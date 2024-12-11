真我Neo7发布：售价2099元起 首发7000mAh泰坦电池

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:智能手机品牌真我今日下午正式推出了其最新型号——真我Neo7。这款新机型以其出色的性价比和强大的配置吸引了市场的广泛关注。

真我Neo7的售价根据不同配置有所差异，12GB+256GB版本售价为2099元，16GB+256GB版本为2299元，12GB+512GB版本为2499元，16GB+512GB版本为2799元，而顶配的16GB+1TB版本售价为3299元。

真我Neo7搭载了6.78英寸的1.5K护眼直屏，并配备联发科天玑9300芯片，前置1600万像素摄像头，后置5000万主摄和800万超广角摄像头。该机型的一大亮点是其7000mAh的泰坦电池，支持80W闪充技术，同时具备IP68和IP69级别的防尘防水功能。

为了充分释放天玑9300的性能，真我Neo7配备了7700mm²的行业最大单体VC散热系统，有效降低核心热源的温度，缩小冷热两端温差，扩大机身有效散热面积。续航方面，真我与宁德新能源合作打造的7000mAh泰坦电池，通过技术创新提升了能量密度至800Wh/L，引领行业进入7K续航时代。实测显示，真我Neo7能连续游戏8.5小时，成为同档位中续航最强的手机。

在屏幕方面，真我Neo7采用了6000nit的护眼电竞直屏，并引入了同档罕见的硬件级全亮度类DC调光技术，亮度变化真实自然，不牺牲显示效果和护眼能力。与行业通用的高频PWM相比，全亮度类DC单帧仅有单次闪烁，功耗更低，更省电，同时优化了低亮屏幕的色均表现，夜间使用时既能保护眼睛也能享受优质画质。

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