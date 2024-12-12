华为MatePad Pro 13.2今日开售：售价5199元起

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:华为在Mate70系列发布会上推出了新一代MatePad Pro13.2，这款被誉为“史上最强鸿蒙平板”的产品于今天上午10:08正式开售，起售价为5199元。MatePad Pro13.2提供了标准版和柔光版两种选择，首次采用了柔性OLED云晰柔光屏技术，屏幕分辨率达到2.8K，对比度高达1000000:1，峰值亮度可达1000nits。

该平板结合了华为云晰柔光屏技术，能消除99%的环境干扰光，提供抗眩光、防反射的舒适视觉体验，同时保护用户的眼睛。作为首款纯血鸿蒙平板，MatePad Pro13.2在HarmonyOS NEXT操作系统的支持下，实现了自由多窗功能、全景多窗模式和隔空传送等增强功能，极大提升了办公和学习的效率。

在性能方面，MatePad Pro13.2搭载了创新立体散热架构、华为悦彰、华为灵犀天线等多项技术，综合性能相比上一代提升了30%以上。WPS Office的文档处理速度提升了78%，为用户提供了极致流畅的性能体验。此外，该设备内置10000mAh电池，机身厚度仅5.5mm，重量轻至580g，实现了便携性与高性能的完美结合。

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