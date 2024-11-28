AI日报：阿里发布推理模型QwQ-32B-Preview；360新AI搜索产品“纳米搜索”；字节诉攻击模型训练实习生索赔800万；ComfyUI桌面版发布

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、360发布多模态内容创作引擎“纳米搜索”

360公司在发布会上推出了“纳米搜索”这一创新的多模态内容创作引擎。该引擎不仅能分析用户需求，还能生成和改写内容，重新定义搜索引擎的功能。通过多种输入方式，用户可以轻松获取信息并将其转化为创意资源，推动搜索进入3.0时代。

【AiBase提要:】 🧒 适合所有年龄段的用户，简单易用，支持多种输入方式如语音和拍照。 💡 通过分析用户需求，纳米搜索能够生成和改写搜索结果，推动内容创作。 📹 用户可自定义视频语音，使用多种声音生成创意视频，增强互动体验。 详情链接:https://www.n.cn/

2、阿里发布QwQ-32B-Preview:挑战OpenAI推理模型，具备自我事实核查能力

阿里巴巴Qwen团队推出的QwQ-32B-Preview推理AI模型标志着人工智能领域的一次重要突破。该模型拥有325亿参数，能够处理长达32，000个单词的文本，并在多项基准测试中超越OpenAI的o1系列。

【AiBase提要:】 🚀 QwQ-32B-Preview模型拥有325亿参数，支持处理长文本，展现出卓越的推理能力。 🧠 该模型在AIME和MATH等关键测试中表现出色，尤其在复杂逻辑和数学问题上。 🔍 采用自我事实核查机制，避免了传统AI的推理陷阱，已在Hugging Face平台发布。 详情链接:https://huggingface.co/Qwen/QwQ-32B-Preview

3、科大讯飞星火低代码智能体平台全新升级

科大讯飞最近对其星火低代码智能体平台进行了全面升级，旨在通过快速搭建和灵活定制，显著缩短开发周期并拓展应用场景。新平台允许用户免费创建AI Agent，并通过微调和模板功能降低开发门槛，满足不同用户的需求。

【AiBase提要:】 ✨ 平台升级后，用户可快速创建AI Agent，实现定制优化，降低开发门槛。 🛠️ 新增模板功能使零编程基础用户也能轻松上手，满足个性化需求。 📡 提供AI播客功能，将公众号文章转化为电台节目，丰富用户的听觉体验。

4、美图旗下WHEE上线「IP形象定制」功能:卡通角色一键平面转3D

WHEE平台最近推出的「IP形象定制」功能，利用先进的AI技术，让用户能够轻松将平面图像转换为3D模型，创造个性化的IP形象。这一创新工具不仅简化了从2D到3D的转换过程，还为用户提供了广阔的创意空间，适用于各种应用场景。这标志着WHEE在AI视觉创作领域的重要进展，为设计师和创意工作者提供了新的灵感与工具。

【AiBase提要:】 🖼️ 通过「IP形象定制」功能，用户可以轻松将2D图像转换为3D模型。 💡 该功能为用户提供了无限的创意空间，适用于多种应用场景。 🚀 WHEE在AI视觉创作领域迈出了重要一步，为设计师和创意工作者提供新工具。

5、字节诉攻击模型训练实习生索赔800万:已触犯公司安全红线

字节跳动近日对前实习生田某某提起诉讼，指控其篡改代码并攻击公司内部模型训练，造成严重损失。字节跳动要求田某某赔偿800万元，并公开道歉。事件源于田某某对团队资源分配的不满，导致其恶意攻击公司研究项目。

【AiBase提要:】 ⚠️ 字节跳动起诉前实习生田某某，索赔800万元及合理支出2万元。 💻 田某某因不满资源分配，篡改代码攻击公司模型训练，导致资源损耗。 📉 字节跳动强调此事件影响有限，已解除田某某的实习协议并通报相关机构。

6、跟NotebookLM抢饭碗!ElevenLabs推新功能GenFM，AI生成多声道播客

ElevenLabs最近推出的GenFM功能，允许用户上传视频或文本以生成多声道播客，支持多达32种语言。此功能不仅自动选择两种声音，还加入了人性化的填充词，提升了对话的自然感。未来，ElevenLabs计划增加更多自定义选项。

【AiBase提要:】 🌐 GenFM功能允许用户上传视频或文本生成多声道播客，支持32种语言。 🎙️ 该功能自动选择两种声音，并通过添加人性化的填充词增强对话的自然体验。 🚀 ElevenLabs未来将支持更多自定义选项，并在波兰和印度扩展业务。

7、ComfyUI 重磅更新:桌面版正式发布，小白也能轻松玩转 AI 绘画!

ComfyUI的桌面版正式发布，为用户提供了更为简便的AI绘画体验。该版本支持Windows和Mac系统，通过多种模板和自定义节点，用户可以实现个性化创作，标志着AI绘画工具的普及化。

【AiBase提要:】 🖥️ ComfyUI桌面版支持Windows和Mac系统，提供详尽的操作指南，降低新手用户的使用难度。 🔄 集成的Python环境和自动更新功能，用户可轻松导入现有项目，享受流畅的使用体验。 ✨ 内置的ComfyUI管理器和自定义节点功能，允许用户扩展程序功能，实现个性化创作。 详情链接:https://comfyorg.notion.site/ComfyUI-Desktop-User-Guide-1146d73d365080a49058e8d629772f0a#aab1bb6f65b64b0d82a85a947781cd60

8、亚马逊推出新的AI视频模型，减少对 Anthropic 的依赖

亚马逊最近研发了一种新型生成性人工智能模型，能够处理图像和视频，旨在提高视频搜索和管理的效率。该模型不仅能识别视频中的物体和场景，还能理解上下文信息，从而提供更智能的搜索结果。

【AiBase提要:】 🤖 亚马逊新研发的 AI 模型可处理图像和视频，提升视频搜索效率。 🔍 该模型能够理解视频内容上下文，提供更精准的搜索结果。 📈 亚马逊自主研发降低对 Anthropic 的依赖，增强市场竞争力。

9、Kimi联手清华开源大模型推理架构Mooncake 提升AI推理效率

在人工智能快速发展的背景下，Kimi公司与清华大学MADSys实验室合作推出了基于KVCache的Mooncake推理系统，旨在解决高推理负载和降低推理成本的问题。Mooncake项目在GitHub上开源，致力于构建高性能内存语义存储的标准接口。

【AiBase提要:】 🌟 Kimi与清华大学联合发布Mooncake推理系统，显著提升AI推理效率。 🔧 Mooncake项目已在GitHub上开源，目标是构建高性能内存语义存储的标准接口。 🤝 期待更多企业和研究机构参与，共同推动AI技术的进步。 详情链接:https://github.com/kvcache-ai/Mooncake

10、百度文库推出“AI全网搜”:结构化回答图表呈现 答案更清晰

百度文库近期推出的“AI全网搜”功能，利用先进的AI技术提升信息检索的效率和准确性，帮助用户在信息泛滥的时代快速获取核心要点。该功能整合了丰富的文档资源，特别是在学术领域表现突出，能够通过自然语言处理技术提供结构化答案，并通过图示化功能提升信息的可读性。

【AiBase提要:】 📚 整合超过14亿份专业文档，涵盖多个领域，确保信息的真实性和专业性。 🔗 与百度学术紧密合作，覆盖95%的国内学术期刊，特别适合学术研究。 🖼️ 引入图示化功能，将信息转化为易懂的图形，提升用户的阅读体验。

11、视频也能“PS”啦!谷歌DeepMind发布逆天AI模型 电影级特效轻松get!

谷歌DeepMind团队推出的Generative Omnimatte AI模型，将特效制作从电影领域带入普通用户的生活。该模型能够将视频分解为多个图层，轻松实现物体与背景的分离，甚至可以处理被遮挡的部分。用户只需简单操作，就能创造出各种炫酷的视觉效果。

【AiBase提要:】 ✨ 这款AI模型可以将视频中的物体与背景完美分离，无需绿幕或深度信息。 🪄 核心模型“Casper”能够精准擦除视频中的物体及其阴影，背景完好无损。 🚀 用户可轻松实现创意效果，如瞬移、改变运动速度，甚至让时间倒流。 详情链接:https://gen-omnimatte.github.io/

12、谷歌上线全新在线国际象棋游戏 用AI自定义设计棋子外观

谷歌最近推出了一款创新的在线国际象棋游戏，允许玩家利用生成式人工智能自定义棋子外观。用户可以根据个人喜好输入描述，系统则会为对手生成相关主题的棋子，增加了游戏的趣味性。尽管游戏功能相对简单，操作体验流畅，并提供多种难度设置，但仍缺少一些常见功能，如历史棋局回顾。

【AiBase提要:】 🕹️ 谷歌推出 AI 定制棋子的国际象棋游戏，玩家可根据个人喜好设计棋子外观。 ♟️ 游戏功能简单，支持三种难度设置，但缺乏历史棋局回顾等常见功能。 🤖 新的国际象棋机器人将在 Gemini 平台上线，玩家可通过输入棋步与 AI 对弈。 详情链接:https://labs.google/genchess

13、让游戏再次伟大!马斯克旗下xAI将成立AI游戏工作室

埃隆·马斯克，宣布其公司xAI将成立一个新的AI游戏工作室，致力于复兴游戏行业。他批评许多游戏工作室被大公司收购，导致游戏内容受到商业和政治因素的干扰。他呼吁开发者应专注于游戏的质量与乐趣，而非迎合觉醒文化。

【AiBase提要:】 🎮 马斯克宣布旗下xAI将成立新的AI游戏工作室，以复兴游戏行业。 📉 他批评大公司收购导致游戏内容受商业和政治影响。 ✨ 马斯克呼吁开发者关注游戏质量与乐趣，避免觉醒说教。

14、为博取流量，男子利用AI编造比亚迪收购蔚来谣言被捕

近期，关于比亚迪收购蔚来汽车的谣言在网络上引发广泛关注。经过调查，警方发现谣言的制造者是一名29岁男子，他利用AI技术合成虚假信息以提高自媒体账号的流量。比亚迪和蔚来汽车均对此消息做出回应，强调其不实性，并呼吁公众保持理性。

【AiBase提要:】 🔍 谣言制造:29岁男子谢某利用 AI 技术编造比亚迪收购蔚来的虚假信息。 🚓 合肥市公安局迅速介入调查，确认谣言属实并依法拘留谢某。 ❗ 比亚迪和蔚来汽车均对该虚假消息作出回应，呼吁网友不要相信和传播谣言。

15、OpenAI为其推理模型 o1申请商标保护

OpenAI最近向美国专利商标局提交了商标注册申请，该申请涉及其新推出的推理模型o1，显示出OpenAI的市场战略布局。尽管申请尚未获得批准，但OpenAI在牙买加提前申请了相关商标，并在与Guy Ravine的商标争议中获得了初步胜诉，这进一步巩固了其品牌权益。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI申请了“OpenAI o1”商标，以保护其新型推理模型的知识产权。 📅 OpenAI在牙买加提前申请了相关商标，显示出其市场战略布局。 ⚖️ OpenAI与Guy Ravine之间的商标争议获得初步胜诉，继续维护品牌权益。

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