华为Mate品牌盛典正式举办：Mate70 RS非凡大师正式亮相

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:华为在深圳举办的Mate品牌盛典中正式发布了Mate70系列手机，展现了交融共生的力量。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在发布会上强调，Mate系列一直在工艺创新上引领行业，他认为只有不断的创新才能保持领先地位，抄袭是没有未来的，能超越Mate的只有下一代Mate。

华为Mate70Pro+推出了东方锦色的色彩理念，提供了金丝银锦、飞天青、羽衣白、墨韵黑四种色彩选择，灵感来源于丝绸云锦、飞天舞蹈、唐代《霓裳羽衣曲》和泼墨山水画，象征着不同文化间的共生交融。

而Mate70、Mate70Pro则带来了云杉绿、雪域白、风信紫、曜石黑四种色彩选择，继续将科技与自然、文化元素相融合。

在机身可靠性设计上，Mate70系列实现了新的突破。Mate70Pro全球首发高亮钛中框，耐摔能力提升了1倍，耐磨能力提升了5倍。正面采用了第二代昆仑玻璃，整机耐摔能力提升了20倍。机身背面则采用了超耐用锦纤材质，抗冲击能力提升了5倍，这些构成了全新的高亮钛玄武架构。

华为Mate70系列全球首发卫星寻呼功能，并支持120°超广对星角度、9秒超快连星和0.7秒超低时延。此外，该系列还是华为首款Wi-Fi7手机，并首发背部智能多天线技术，5G峰值速率比前代提升了68%。华为Mate70系列配备了5700mAh电池，并支持100W有线快充和80W无线快充。

华为Mate70RS非凡大师也一同亮相，其规格与Pro+完全相同，并同样采用了高亮钛玄武架构和双层OLED显示屏。Mate70系列的发布，不仅展现了华为在智能手机领域的技术实力，也体现了其对未来通信技术的深入探索和持续创新。

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