粉薄膜。过去苹果通常采用KSF解决方案，因为它的成本低不含镉，但最新的无镉QD薄膜效率很高，色域表现甚至更好。简单通俗的说，量子点的光电性质与以往的发光显示颗粒大不一样，量子点因为颗粒非常小，以纳米为单位，导致量子点的显示颜色是以改变颗粒的大小形状进行改变，也正因为

    ​M4 ​MacBook ​Pro

  • 苹果最失败的设计：苹果终止MacBook蝴蝶键盘免费维修服务

    苹果终止MacBook蝴蝶键盘免费维修计划，随着计划的结束，受影响的MacBook用户将不再获得苹果的免费维修服务。公开资料显示，蝴蝶键盘设计诞生于2015年，当时苹果发布了一款12英寸的超薄MacBook，蝴蝶键盘被认为是苹果最失败的设计之一。2022年7月，苹果同意支付5000万美元，就MacBook的故障问题与消费者达成和解协议。

    ​苹果 ​MacBook ​蝴蝶键盘

  • 苹果供应商投资OLED：新一代MacBook Pro蓄势待发

    目前苹果公司正推动其供应商投资笔记本电脑尺寸的OLED显示屏，预示着OLEDMacBookPro可能在2026年或2027年推出。根据TrendForce集邦咨询的报告，苹果希望在其未来的MacBookPro系列中采用OLED显示技术，以超越现有的mini-LED面板，LG和三星将负责开发新的OLED显示器。在OLED版本发布前，MacBookPro的设计将保持不变，但可能会有一些细微调整。

    ​苹果 ​OLED显示屏 ​MacBook

  • 大神疯狂整活 将M4Mac Mini改为电池供电！3节电池续航45分钟

    近日，一位技术爱好者分享了他将M4版MacMini改造为电池供电移动设备的创意。这位网友通过3D打印技术为MacMini制作了一个类似MacStudio的外壳，并内置了3节18650锂电池，配合升压板为MacMini供电。对于散热问题，他在底座内添加了一个额外的风扇，不过还在尝试在侧面钻更多的孔以获得更好的散热。

    ​Mac ​Mini改造 ​电池供电设备

  • 《黑神话：悟空》衍生画集《影神图》即将推出

    中信出版在互动平台表示，公司将推出《黑神话：悟空》衍生画集《影神图》。此前在《黑神话：悟空》刚发售时，就有传言称中信出版将参与游戏设定集发行，如今算是官方确认了。在游戏中遇到的每一种妖怪、人物等都会记录在册，并配上不同画风的图像和其以往的生平，极大的丰富了游戏的背景故事。

  • 重磅发布：全新CleanMyMac助力您的Mac维护和优化

    在不断变化的数字环境中，保持计算机的高效运作至关重要。MacPaw于2024年12月10日推出的全新CleanMyMac应用程序，正是为此生。让我们共同期待它为我们的Mac带来的更高效、更流畅的使用体验。

    ​CleanMyMac ​电脑维护 ​Mac优化

  • 李斌：明年乐道将推出两款改变市场格局的车

    快科技12月12日消息，在今日举办的蔚来面对面”活动中，李斌谈到了蔚来子品牌乐道和即将发布的萤火虫。李斌称，乐道明年会有比较重磅的产品，会有两款车型，在Q3和Q4交付，两款车，我相信会改变市场的格局，是非常有竞争力的。”对于网传乐道L60交付慢的信息，李斌也做了解释，我想再强调一下，乐道是一个合理的产能爬坡，如果我们选在11月开启交付，就是单月1万台。”同时他还表示，明年我们要不也攒一攒，搞一个第一个月交付过万。”据悉，业内不少品牌都采用这种方法，预先生产一批攒着，然后营造首月交付破万”的热销局面。对于蔚来全

    ​蔚来 ​乐道 ​萤火虫

  • 苹果明年春季5款新品蓄势待发：手机、平板、电脑全都有！

    苹果今年的产品发布似乎已经告一个段落，不过接下来仍有许多新品正酝酿着在明年春季发布。iPhoneSE4苹果明年春季即将发表的新品，最让人期待的莫过于iPhoneSE4，该机型预计将是iPhoneSE自2016年推出以来最大的升级，使得iPhoneSE的设计得以与目前的iPhone同步。至于MacStudio和MacPro等产品，则预计要到明年中才有机会推出。

    ​苹果新品发布 ​iPhone ​SE

  • 华为Mate70已到店 将于本月26日正式发布

    Mate70系列是华为迄今为止最强大的Mate系列旗舰，该系列新品将于本月26日正式发布。华为智能生活馆的销售人员透露，Mate70系列和MateX6折叠屏样机已经抵达门店。Mate70标准版配备1.5K分辨率直屏，高配版则采用全等深四微曲屏幕，提供更为沉浸的视觉体验，并搭载全新的原生鸿蒙系统。

    ​华为Mate70系列 ​折叠屏手机 ​手机预订

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM